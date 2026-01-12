Χειμερινές εκπτώσεις: Πρεμιέρα σήμερα με προσφορές έως 50% - Ανοιχτά καταστήματα δύο Κυριακές

Με υψηλές προσδοκίες αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία ανοίγει τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου η αυλαία των χειμερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Παρά την οικονομική πίεση που αισθάνονται τα νοικοκυριά μετά τις γιορτές, ο εμπορικός κόσμος στοχεύει σε έναν συνολικό τζίρο που θα ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ, προσβλέποντας σε μια ελαφρά άνοδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σταθεροποίηση και αγοραστικές συνήθειες

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, σημειώνει ότι η αγορά δείχνει σημάδια σταθεροποίησης με εκτιμώμενη ετήσια αύξηση 5%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 6 στους 10 καταναλωτές αναμένεται να αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις, εστιάζοντας κατά προτεραιότητα στην ένδυση και υπόδηση (30%), την τεχνολογία (20%) και τα είδη σπιτιού (10%). Η «γενναία» μείωση των τιμών, που σε πολλές περιπτώσεις θα αγγίξει το 50%, αποτελεί το βασικό εργαλείο των επιχειρήσεων για τη ρευστοποίηση των αποθεμάτων τους και την αποφόρτιση των οικογενειακών προϋπολογισμών.

Η ακρίβεια αλλάζει το μοντέλο κατανάλωσης

Η παγιωμένη ακρίβεια παραμένει ο κρισιμότερος παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση. Έρευνες δείχνουν ότι 9 στους 10 καταναλωτές έχουν τροποποιήσει τη συμπεριφορά τους, με τους μισούς να στρέφονται σε φθηνότερες λύσεις και 3 στους 10 να προγραμματίζουν τις αγορές τους αποκλειστικά σε περιόδους προσφορών. Την ίδια στιγμή, το ηλεκτρονικό εμπόριο κερδίζει έδαφος, καθώς 6 στους 10 επιλέγουν πλέον το διαδίκτυο για τις αγορές τους.

Αγορά δύο ταχυτήτων και αυστηροί έλεγχοι

Ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαββίδης, υπογραμμίζει ότι η αγορά κινείται πλέον σε δύο ταχύτητες. Από τη μία, οι μεγάλες πολυεθνικές και τα πολυκαταστήματα κατέγραψαν υψηλές επιδόσεις στις γιορτές, ενώ από την άλλη, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους και της έλλειψης χρηματοδότησης. Παράλληλα, σημειώνεται για πρώτη φορά ύστερα από 15 χρόνια ανάσχεση στην ανάπτυξη του ελληνικού e-commerce, εξαιτίας της διείσδυσης μεγάλων ασιατικών πλατφορμών.

Στο νομοθετικό επίπεδο, οι έλεγχοι για την πάταξη των πλασματικών εκπτώσεων θα είναι εντατικοί, με το νέο πλαίσιο να προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρά πρόστιμα για τους παραβάτες, διασφαλίζοντας τον υγιή ανταγωνισμό.

Χρήσιμες πληροφορίες για τους καταναλωτές