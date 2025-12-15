Αγρίνιο: Κάηκε ολοσχερώς σπίτι στην Άνω Μυρτιά Θέρμου
Η φωτιά ξέσπασε υπό άγνωστες ακόμη συνθήκες
Καταστροφικές συνέπειες είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικία το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου στο Αγρίνιο, στην περιοχή της Άνω Μυρτιάς Θέρμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniosite.gr από τη φωτιά που ξέσπασε υπό άγνωστες ακόμη συνθήκες το σπίτι κάηκε ολοσχερώς και παραδόθηκε στις φλόγες.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από Θέρμο και Αγρίνιο, ενώ τα αίτια θα ερευνηθούν
