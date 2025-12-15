Φωτιά σε φορτηγό στα διόδια Αφιδνών – Διακοπή κυκλοφορίας

Διεκόπη νωρίς το πρωί της Δευτέρας (15/12) η κυκλοφορία στα διόδια Αφιδνών, λόγω φωτιάς που «ξέσπασε» σε φορτηγό στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 1 εθελοντικό κλιμάκιο.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Η Αστυνομία έδωσε στην κυκλοφορία την αριστερή λωρίδα, με τα κυριότερα προβλήματα να εντοπίζονται μεταξύ Καπανδριτίου και Αφιδνών.