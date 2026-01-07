Μισθολογικός χάρτης 2026: Από 10 έως 150 ευρώ οι αυξήσεις για 1,5 εκατ. δικαιούχους

Σημαντικές αλλαγές στις καθαρές αποδοχές τους θα δουν εντός του 2026 περίπου 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι αυξήσεις αυτές, που κυμαίνονται από λίγα ευρώ έως και ποσά που υπερβαίνουν τα 150 ευρώ μηνιαίως, διαμορφώνονται με βάση την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τα έτη υπηρεσίας και το ύψος του μισθού.

Στον δημόσιο τομέα, οι διαφοροποιήσεις είναι χαρακτηριστικές. Ενώ ένας άγαμος εκπαιδευτικός άνω των 30 ετών θα δει μια μικρή ενίσχυση της τάξεως των 10 ευρώ (από 1.206,42€ στα 1.216,42€), οι αυξήσεις γίνονται πολύ πιο αισθητές για άλλες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, ένας έγγαμος ιατρός του ΕΣΥ με ένα παιδί θα δει τον μισθό του να ανεβαίνει κατά 121,67 ευρώ, ενώ ένας έμπειρος υπάλληλος υπουργείου με δύο παιδιά και πάνω από 30 έτη υπηρεσίας θα δει επιπλέον 158,33 ευρώ στον λογαριασμό του, φτάνοντας τα 2.201,41€ καθαρά.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στον ιδιωτικό τομέα. Ένας άγαμος υπάλληλος με μισθό 1.000 ευρώ θα λάβει μια μικρή αύξηση 14,7 ευρώ, ενώ ένας συνάδελφός του με δύο παιδιά θα κερδίσει 66,7 ευρώ επιπλέον τον μήνα. Ιδιαίτερα ευνοημένοι εμφανίζονται οι νέοι εργαζόμενοι, όπως στην περίπτωση 23χρονου άγαμου υπαλλήλου, του οποίου οι αποδοχές ενισχύονται κατά 107 ευρώ.

Τέλος, αυξήσεις που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα 100 ευρώ τον μήνα αναμένεται να δουν υψηλόμισθοι άγαμοι (με αποδοχές γύρω στα 2.800€), οικογένειες με δύο παιδιά και μισθό 1.900€, καθώς και πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα παιδιά και μηνιαίο εισόδημα 1.300€.

