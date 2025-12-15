Φωτιά σε διαμέρισμα στον Βύρωνα
Από το συμβάν δεν σημειώθηκε τραυματισμός
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Βύρωνα.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ωστόσο το συμβάν είχε ήδη τεθεί υπό έλεγχο από πολίτες.
Από τη φωτιά δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Βύρωνα
17:47 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Άνδρας στα Εξάρχεια απείλησε με όπλο τη σύντροφό του ύστερα από καβγά
17:45 ∙ LIFESTYLE
Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι τελευταίες του δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες
17:41 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤτΕ: Πού οφείλεται η αύξηση του πληθωρισμού τον Νοέμβριο
17:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σχολικό λεωφορείο στη Λαμία έπεσε σε χαντάκι - Δείτε βίντεο
17:23 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
«Έπεσε» το Spotify - Προβλήματα για χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως
16:22 ∙ LIFESTYLE