Φωτιά σε διαμέρισμα στον Βύρωνα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Βύρωνα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ωστόσο το συμβάν είχε ήδη τεθεί υπό έλεγχο από πολίτες.

Από τη φωτιά δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

