Βουλή LIVE - Μητσοτάκης: Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση εισοδήματων

Σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, απαντά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ερώτηση αφορά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και το ιδιωτικό χρέος, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού και είναι η πρώτη που γίνεται υπό το νέο σύστημα χρονομέτρησης των ομιλιών. Ο πρωθυπουργός μάλιστα, ξεκίνησε την ομιλία του συγχαίροντας τη Βουλή για την εφαρμογή του χρονομέτρου, χαρακτηρίζοντάς το ένδειξη αυτοσυγκράτησης εκ μέρους των πολιτικών αρχηγών, ειδικά.

Το αυξημένο κόστος ζωής είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, αναγνώρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσέθεσε πως αναγνωρίζει το άγχος των γονιών, την κούραση όσων εργάζονται δύο δουλειές, την αγωνία των επιχειρήσεων.

Ο πρωθυπουργός στην αρχή της ομιλίας του έκανε έναν απολογισμό των περασμένων ετών, από το 2019, επισημαίνοντας πως το πρόβλημα του παγκόσμιου πληθωρισμού προκλήθηκε από την πανδημία, που χτύπησε την παγκόσμια οικονομία αμέσως μετά την οικονομική κρίση. Πριν ακόμη αποκατασταθεί η εφοδιαστική αλυσίδα, χτύπησε η ενεργειακή κρίση, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια μάχη των δασμών, κατά συνέπεια, οι ρίζες των ανατιμήσεων, πηγαίνουν πίσω στον χρόνο, πρόσθεσε.

Η Ελλάδα συνολικά είχε χαμηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρώπης αυτά τα 5,5 χρόνια, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα. Στα τρόφιμα έχουμε περίπου τον ίδιο πληθωρισμό, περίπου 38% στην Ευρώπη, στην Ελλάδα 36%. Τα πήγαμε χειρότερα στα ενοίκεια, είπε ο πρωθυπουργός.

Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα ακρίβειας, αλλά αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να δούμε ρεαλιστικά πού βρισκόμαστε. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι πολύ συγκεκριμένη: Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση εισοδήματων. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα έχουν αυξηθεί περισσότερο από τον πληθωρισμό, επισήμανε ο πρωθυπουργός, δηλώνοντας υπερήφανος που η κυβέρνηση επέλεξε να στηρίξει τις Ένοπλες Δυνάμεις μέσω αυξήσεων στους μισθούς των στελεχών.

Η αύξηση των καταθέσεων είναι 38 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, είπε ο πρωθυπουργός, γεγονός που σημαίνει ότι οι Έλληνες, στην πλειονότητά τους, δεν τρώνε από τα έτοιμα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Δεν είναι η κατάσταση τόσο τραγική, όσο την περιγράφετε, πρόσθεσε, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Εγώ δεν έχω δει ούτε ένα δελτίο ειδήσεων που να μην αναφέρεται στο πρόβλημα της ακρίβειας, είπε ο πρωθυπουργός, απαντώντας στην αιχμή Ανδρουλάκη πως τα Μέσα Ενημέρωσης στην Ελλάδα στηρίζουν την κυβέρνηση. Καλά κάνουν και καλύπτουν το θέμα, αφού απασχολεί τους πολίτες.

Στις τιμές στο μοσχάρι, ο πρωθυπουργός είπε ότι η πραγματικότητα δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται στα Μέσα. Η Ελλάδα εισάγει το 80% των ποσοτήτων που χρειάζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως οι τιμές στο μοσχάρι έχουν αυξηθεί παγκοσμίως.