Ακρίβεια: Στα ύψη οι τιμές στα σούπερ μάρκετ με το... καλημέρα του 2026 - Ποια προϊόντα αυξήθηκαν

Με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων έκανε «ποδαρικό» το 2026 στα σούπερ μάρκετ, καθώς οι τιμές σε βασικά αγαθά παρουσιάζουν αισθητή άνοδο σε σύγκριση με τον τελευταίο μήνα του περασμένου έτους.

Η ακρίβεια χτυπά κυρίως τα ζυμαρικά, με τα μακαρόνια να εκτινάσσονται από τα 0,70€ στα 1,18€, τις πέννες να ανεβαίνουν από το 1,01€ στα 1,57€ και το κριθαράκι να φτάνει πλέον το 1,13€ από 0,93€.

Σχολιάζοντας αυτή την εικόνα, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος, μιλώντας στο Mega, εστίασε στην παράδοξη κατάσταση που επικρατεί στην αγορά των ζυμαρικών. Όπως επεσήμανε, ενώ οι τιμές στο ράφι αυξάνονται, οι παραγωγοί σιταριού οδηγούνται στην καταστροφή, αφού φέτος αναγκάστηκαν να πουλήσουν την παραγωγή τους προς μόλις 19 λεπτά το κιλό, τιμή που υπολείπεται κατά 8 λεπτά από το κόστος παραγωγής τους.

