Διπλή «ανάσα» για οφειλέτες του ΕΦΚΑ – Πάνω από 2.5 εκατ. κερδισμένοι με τη νέα ρύθμιση

Την ευκαιρία να επωφεληθούν διπλά πάνω από 2,5 εκατ. φυσικά πρόσωπα με οφειλές στον ΕΦΚΑ δίνει η δυνατότητα διαγραφής από την 1η Ιανουαρίου 2026 των χρεών από τη 10ετία στην 5ετία, αλλά και η αναβίωση των 72 και 120 δόσεων, ρυθμίσεις που βρίσκονται στο «τραπέζι» των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας.

Βασική στόχευση είναι η ελάφρυνση των οφειλετών με μεγαλύτερο αριθμό δόσεων προς τον ΕΦΚΑ, καθώς –όπως δείχνουν τα στοιχεία– το 70% και πλέον έχουν οφειλές μέχρι 15.000 ευρώ. Τα σενάρια που εξετάζονται μεταξύ υπουργείου Εργασίας και Οικονομικών, είναι η επαναφορά των 120 δόσεων για την εξόφληση οφειλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες οφειλές δεν μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ενώ, η μόνη διαθέσιμη επιλογή σταδιακής αποπληρωμής σήμερα είναι η πάγια ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων, η οποία δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των περισσότερων ελεύθερων επαγγελματιών, λόγω έλλειψης ρευστότητας.

Η ρύθμιση που εξετάζεται να ισχύσει από το δεύτερο εξάμηνο του έτους, θα έχει «πολλά δόντια», εξαιτίας κυρίως της τακτικής αρκετών μικροοφειλετών να πληρώνουν κάποιες δόσεις, προκειμένου να λάβουν φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα και μετά να σταματούν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Απογευματινής».

Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι ρυθμίσεις αυτές να μη λάβουν την οδό της νομοθετικής διαδικασίας με κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή, αλλά να είναι με υπουργική απόφαση, που θα παραπέμπει στις νομοθετικές ρυθμίσεις του 2019 και 2021 αντίστοιχα.

Προϋποθέσεις

Η αναβίωση των 120 δόσεων θα προβλέπει ως προϋπόθεση για την ένταξη την καταβολή του 10% των οφειλόμενων ποσών από τις δόσεις που έχουν χαθεί. Δηλαδή, αν έχουν απολέσει δόσεις 1.000 ευρώ, θα πρέπει να προπληρώσουν 100 ευρώ, προκειμένου να επανενταχθούν στη ρύθμιση.

Αντιστοίχως και για μεγαλύτερα ποσά, όπως 5.000 ευρώ, η επανένταξη θα προβλέπει την καταβολή 500 ευρώ. Σημαντικό, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, είναι ότι θα διατηρούνται τα ίδια σχεδόν μηδενικά επιτόκια (2%), σε αντίθεση με την ρύθμιση των 72 δόσεων, που εξετάζεται τα επιτόκια να είναι υψηλότερα.

Στη ρύθμιση των 120 δόσεων είχαν ενταχθεί πάνω από 600.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ωστόσο, στην πορεία αρκετοί και για διάφορους λόγους την έχασαν.

Στα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας σχεδιάζουν την επανενεργοποίηση και των 72 δόσεων για οφειλές από 10.000 έως 15.000 ευρώ, ενώ ένα από τα σενάρια προβλέπει ότι η επανένταξη των οφειλετών στις ρυθμίσεις θα συνοδεύεται από «πέναλτι» με την καταβολή δύο ή περισσότερων δόσεων, ενώ, οι υπόλοιπες δόσεις που χάθηκαν θα προστίθενται στο τέλος της κάθε ρύθμισης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Σεπτεμβρίου του 2025, υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών, με 1.464.877 οφειλέτες (70,05% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας. Επίσης, το 87,31% των οφειλετών (1.825.923 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας.

Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών

Από εφέτος ισχύει η μείωση στην 5ετία, αντί 10ετίας, όσον αφορά τον χρόνο που θα μπορούν να παραγράφονται τα ασφαλιστικά χρέη, εφόσον δεν βεβαιώθηκαν από τότε που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα. Η 5ετία σημαίνει ότι μία οφειλή που θα δημιουργηθεί το 2026 και θα βεβαιωθεί ως ληξιπρόθεσμη το 2026 θα παραγραφεί τον Ιανουάριο του 2032, ενώ αν παρέμενε η 10ετής παραγραφή, το χρέος του 2026 θα παραγραφόταν τον Ιανουάριο του 2037.

Το νέο καθεστώς δίνει μεγαλύτερα περιθώρια οικονομικής ελευθερίας σε επιχειρήσεις και σε οφειλέτες του ΕΦΚΑ, καθώς δεν θα μένουν όμηροι των οφειλών τους για δεκαετίες, χωρίς να μπορούν να ορθοποδήσουν.

Για τις οφειλές που θα βεβαιωθούν πρώτη φορά από 1ης Ιανουαρίου 2026 και ύστερα και ανάγονται σε περίοδο εισφορών μετά το 2026, ο χρόνος παραγραφής κατεβαίνει στην 5ετία και οι απαιτήσεις του e–ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες εισφορές χρονικής περιόδου ασφάλισης από 1ης Ιανουαρίου 2026 και μεταγενέστερα θα παραγράφονται στην 5ετία.

Για παράδειγμα, η αξίωση του e–ΕΦΚΑ για την είσπραξη οφειλής από εισφορές των μηνών Ιανουάριος του 2026 έως και Δεκέμβριος του 2026 παραγράφεται την 1η Ιανουαρίου 2032.

Οι οφειλές που έχουν ήδη βεβαιωθεί και όσες βεβαιώθηκαν έως το τέλος του 2025, παραγράφονται εντός 10ετίας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα τύχουν παραγραφής χρεών, είτε λόγω της 10ετίας είτε με την 5ετία, θα χάσουν και το αντίστοιχο διάστημα από τον χρόνο ασφάλισης και από το ποσό της σύνταξης.

Μπορούν, όμως, είτε να πληρώσουν μέρος από τον παραγραμμένο χρόνο, για να συμπληρώσουν ασφαλιστικό χρόνο προκειμένου να βγουν στη σύνταξη, είτε να προβούν σε αναγνωρίσεις πλασματικών ετών.

Ωστόσο, αυτή η απλούστευση δεν σημαίνει αυτόματο «σβήσιμο» χρεών εντός 5 ετών. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι αν η διοίκηση εντοπίσει και αναζητήσει μία οφειλή εντός της 5ετίας, τότε η περίοδος παραγραφής ανανεώνεται για άλλα 5 χρόνια από τη στιγμή της αποστολής ειδοποιητηρίου. Αυτό σημαίνει ότι η παραγραφή διατηρείται ως «εργαλείο» διαχείρισης του χρόνου ωρίμανσης των απαιτήσεων, αλλά όχι ως αυτόματη «αμνηστία» για όσους δεν έχουν τακτοποιήσει εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους.

Από πλευράς δημοσιονομικής διαχείρισης, η μείωση του χρόνου παραγραφής ενδέχεται να θέσει πρόσθετες πιέσεις στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ, οι οποίες καλούνται να εντείνουν τους ελέγχους και τις βεβαιώσεις οφειλών εντός των νέων χρονικών ορίων για να αποτραπεί η απώλεια απαιτήσεων που θα μπορούσαν να εισπραχθούν.

Άλλωστε, για αυτόν τον λόγο και οι οφειλές του παρελθόντος, που υπόκεινται στη 10ετή παραγραφή, δεν «σβήνονται» με γρήγορους ρυθμούς. Παρά τις χιλιάδες αιτήσεις από ενδιαφερόμενους, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ διενεργούν εξονυχιστικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουν ότι δεν υπήρξε κάποια «διακοπτική» διαδικασία.

