Νέα Ιωνία: Έπεσαν από γέφυρα τσιμέντα στη μέση του δρόμου

Προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε η πτώση δομικών υλικών από γέφυρα στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος του νοσοκομείου «Αγία Όλγα», στη Νέα Ιωνία. Λόγω του περιστατικού, η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται με δυσκολία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 5:00 το πρωί, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία αποσπάστηκε τμήμα της γέφυρας και κατέληξε στο οδόστρωμα. Στο σημείο σήμανε άμεσα συναγερμός, ενώ ελήφθησαν μέτρα για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Ευτυχώς, τη συγκεκριμένη ώρα δεν διερχόταν κάποιο όχημα από το σημείο, γεγονός που απέτρεψε σοβαρό ατύχημα και ενδεχόμενους τραυματισμούς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τα αίτια της αποκόλλησης των υλικών, ενώ αναμένεται έλεγχος της στατικότητας της γέφυρας πριν αποδοθεί πλήρως ξανά στην κυκλοφορία.