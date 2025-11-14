Βουλή LIVE - Μητσοτάκης: Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση εισοδήματων

«Μάχη» στη Βουλή για την ακρίβεια, «υπό την απειλή» του χρονομέτρου, για πρώτη φορά

Newsbomb

Βουλή LIVE - Μητσοτάκης: Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση εισοδήματων

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, απαντά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ερώτηση αφορά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και το ιδιωτικό χρέος, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού και είναι η πρώτη που γίνεται υπό το νέο σύστημα χρονομέτρησης των ομιλιών. Ο πρωθυπουργός μάλιστα, ξεκίνησε την ομιλία του συγχαίροντας τη Βουλή για την εφαρμογή του χρονομέτρου, χαρακτηρίζοντάς το ένδειξη αυτοσυγκράτησης εκ μέρους των πολιτικών αρχηγών, ειδικά.

Το αυξημένο κόστος ζωής είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, αναγνώρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσέθεσε πως αναγνωρίζει το άγχος των γονιών, την κούραση όσων εργάζονται δύο δουλειές, την αγωνία των επιχειρήσεων.

Ο πρωθυπουργός στην αρχή της ομιλίας του έκανε έναν απολογισμό των περασμένων ετών, από το 2019, επισημαίνοντας πως το πρόβλημα του παγκόσμιου πληθωρισμού προκλήθηκε από την πανδημία, που χτύπησε την παγκόσμια οικονομία αμέσως μετά την οικονομική κρίση. Πριν ακόμη αποκατασταθεί η εφοδιαστική αλυσίδα, χτύπησε η ενεργειακή κρίση, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια μάχη των δασμών, κατά συνέπεια, οι ρίζες των ανατιμήσεων, πηγαίνουν πίσω στον χρόνο, πρόσθεσε.

Η Ελλάδα συνολικά είχε χαμηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρώπης αυτά τα 5,5 χρόνια, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα. Στα τρόφιμα έχουμε περίπου τον ίδιο πληθωρισμό, περίπου 38% στην Ευρώπη, στην Ελλάδα 36%. Τα πήγαμε χειρότερα στα ενοίκεια, είπε ο πρωθυπουργός.

Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα ακρίβειας, αλλά αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να δούμε ρεαλιστικά πού βρισκόμαστε. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι πολύ συγκεκριμένη: Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση εισοδήματων. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα έχουν αυξηθεί περισσότερο από τον πληθωρισμό, επισήμανε ο πρωθυπουργός, δηλώνοντας υπερήφανος που η κυβέρνηση επέλεξε να στηρίξει τις Ένοπλες Δυνάμεις μέσω αυξήσεων στους μισθούς των στελεχών.

Η αύξηση των καταθέσεων είναι 38 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, είπε ο πρωθυπουργός, γεγονός που σημαίνει ότι οι Έλληνες, στην πλειονότητά τους, δεν τρώνε από τα έτοιμα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Δεν είναι η κατάσταση τόσο τραγική, όσο την περιγράφετε, πρόσθεσε, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Εγώ δεν έχω δει ούτε ένα δελτίο ειδήσεων που να μην αναφέρεται στο πρόβλημα της ακρίβειας, είπε ο πρωθυπουργός, απαντώντας στην αιχμή Ανδρουλάκη πως τα Μέσα Ενημέρωσης στην Ελλάδα στηρίζουν την κυβέρνηση. Καλά κάνουν και καλύπτουν το θέμα, αφού απασχολεί τους πολίτες.

Στις τιμές στο μοσχάρι, ο πρωθυπουργός είπε ότι η πραγματικότητα δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται στα Μέσα. Η Ελλάδα εισάγει το 80% των ποσοτήτων που χρειάζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως οι τιμές στο μοσχάρι έχουν αυξηθεί παγκοσμίως.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:34ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 15 σορούς Παλαιστινίων παρέλαβε από το Ισραήλ το νοσοκομείο Νάσερ

12:28LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μεγαλώνει η «ψαλίδα» στην πρωινή ζώνη - Ποιοι παίρνουν προβάδισμα

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντέιβ Μπέρτζες - Ήταν ο δημιουργός του θρυλικού τραγουδιού «Tequila»

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικές προετοιμασίες της Φινλανδίας: 1.000 πεδία βολής και σκοπευτήρια για να ενισχύσει την άμυνά της

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Φως στα 20.000 emails της υπόθεσης Επσταϊν - Σε ποιους προκαλούν πονοκέφαλο

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Νεκρή 70χρονη γυναίκα που έπεσε σε σηπτική δεξαμενή

12:10WHAT THE FACT

Βρήκατε τους καθαριστήρες σας σηκωμένους; Τι μπορεί να σημαίνει

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Και τρίτος απαγχονισμένος: Νεκρός εντοπίστηκε στη φυλακή Αγίου Στεφάνου 48χρονος κρατούμενος

12:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα νέο κινεζικό μοντέλο ΑΙ ισχυρίζεται ότι ξεπερνά τα GPT-5 και Sonnet 4.5 - και είναι δωρεάν

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Εκτροπή νταλίκας στην εθνική οδό κοντά στα Καμένα Βούρλα - Δείτε φωτογραφίες

11:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πάμε Στοίχημα: Ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας με τη Σκωτία με αμέτρητες αγορές & Επιστροφή Στοιχήματος

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Κω: Νεαρός άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος από δέντρο σε αρχαιολογικό χώρο της πόλης

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή LIVE - Μητσοτάκης: Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση εισοδήματων

11:50ΥΓΕΙΑ

Επιστήμονες ανακάλυψαν χημική ουσία στον εγκέφαλο που συνδέει παιδικό τραύμα με την κατάθλιψη

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Περισσότερα από 350 κιλά κάναβης κατασχέθηκαν στην Ηγουμενίτσα

11:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Στον… αέρα το Βίρτους - Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αυτός είναι ο λόγος

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Με δύο καραμπίνες και ένα ξίφος επιχείρησε να ταξιδέψει Ελληνοαμερικανός - Συνελήφθη όταν ενημέρωσε τις αρχές

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από το ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Παιδιά και έγκυος γυναίκα ανάμεσα στους δεκάδες τραυματίες

11:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοκτέιλ Νοτιάδων, υγρασίας και αφρικανικής σκόνης - Πότε αλλάζει το σκηνικό

11:23WHAT THE FACT

Αρχαίο μπαχαρικό για την ανακούφιση από στομαχικές διαταραχές, φουσκώματα και αέρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:38ΕΛΛΑΔΑ

Για γέλια και για κλάματα: Βούλγαρος οδηγός νταλίκας μπερδεύτηκε με το GPS και εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο χωματόδρομο δίπλα σε χαράδρα στα Τρίκαλα

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχεται ο χειμώνας - Πότε φτάνουν τα κρύα στην Ελλάδα

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Νεκρή 70χρονη γυναίκα που έπεσε σε σηπτική δεξαμενή

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Κω: Νεαρός άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος από δέντρο σε αρχαιολογικό χώρο της πόλης

10:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάριον Τζόουνς: Η κάποτε γρηγορότερη γυναίκα στον κόσμο συγκλονίζει σε βίντεο που δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει - Η σπάνια ασθένεια

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Μόρνος SOS: Δραματική υποχώρηση της στάθμης της λίμνης - Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Με δύο καραμπίνες και ένα ξίφος επιχείρησε να ταξιδέψει Ελληνοαμερικανός - Συνελήφθη όταν ενημέρωσε τις αρχές

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή LIVE - Μητσοτάκης για την ακρίβεια: «Ας πούμε πέντε αλήθειες στον ελληνικό λαό» - Τι είπε για τις τιμές στο μοσχάρι

09:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Και επίσημα «υπουργείο Πολέμου» το Άμυνας - Ο ίδιος ο Χέγκσεθ βίδωσε με κατσαβίδι την πινακίδα στην είσοδο του Πενταγώνου - Βίντεο

12:10WHAT THE FACT

Βρήκατε τους καθαριστήρες σας σηκωμένους; Τι μπορεί να σημαίνει

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ντοκουμέντο από την τραγωδία σε φούρνο - Εδώ πιάστηκε το φουλάρι της 49χρονης

11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο βίντεο από τη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά για τηλεφωνικές απάτες

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ