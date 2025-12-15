Φωτιά σε φορτηγό στα διόδια Αφιδνών – Διακοπή κυκλοφορίας

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε φορτηγό κοντά στα διόδια Αφιδνών

Newsbomb

Φωτιά σε φορτηγό στα διόδια Αφιδνών – Διακοπή κυκλοφορίας
GLOMEX / ΕΡΤ.
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διεκόπη νωρίς το πρωί της Δευτέρας (15/12) η κυκλοφορία στα διόδια Αφιδνών, λόγω φωτιάς που «ξέσπασε» σε φορτηγό στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 1 εθελοντικό κλιμάκιο.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Αφίδνες.

Η Αστυνομία έδωσε στην κυκλοφορία την αριστερή λωρίδα, με τα κυριότερα προβλήματα να εντοπίζονται μεταξύ Καπανδριτίου και Αφιδνών.

kinisi.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:16ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόντι: Το σπριντ ξυπόλυτου ναυαγοσώστη για να βοηθήσει τα θύματα

09:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τανκ» και «Λατρεία» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους από την Ελλάδα – «Σβήνουν» 5,3 δισ. ευρώ από το πρώτο μνημόνιο

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Το γνωστό σπίτι του «Home Alone» ανακαινίστηκε για να μοιάζει όπως και στην ταινία

08:43ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Νέα κατάρρευση Μπακς χωρίς Αντετοκούνμπο - Βαριά ήττα στο Μπρούκλιν

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή στην έρευνα για το αιματοκύλισμα στο πανεπιστήμιο Μπράουν – Αφέθηκε ελεύθερος ο ύποπτος

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Πρώην άστεγος και με προβλήματα εθισμού ο γιος, βασικός ύποπτος της διπλής δολοφονίας

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ποια ήταν τα θύματα του μακελειού - Από τη 10χρονη Ματίλντα, στον 87χρονο επιζώντα του Ολοκαυτώματος

08:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στα «δίχτυα» του ελληνικού FBI κύκλωμα ναρκωτικών: Κατάσχεση 1 τόνου κοκαΐνης στο λιμάνι του Πειραιά – Τέσσερις συλλήψεις

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε φορτηγό στα διόδια Αφιδνών – Διακοπή κυκλοφορίας

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Λονδίνο: Σηκώνουν με γερανούς πολυτελή αυτοκίνητα

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Πατέρας και γιος είχαν ορκιστεί πίστη στο ΙSIS πριν σκορπíσουν τον θάνατο - Ένα 10χρονο κορίτσι στους 16 νεκρούς

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ: Η δήλωση της οικογένειας

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:17LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η πίστη και η πίστα με έσωσαν» – Το μήνυμα που δείχνει επιστροφή στη νύχτα

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Νεκροί στο σπίτι τους ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ – Βασικός ύποπτος ο γιος τους

07:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αναχωρεί για την Πόλη ψάχνοντας ισχυρή αντίδραση κόντρα στη Φενέρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Πρώην άστεγος και με προβλήματα εθισμού ο γιος, βασικός ύποπτος της διπλής δολοφονίας

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Πατέρας και γιος είχαν ορκιστεί πίστη στο ΙSIS πριν σκορπíσουν τον θάνατο - Ένα 10χρονο κορίτσι στους 16 νεκρούς

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Νεκροί στο σπίτι τους ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ – Βασικός ύποπτος ο γιος τους

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Σήμερα η μεγάλη εορτή του Αγίου Ελευθερίου

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστούγεννα στα μπλόκα: «Όλα ή τίποτα» λένε οι αγρότες - Το email με τα 14+2 αιτήματα - Τι απαντά το Μαξίμου

12:04LIFESTYLE

Νεκρός σε ηλικία 60 ετών ο αστέρας των ταινιών «Η Μάσκα» και «Pulp Fiction», Πίτερ Γκριν

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ακυβέρνητη πολιτεία, η black list Μητσοτάκη, ο εξώστης του Royal, η βροχή δικογραφιών και το καίριο ερώτημα, οι ασύδοτες ασφαλιστικές, η φαρσοκωμωδία των αλλαντικών και η επέλαση των Αμερικανών

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέος φόρος για τα ακίνητα το 2027 - Τι είναι το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

07:17LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η πίστη και η πίστα με έσωσαν» – Το μήνυμα που δείχνει επιστροφή στη νύχτα

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ