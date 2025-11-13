Στην Ελλάδα την Κυριακή ο Ζελένσκι: Συναντήσεις με Μητσοτάκη, Τασούλα, Κακλαμάνη

Στην χώρα μας αναμένεται να βρεθεί την Κυριακή ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σε μια επίσκεψη που φαίνεται να συνδέεται με τις διεργασίες για την υλοποίηση του ενεργειακού διαδρόμου ΗΠΑ-Ελλάδας-Ουκρανίας.

Ενώ η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη για κάποια στιγμή τον Νοέμβριο, φαίνεται ότι «κλείδωσε» τις τελευταίες ώρες μετά και τις ραγδαίες εξελίξεις στα ενεργειακά της χώρας μας.



Σύμφωνα με τα όσα έχουν μέχρι στιγμής προγραμματισθεί, ο Ζελένσκι θα φτάσει στο «Ελ. Βενιζέλος» στις 12:20.

Αρχικά, στις 13:00 θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο

Εν συνεχεία, στις 13:40 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Ενώ στις 15:00 θα βρεθεί με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη

Ήδη στην Αθήνα βρίσκονται 12 άτομα της Ουκρανικής πλευράς, προκειμένου να κανονίσει τις πρακτικές λεπτομέρειες αλλά και για «επιθεωρήσεις» - «εθιμοτυπικού χαρακτήρα» - στο Προεδρικό Μέγαρο, το Μαξίμου και την Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία, που έχει δει τα επίπεδα αποθήκευσης αερίου να μειώνονται λόγω ρωσικών επιθέσεων στις υποδομές, σχεδιάζει αύξηση εισαγωγών κατά 30% για τον χειμώνα και εμφανίζεται ως η μόνη χώρα που έχει δώσει σαφές σήμα ότι μπορεί να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες αμερικανικού LNG. Για το οποίο πύλη εισόδου στην Ευρώπη είναι κυρίως η Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης