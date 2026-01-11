Ηράκλειο: Η αποχαιρετιστήρια μαντινάδα για τον Στέλιο από φίλο του – «Όταν κατεβώ κι εγώ στον Άδη…»

Με μεγάλο πόνο, ο Μάριος, φίλος και συμμαθητής του 27χρονου Στέλιου που σκοτώθηκε στη Βιάννο κατά τη διάρκεια κυνηγιού με τον πατέρα και τον αδελφό του, τον αποχαιρετά με μία μαντινάδα:

«Ήρθα και δε μου μίλησες,

μα δεν παραπονούμαι·

οντέ θα κατεβώ κι εγώ

στον Άδη, θα τα πούμε».

«Τα λόγια είναι περιττά. Καλοστραθιά, φίλε Στέλιο», έγραψε ακόμη. Αυτό το συγκινητικό μήνυμα φανερώνει τη στενή φιλία και τα παιδικά χρόνια που μοιράζονταν στο ίδιο θρανίο ο αδικοχαμένος Στέλιος με τον Μάριο. Στη ανάρτηση φαίνονται οι δύο φίλοι, σε μία φωτογραφία από τα μαθητικά τους χρόνια αλλά και σε μία πιο πρόσφατη φωτογραφία τους.

Ο 27χρονος, ενώ κυνηγούσε με τον πατέρα και τον αδερφό του σε ορεινή περιοχή, έπεσε σε χαράδρα 80 – 100 μέτρων στην περιοχή «Πετριθιά» και παρά την κινητοποίηση των Αρχών, «άφησε» την τελευταία του πνοή.

Ο νεαρός, με καταγωγή από την Άνω Βιάννο, προέρχεται από οικογένεια με μακρά παράδοση στο κυνήγι, ενώ, ο αδελφός του συγκίνησε το πανελλήνιο με ένα σπαρακτικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Και τώρα αδερφέ μου… Σιωπή… Βιάστηκες να φύγεις και είχαμε αφήσει πολλά στη μέση… Δεν θα πω τίποτα παρά μόνο καλή αντάμωση στους κυνηγότοπους εκεί ψηλά…», έγραψε.

