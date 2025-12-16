Μυστήριο στη Μαριολάτα: Η απανθρακωμένη σορός του βρέθηκε στο ΙΧ και το σπίτι του καμμένο

Πλήθος ερωτημάτων εγείρει μια υπόθεση στην Φωκίδα, που μόνο ως «τυπική» δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στη Μαριολάτα - η μία σε αυτοκίνητο και η άλλη σε σπίτι - με κοινό παρονομαστή το ότι άνηκαν στο ίδιο πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τρίτης, πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πολυδρόσου κλήθηκαν για κατάσβεση πυρκαγιάς σε Ι.Χ. αυτοκίνητο σε περιοχή του δήμου Δελφών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε μέσα στο όχημα η απανθρακωμένη σορός ενός άνδρα.

Την ίδια ώρα, όμως κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και πυρκαγιά σε ένα σπίτι στο ίδιο χωριό. Σπίτι το οποίο ανήκε στον ίδιο άνθρωπο που φέρεται να ήταν ιδιοκτήτης του καμένου οχήματος. Γεγονός που έχει προκαλέσει αν μη τι άλλο εύλογα ερωτήματα.

Σε επίσημη ενημέρωσή της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανέφερε ότι «σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο σε περιοχή του δήμου Δελφών Φωκίδας», με τη συμμετοχή οκτώ πυροσβεστών και δύο οχημάτων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν σαφείς απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι δύο πυρκαγιές. Η αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, ενώ κρίσιμα θεωρούνται τα ευρήματα από την έρευνα στο καμένο σπίτι και την ιατροδικαστική εξέταση της σορού.

Για την ώρα, οι Αρχές κρατούν χαμηλούς τόνους. Ωστόσο, το γεγονός ότι δύο φωτιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, με κοινό παρονομαστή έναν άνθρωπο που βρέθηκε νεκρός, καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερη και σε καμία περίπτωση συνηθισμένη.

