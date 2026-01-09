Ηράκλειο: Πτώμα εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο
Η σορός της γυναίκας βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση
Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Ηράκλειο, καθώς πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του creta24.gr, πρόκειται για 56χρονη γυναίκα με καταγωγή από τον Καναδά. Προς το παρόν, τα αίτια και οι συνθήκες θανάτου της παραμένουν άγνωστα.
Το μακάβριο εύρημα εντόπισε πολίτης, ο οποίος κάλεσε τις αρχές, ενώ η σορός της γυναίκας βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνα, ενώ φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.
