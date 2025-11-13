Στην Ελλάδα την Κυριακή ο Ζελένσκι: Συναντήσεις με Μητσοτάκη, Τασούλα, Κακλαμάνη

Η επίσκεψη  συνδέεται με τις διεργασίες για την υλοποίηση του ενεργειακού διαδρόμου ΗΠΑ-Ελλάδας-Ουκρανίας. 

Newsbomb

Στην Ελλάδα την Κυριακή ο Ζελένσκι: Συναντήσεις με Μητσοτάκη, Τασούλα, Κακλαμάνη
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην χώρα μας αναμένεται να βρεθεί την Κυριακή ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σε μια επίσκεψη που φαίνεται να συνδέεται με τις διεργασίες για την υλοποίηση του ενεργειακού διαδρόμου ΗΠΑ-Ελλάδας-Ουκρανίας.

Ενώ η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη για κάποια στιγμή τον Νοέμβριο, φαίνεται ότι «κλείδωσε» τις τελευταίες ώρες μετά και τις ραγδαίες εξελίξεις στα ενεργειακά της χώρας μας.


Σύμφωνα με τα όσα έχουν μέχρι στιγμής προγραμματισθεί, ο Ζελένσκι θα φτάσει στο «Ελ. Βενιζέλος» στις 12:20.

  • Αρχικά, στις 13:00 θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο
  • Εν συνεχεία, στις 13:40 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
  • Ενώ στις 15:00 θα βρεθεί με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη

Ήδη στην Αθήνα βρίσκονται 12 άτομα της Ουκρανικής πλευράς, προκειμένου να κανονίσει τις πρακτικές λεπτομέρειες αλλά και για «επιθεωρήσεις» - «εθιμοτυπικού χαρακτήρα» - στο Προεδρικό Μέγαρο, το Μαξίμου και την Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία, που έχει δει τα επίπεδα αποθήκευσης αερίου να μειώνονται λόγω ρωσικών επιθέσεων στις υποδομές, σχεδιάζει αύξηση εισαγωγών κατά 30% για τον χειμώνα και εμφανίζεται ως η μόνη χώρα που έχει δώσει σαφές σήμα ότι μπορεί να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες αμερικανικού LNG. Για το οποίο πύλη εισόδου στην Ευρώπη είναι κυρίως η Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:37ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 9 καταστήματα για υπέρβασης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα

16:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλες ποινές σε 102 ποδοσφαιριστές για το στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία

16:27ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πίσω από τις υψηλές επιδόσεις και την οδηγική αριστεία είναι η ποιότητα των καυσίμων Shell V-Power

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Ο πρωτογενής τομέας είναι στρατηγικός πυλώνας εθνικής ασφάλειας»

16:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτζώκας: «Μας σκότωσε συναισθηματικά ο τραυματισμός του Έβανς»

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πόλεμος» της Ιαπωνίας με τις αρκούδες «δολοφόνους»: Στρατός, επίλεκτη ομάδα, παγίδες και κουδουνάκια 

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τροχαίο με δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα στο Ακρωτήρι - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής

15:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Χιλ Μανθάνο σφυρίζει το Ελλάδα - Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης»

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα: Άνδρας ταμπουρώθηκε σε σπίτι και απειλούσε να θέσει τέλος στη ζωή του - Διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα την Κυριακή ο Ζελένσκι: Συναντήσεις με Μητσοτάκη, Τασούλα, Κακλαμάνη

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο - Βίντεο

15:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη άνδρας που παρενοχλούσε ανήλικα παιδιά στην Αγία Παρασκευή

15:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Τεθωρακισμένα στον Λίβανο - Προτεραιότητα η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στην Μέση Ανατολή

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας - Βίντεο με τα φλεγόμενα σκάφη τα πρώτα λεπτά: «Πεταχτήκαμε, ακούστηκε ένας δυνατός κρότος», λέει κάτοικος στο Newsbomb

15:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης για Shein - Temu: Ναι σε άμεσους δασμούς στα μικροδέματα τρίτων χωρών

15:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλλία - Ουκρανία: Στη βαριά σκιά της «μαύρης» επετείου των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι

15:01ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ελλάδα στο Διάστημα: Εγκαίνια του νέου Κέντρου Ελέγχου και Καθοδήγησης Δορυφόρων (C2) της Planetek

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Στον εισαγγελέα πέντε από τους 30 μετανάστες για την εξέγερση στη δομή μεταναστών

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Με τρία νέα υπερσύγχρονα αεροσκάφη «τονώνεται» το Πυροσβεστικό Σώμα - Συστήματα με πτητική εμβέλεια άνω των 1.500 χιλιομέτρων

14:50WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν για μετεωρολογικό φαινόμενο το 2026 - Ζητούν προετοιμασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πόλεμος» της Ιαπωνίας με τις αρκούδες «δολοφόνους»: Στρατός, επίλεκτη ομάδα, παγίδες και κουδουνάκια 

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα: Άνδρας ταμπουρώθηκε σε σπίτι και απειλούσε να θέσει τέλος στη ζωή του - Διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτή είναι η 49χρονη που σκοτώθηκε σε φούρνο - Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα

13:09ΕΛΛΑΔΑ

«Έβαλε παραπάνω δύναμη; Του γλίστρησε το μαχαίρι;» - Ερευνούν πώς χάθηκε ο 40χρονος κρεοπώλης που κατά λάθος έκοψε την μηριαία αρτηρία του

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία δυστυχήματα: Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα - Δύο περιοχές στις τρεις πρώτες με τα περισσότερα θύματα, λέει η Eurostat

10:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ηταν το πεπρωμένο του»: Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για τον γιο του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα θα παραλάβει το 2028 το πρώτο πυροσβεστικό αεροσκάφος Canadair CL 515 που θα μπορεί να επιχειρεί και το βράδυ, ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Η εργασιομανής νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας συγκάλεσε σύσκεψη στις 3 τα ξημερώματα - «Είναι υπερβολικά νωρίς, ό,τι κι αν συμβαίνει»

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δολοφονία στην Ιταλία: Μητέρα έκοψε το λαιμό του εννιάχρονου γιου της

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Πού είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα του

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ο 23χρονος συγγενής του Καργάκη έφτιαξε τη βόμβα που προκάλεσε το μακελειό

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Οργισμένοι κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα στον δρόμο - «Είστε ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλία»

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας - Βίντεο με τα φλεγόμενα σκάφη τα πρώτα λεπτά: «Πεταχτήκαμε, ακούστηκε ένας δυνατός κρότος», λέει κάτοικος στο Newsbomb

13:38WHAT THE FACT

«Είναι το πρώτο που έχει ποτέ κινηματογραφηθεί ζωντανό» - H πρώτη λήψη βίντεο προϊστορικού ψαριού

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα την Κυριακή ο Ζελένσκι: Συναντήσεις με Μητσοτάκη, Τασούλα, Κακλαμάνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ