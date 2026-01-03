Αυξήσεις: Οι νέοι μισθοί σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

Αυξήσεις στα καθαρά ποσά των μηνιαίων μισθών τους θα λάβουν από τον Ιανουάριο του 2026 πάνω από 1.500.000 εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, λόγω μειώσεων στις κρατήσεις φόρου εισοδήματος που θα προκύψουν εξαιτίας του υπολογισμού του φόρου με βάση τις νέες ευνοϊκότερες κλίμακες τις οποίες νομοθέτησε η κυβέρνηση από τον περασμένο Νοέμβριο με τον Ν. 5246/2025.

Οι νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος, που ισχύουν από τα εισοδήματα του 2026, προβλέπουν, συγκεκριμένα, μειώσεις στους συντελεστές φόρου εισοδήματος κυμαινόμενες από 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες, για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων, ενώ ειδικά για τους πολυτέκνους οι μειώσεις των συντελεστών φθάνουν ακόμη και τις 22 ποσοστιαίες μονάδες.

Τι αλλάζει

Πιο αναλυτικά, από το φορολογικό έτος 2026 και εξής:

1 Στην κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων των μισθωτών, οι συντελεστές φόρου για κάθε φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα θα μειωθούν:

* από 22% σε 20% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ

* από 28% σε 26% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ

* από 36% σε 34% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ

* από 44% σε 39% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ.

2 Για κάθε φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο, οι συντελεστές φόρου από τα επίπεδα εισοδήματος των 10.000,01 ευρώ μέχρι τα επίπεδα των 40.000 ευρώ θα μειωθούν περαιτέρω κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τους μη έχοντες τέκνα, δηλαδή θα διαμορφωθούν στα επίπεδα του 18%, του 24% και του 32%, αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι συντελεστές θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους μη έχοντες τέκνα.

3 Για κάθε φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου από τα επίπεδα εισοδήματος των 10.000,01 ευρώ μέχρι τα επίπεδα των 30.000 ευρώ θα μειωθούν περαιτέρω κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τους μη έχοντες τέκνα και θα διαμορφωθούν στα επίπεδα του 16% και του 22%, αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι συντελεστές θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους έχοντες 1 τέκνο.

4 Για κάθε φορολογούμενο με τρία εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου θα μειωθούν:

* από 22% σε 9% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ

* από 28% σε 20% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ

* από 36% σε 34% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ

* από 44% σε 39% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ

5 Για κάθε φορολογούμενο με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου θα μειωθούν:

* από 9% σε 0% για τις πρώτες 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος

* από 22% σε 0% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ

* από 28% σε 18% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ

* από 36% σε 34% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ

* από 44% σε 39% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ

6 Για κάθε φορολογούμενο με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο εισοδήματος από τις 20.000,01 έως τις 30.000 ευρώ θα μειώνεται περαιτέρω κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο από το πέμπτο και τα επόμενα, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές της κλίμακας θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους έχοντες 4 τέκνα.

7 Για κάθε φορολογούμενο ηλικίας μέχρι 25 ετών, ο συντελεστής φόρου 9% για τις πρώτες 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος και ο συντελεστής φόρου 22% για το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος από τις 10.000,01 έως τις 20.000 ευρώ θα μηδενιστούν, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ θα μειώνονται κατά περίπτωση όπως ακριβώς και στους άνω των 30 ετών φορολογουμένους.

8 Για κάθε φορολογούμενο ηλικίας από 26 μέχρι 30 ετών, ο συντελεστής φόρου 22% που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο ετήσιου εισοδήματος από τις 10.000,01 έως τις 20.000 ευρώ θα μειωθεί στο 9%, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ θα μειωθούν κατά περίπτωση όπως ακριβώς και στους άνω των 30 ετών φορολογούμενους.

Ωφελούνται

Αμεσο αποτέλεσμα της εφαρμογής όλων των παραπάνω αλλαγών στις φορολογικές κλίμακες θα είναι να μειωθούν από τον Ιανουάριο του 2026 οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος από τους μισθούς που υπερβαίνουν μηνιαίως τα 700-800 ευρώ καθαρά. Μεγαλύτερες μειώσεις κρατήσεων θα προκύψουν για τους νέους εργαζομένους ηλικίας έως 30 ετών και με καθαρές αποδοχές άνω των 700 ευρώ, καθώς και, γενικότερα, για τους μισθωτούς με ένα ή περισσότερα τέκνα και με μηνιαία ποσά καθαρών αποδοχών μεγαλύτερα από 800 ευρώ.

ΠΟΣΟ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΩΣ 31-12-2025 ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 823,08 0,00 0,00 0,00 0,00 888,08 1,67 3,33 0,00 0,00 953,08 3,33 6,67 10,00 0,00 1.016,42 5,00 10,00 15,00 20,00 1.079,75 6,67 13,33 20,00 40,00 1.143,08 8,33 16,67 25,00 54,17 1.206,42 10,00 20,00 30,00 65,00 1.269,75 11,67 23,33 35,00 75,83 1.333,08 13,33 26,67 40,00 86,67 1.396,42 15,00 30,00 45,00 97,50 1.459,75 16,67 33,33 50,00 108,33 1.693,08 23,33 46,67 70,00 135,00 2.043,08 33,33 66,67 100,00 175,00 2.353,08 43,33 76,67 110,00 185,00 2.559,75 50,00 83,33 116,67 191,67 2.919,75 83,33 116,67 150,00 225,00 3.009,75 91,67 125,00 158,33 233,33 3.475,00 133,33 166,67 200,00 275,00

ΠΟΣΟ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΩΣ 31-12-2025 ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 823,08 10,25 0,00 0,00 0,00 888,08 28,58 18,33 0,00 0,00 953,08 46,92 36,67 18,33 0,00 1.016,42 66,92 56,67 38,33 20,00 1.079,75 86,92 76,67 58,33 40,00 1.143,08 106,92 96,67 78,33 60,00 1.206,42 126,92 116,67 98,33 80,00 ΠΟΣΟ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠO 26 ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΩΣ 31-12-2025 ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 823,08 0,00 0,00 0,00 0,00 888,08 10,83 10,83 0,00 0,00 953,08 21,67 21,67 18,33 0,00 1.016,42 32,50 32,50 32,50 20,00 1.079,75 43,33 43,33 43,33 40,00 1.143,08 54,17 54,17 54,17 54,17 1.206,42 65,00 65,00 65,00 65,00 1.269,75 75,83 75,83 75,83 75,83 1.333,08 86,67 86,67 86,67 86,67 1.396,42 97,50 97,50 97,50 97,50 1.459,75 108,33 108,33 108,33 108,33 1.693,08 115,00 121,67 128,33 135,00 2.043,08 125,00 141,67 158,33 175,00 2.353,08 135,00 151,67 168,33 185,00

Ποιοι και πόσα επιπλέον θα πάρουν «στο χέρι»

Σε αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που παραθέτουμε παρουσιάζονται, ενδεικτικά, τα ποσά κατά τα οποία θα αυξηθούν από τον Ιανουάριο οι καθαροί μισθοί των περισσοτέρων ιδιωτικών υπαλλήλων και των περισσοτέρων πολιτικών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου. Παρουσιάζονται δηλαδή τα ποσά των μηνιαίων αυξήσεων που θα πάρουν «στο χέρι» οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και οι μισθωτοί υπάλληλοι ή λειτουργοί του Δημοσίου.

Ακτινογραφία

Αναλυτικά για κάθε κατηγορία μισθωτών προβλέπονται τα εξής:

1 Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα ηλικίας άνω των 30 ετών: Εκατοντάδες χιλιάδες ιδιωτικοί υπάλληλοι που λαμβάνουν κάθε μήνα «στο χέρι» πάνω από 700 ευρώ θα λάβουν αυξήσεις που θα κυμαίνονται από 1,43 έως και 235,71 ευρώ το μήνα, λόγω μειώσεων στις κρατήσεις φόρου εισοδήματος. που θα προκαλέσουν οι νέες ευνοϊκότερες κλίμακες φορολογίας των εισοδημάτων, που θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο του 2026.

2 Εργαζόμενοι στο Δημόσιο ηλικίας άνω των 30 ετών: Αυξήσεις από 1,67 έως και 275 ευρώ στα καθαρά ποσά των μηνιαίων αποδοχών τους θα λάβουν από τον Ιανουάριο του 2026 εκατοντάδες χιλιάδες πολιτικοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου ηλικίας άνω των 30 ετών, λόγω των μειώσεων στις κρατήσεις φόρου εισοδήματος που θα προκύψουν από τις νέες ευνοϊκότερες κλίμακες φορολογίας των εισοδημάτων, που νομοθέτησε η κυβέρνηση τον περασμένο Νοέμβριο και θα ισχύσουν από το νέο έτος.

Μεγαλύτερα οφέλη από τις μειώσεις φόρων θα δουν κυρίως οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει πολλά έτη υπηρεσίας και οι μισθοί τους βρίσκονται στα πιο υψηλά μισθολογικά κλιμάκια, αλλά και υψηλόμισθες κατηγορίες και κλάδοι υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου όπως π.χ., οι δικαστικοί λειτουργοί.

Αλλά και γενικότερα, εργαζόμενοι στο Δημόσιο ηλικίας άνω των 30 ετών χωρίς εξαρτώμενα τέκνα ή με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα και μηνιαίες καθαρές αποδοχές πάνω από 2.000 ευρώ, καθώς και οι τρίτεκνοι εργαζόμενοι ηλικίας άνω των 30 ετών με μηνιαίες καθαρές αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ θα λάβουν σημαντικά ποσά αυξήσεων από το επόμενο έτος.

Πιο μικρά θα είναι τα ποσά των αυξήσεων για όσους υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου είναι ηλικίας άνω των 30 ετών, έχουν λίγα έτη υπηρεσίας ή και χαμηλότερους βαθμούς στην ιεραρχία τους και γενικά είναι χαμηλόμισθοι με καθαρές αποδοχές κάτω από 860 ευρώ.

Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα παραδείγματα αυξήσεων αποδοχών από τον Ιανουάριο του 2026:

* Γενικός Διευθυντής υπουργείου, χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 3.475 ευρώ θα λάβει αύξηση 225 ευρώ το μήνα καθαρά, λόγω της μείωσης των κρατήσεων φόρου εισοδήματος.

* Υπάλληλος υπουργείου ηλικίας 58 ετών με πάνω από 30 έτη υπηρεσίας, με δύο εξαρτώμενα τέκνα και με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 2.043,08 ευρώ θα λάβει καθαρή αύξηση 158,33 ευρώ, λόγω του υπολογισμού των κρατήσεων φόρου εισοδήματος με τη νέα ευνοϊκότερη φορολογική κλίμακα για τους οικογενειάρχες με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

* Ιατρός του ΕΣΥ άνω των 30 ετών με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.693,08 ευρώ, έγγαμος με ένα εξαρτώμενο τέκνο, θα λάβει αύξηση 121,67 ευρώ το μήνα «στο χέρι» λόγω της μείωσης των φορολογικών κρατήσεων

* Εκπαιδευτικός ηλικίας άνω των 30 ετών, άγαμος, με καθαρό ποσό μηνιαίων αποδοχών 1.206,42 ευρώ θα λάβει αύξηση 10 ευρώ τον μήνα «στο χέρι» εξαιτίας της μείωσης των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος.

* Ταγματάρχης του Στρατού Ξηράς με 24 έτη υπηρεσίας, δύο εξαρτώμενα τέκνα και καθαρές μηνιαίες αποδοχές 2.043,08 ευρώ θα λάβει αύξηση 158,33 ευρώ το μήνα «στο χέρι».

3 Νέοι εργαζόμενοι ηλικίας μέχρι 30 ετών: Σημαντικές αυξήσεις στα καθαρά ποσά των μισθών τους θα λάβουν από τον Ιανουάριο του 2026 πάνω από 200.000 μισθωτοί εργαζόμενοι ηλικίας μέχρι 30 ετών. Πρόκειται για υπαλλήλους που λαμβάνουν καθαρούς μισθούς πάνω από 700 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα και πάνω από 800 ευρώ στον δημόσιο τομέα.

Δικαιούχοι των αυξήσεων θα είναι δηλαδή όλοι οι νέοι μισθωτοί ηλικίας μέχρι 30 ετών με ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 10.000 ευρώ.

Με βάση τις νέες φορολογικές κλίμακες που θα ισχύσουν για τα εισοδήματα του 2026 και των επομένων ετών, κάθε νέος εργαζόμενος έως 25 ετών χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ θα έχει μείωση φόρου για το 2026 και τα επόμενα έτη ως εξής:

* 343 ευρώ το χρόνο, εφόσον έχει ετήσιο εισόδημα από 10.000,01 έως 11.000 ευρώ

* 563 ευρώ το χρόνο, εφόσον έχει ετήσιο εισόδημα από 11.000,01 έως 12.000 ευρώ

* 1.043 ευρώ το χρόνο, εφόσον έχει ετήσιο εισόδημα από 13.000,01 έως 14.000 ευρώ

* 2.483 ευρώ το χρόνο, εφόσον έχει ετήσιο εισόδημα από 19.000,01 έως 20.000 ευρώ.

Ετσι ένας 25χρονος που εργάζεται π.χ. στο χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.250 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς.

Για 26-30 ετών

Αντίστοιχα για νέους εργαζόμενους ηλικίας 26-30 ετών που θα φορολογούνται πλέον με συντελεστή μόλις 9% για τα πρώτα 20.000 ευρώ του εισοδήματος προκύπτουν, ενδεικτικά, ελαφρύνσεις:

-390 ευρώ το χρόνο, για ετήσιο εισόδημα από 12.000,01 έως 13.000 ευρώ

-780 ευρώ το χρόνο, για ετήσιο εισόδημα από 15.000,01 έως 16.000 ευρώ

-1.040 ευρώ το χρόνο, για ετήσιο εισόδημα από 17.000,01 έως 18.000 ευρώ

-1.300 ευρώ το χρόνο, για ετήσιο εισόδημα από 19.000,01 έως 20.000 ευρώ.

Οι μισθωτοί εργαζόμενοι ηλικίας μέχρι 30 ετών θα καρπωθούν τα οφέλη από τις μειώσεις στους φόρους εισοδήματος από τον Ιανουάριο του 2026 μέσω χαμηλότερων κρατήσεων φόρου εισοδήματος από τις μηνιαίες αποδοχές τους. Οι νέοι αυτοί φορολογούμενοι, οι οποίοι υπολογίζονται σε πάνω από 200.000, θα δουν από τον Ιανουάριο του 2026 τα καθαρά ποσά των μηνιαίων μισθών να αυξάνονται κατά 8,79 έως 185 ευρώ λόγω των μειώσεων των κρατήσεων φόρου εισοδήματος.

ΠΟΣΟ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΩΣ 31-12-2025 ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 357,14 0,00 0,00 0,00 0,00 705,50 0,00 0,00 0,00 0,00 761,21 1,43 2,86 0,00 0,00 816,93 2,86 5,71 8,57 0,00 871,21 4,29 8,57 12,86 17,14 925,50 5,71 11,43 17,14 34,29 979,79 7,14 14,29 21,43 46,43 1.034,07 8,57 17,14 25,71 55,71 1.088,36 10,00 20,00 30,00 65,00 1142,64 11,43 22,86 34,29 74,29 1.196,93 12,86 25,71 38,57 83,57 1.251,21 14,29 28,57 42,86 92,86 1.451,21 20,00 40,00 60,00 115,71 1.751,21 28,57 57,14 85,71 150,00 2.016,93 37,14 65,71 94,29 158,57 2.194,07 42,86 71,43 100,00 164,29 2.502,64 71,43 100,00 128,57 192,86 2.579,79 78,57 107,14 135,71 200,00 2.978,57 114,29 142,86 171,43 235,71 4.578,57 114,29 142,86 171,43 235,71

ΠΟΣΟ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΩΣ 31-12-2025 ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 357,14 0,00 0,00 0,00 0,00 705,50 8,79 0,00 0,00 0,00 761,21 24,50 15,71 0,00 0,00 816,93 40,21 31,43 15,71 0,00 871,21 57,36 48,57 32,86 17,14 925,50 74,50 65,71 50,00 34,29 979,79 91,64 82,86 67,14 51,43 1.034,07 108,79 100,00 84,29 68,57

ΠΟΣΟ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ 26 ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΩΣ 31-12-2025 ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 357,14 0,00 0,00 0,00 0,00 705,50 0,00 0,00 0,00 0,00 761,21 9,29 9,29 0,00 0,00 816,93 18,57 18,57 15,71 0,00 871,21 27,86 27,86 27,86 17,14 925,50 37,14 37,14 37,14 34,29 979,79 46,43 46,43 46,43 46,43 1.034,07 55,71 55,71 55,71 55,71 1.088,36 65,00 65,00 65,00 65,00 1.142,64 74,29 74,29 74,29 74,29 1.196,93 83,57 83,57 83,57 83,57 1.251,21 92,86 92,86 92,86 92,86 1.451,21 98,57 104,29 110,00 115,71 1.751,21 107,14 121,43 135,71 150,00 2.016,93 115,71 130,00 144,29 158,57

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»