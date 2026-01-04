Ποιοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους την νέα χρονιά

Αυξήσεις μισθών φέρνει η μείωση της φορολογίας που τέθηκε σε εφαρμογή από χθες και επηρεάζει τις αποδοχές εκατομμυρίων πολιτών

Ποιοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους την νέα χρονιά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πάνω από 1.500.000 εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα δουν αύξηση στα καθαρά μηνιαία εισοδήματά τους από τη νέα χρονιά, λόγω μειωμένων κρατήσεων φόρου εισοδήματος. Αυτό θα συμβεί χάρη στις νέες ευνοϊκότερες φορολογικές κλίμακες που θεσπίστηκαν από την κυβέρνηση τον περασμένο Νοέμβριο.

Συγκεκριμένα, οι κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύσουν για τα εισοδήματα του 2026 προβλέπουν μειώσεις στους συντελεστές φόρου κατά 2 έως 8 ποσοστιαίες μονάδες για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων. Για τις πολύτεκνες οικογένειες, οι μειώσεις μπορεί να φτάσουν ακόμη και τις 22 ποσοστιαίες μονάδες.

Η φορολογική ελάφρυνση αναμένεται να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα μισθωτών και συνταξιούχων από τον Ιανουάριο, γεγονός που πιθανώς θα τονώσει και την κατανάλωση. Οι μεγαλύτερες μειώσεις αφορούν κυρίως στα μεσαία και υψηλά εισοδήματα, καθώς και νέους εργαζόμενους ηλικίας έως 25 ετών και από 25 έως 30 ετών.

Ποιοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους

Άγαμος ιδιωτικός υπάλληλος

  • Τωρινός μισθός: 1.000 €

  • Νέος μισθός: 1.014,7 €

  • Αύξηση: 14,7 € τον μήνα

Ιδιωτικός υπάλληλος με δύο παιδιά

  • Τωρινός μισθός: 1.500 €

  • Νέος μισθός: 1.566,7 €

  • Αύξηση: 66,7 € τον μήνα

Άγαμος ιδιωτικός υπάλληλος, 23 ετών

  • Τωρινός μισθός: 979,79 €

  • Νέος μισθός: 1.071,43 €

  • Αύξηση: 107 € τον μήνα

Ποιοι θα δουν αύξηση περίπου 100 € τον μήνα

  • Άγαμος εργαζόμενος με μισθό 2.800 €

  • Οικογένεια με δύο παιδιά και μισθό 1.900 €

  • Πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα παιδιά και μισθό 1.300 €

