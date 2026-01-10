Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 27χρονος κυνηγός στο Καστρί - Γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα

Τραγική κατάληξη είχε η μεγάλη επιχείρηση των αρχών στην περιοχή Καστρί της Βιάννου στο Ηράκλειο για 27χρονο κυνηγό που έπεσε σε χαράδρα.

Όπως επιβεβαίωσε ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, ο άτυχος άνδρας δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Στο σημείο, από την πρώτη στιγμή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, αλλά και της αστυνομίας, ενώ η κινητοποίηση ήταν μεγάλη και από εθελοντές .

Ο 27χρονος είχε πάει στην περιοχή για κυνήγι και, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, γλίστρησε κι έπεσε στην χαράδρα που φέρεται να έχει βάθος μεγαλύτερο των 20 μέτρων. Όταν εντοπίστηκε, δεν είχε τις αισθήσεις του. Ανασύρθηκε από τη χαράδρα και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά τις πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας συνοδευόταν στο κυνήγι από τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο.

