Ουκρανία: Κυρώσεις στον στενό φίλο του που εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς επέβαλε ο Ζελένσκι

Οι κυρώσεις που έχουν στόχο τον 46χρονο Τιμούρ Μίντιτς προβλέπουν κυρίως το πάγωμα των περιουσιακών τους στοιχείων

Newsbomb

Ουκρανία: Κυρώσεις στον στενό φίλο του που εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς επέβαλε ο Ζελένσκι
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέβαλε σήμερα κυρώσεις σε βάρος του επιχειρηματία Τιμούρ Μίντιτς, ο οποίος θεωρείτο στενός του φίλος και κατηγορήθηκε ότι ενορχήστρωσε μια από τις χειρότερες υποθέσεις διαφθοράς των τελευταίων ετών στη χώρα.

Οι κυρώσεις που έχουν στόχο τον 46χρονο Μίντιτς, όπως και άλλον έναν επιχειρηματία που εμπλέκεται στο σκάνδαλο αυτό, προβλέπουν κυρίως το πάγωμα των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με διάταγμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ουκρανική προεδρία.

Ο Τιμούρ Μίντιτς κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε ευρύ σύστημα διαφθοράς που επέτρεψε την υπεξαίρεση 100 εκατομμυρίων δολαρίων που προορίζονταν για τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα.

Το σκάνδαλο αυτό ξέσπασε καθώς το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από σειρά μαζικών ρωσικών πληγμάτων, τα οποία έχουν προκαλέσει διακοπές ρεύματος ενώ πλησιάζει ο χειμώνας.

Ο Μίντιτς ήταν συνιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής Kvartal 95, η οποία ιδρύθηκε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προτού αυτός εισέλθει στην πολιτική και γίνει πρόεδρος το 2019 όταν ήταν γνωστός κωμικός ηθοποιός.

Ο Τιμούρ Μίντιτς, ο οποίος εγκατέλειψε την Ουκρανία λίγο πριν να ξεσπάσει το σκάνδαλο, είναι επίσης ύποπτος για την άσκηση επιρροής στις αποφάσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος είναι σήμερα γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Οι Ουκρανοί υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης, Σβιτλάνα Γκριντσούκ και Γκέρμαν Γκαλούστσενκο αντίστοιχα, ανακοίνωσαν χθες, Τετάρτη, την παραίτησή τους κατόπιν αιτήματος του Ζελένσκι, μετά την αποκάλυψη αυτού του σοβαρού σκανδάλου διαφθοράς.

Ο Γκαλούστσενκο κατηγορείται επίσης ότι είχε και «προσωπικό όφελος» στην υπόθεση αυτή σε αντάλλαγμα για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών ροών του ενεργειακού τομέα που δόθηκε στον Μίντιτς.

Η πρώην υπουργός Ενέργειας Γκριντσούκ δεν αποτελεί άμεσο στόχο κατηγοριών για διαφθορά σε αυτό το στάδιο, αλλά θεωρείται πρόσωπο εμπιστοσύνης του Γκαλούστσενκο από ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να διεξαχθεί ψηφοφορία στο κοινοβούλιο για την έγκριση της αποπομπής των δύο υπουργών, σύμφωνα με βουλευτές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:32ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο - «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»

13:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Μπαρτσελόνα: Πασκουάλ η επιστροφή! Επίσημα νέος κόουτς των «μπλαουγκράνα»

13:30MEETING POINT

Ο Κώστας Βαρώτσος live στο Meeting Point - Από τον Δρομέα στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ο 23χρονος συγγενής του Καργάκη έφτιαξε τη βόμβα που προκάλεσε το μακελειό

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είδε τον Ιησού 49 φορές - Διαψεύδει επισήμως το Βατικανό

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Last penny... for your thoughts: Τέλος εποχής για το ιστορικό αμερικανικό νόμισμα έπειτα από 232 χρόνια

13:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Σέντρα στα τελευταία… προκριματικά - Ποιες εθνικές μπορούν να εξασφαλίσουν πρόκριση

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Βαθύς πόνος για τον χαμό του 40χρονου κρεοπώλη - Ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συνέβη

13:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Αντιδρούν γιατί τώρα αντιλαμβάνονται τη νέα πραγματικότητα»

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 69χρονη που δολοφονήθηκε από άστεγο - Πληροφορίες ότι φρόντιζε τον άνθρωπο που την σκότωσε

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Από τις αρχές Ιανουαρίου οι αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς - Μειώνεται η άμεση φορολογία

13:00ΥΓΕΙΑ

Νευροεπιστήμονας αποκαλύπτει 3 «κρυφούς» παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν Αλτσχάιμερ

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Σον «Diddy» Κομπς: Παρατείνεται η κράτησή του στη φυλακή - Ποιος είναι ο λόγος και πότε θα βγει

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Πραγματοποίησε 250 «σαμποτάζ» σε παλαιστινιακές υδάτινες υποδομές σε 5 χρόνια

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Χειροπέδες» σε 6 άτομα για διαρρήξεις ATM και κλοπές αυτοκινήτων - Άνω των €500.000 η λεία

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Κυρώσεις στον στενό φίλο του που εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς επέβαλε ο Ζελένσκι - Κατηγορείται για την υπεξαίρεση 100 εκατ. δολαρίων

12:46ΥΓΕΙΑ

«Ξεκινά από τα πόδια»: Το «σιωπηλό» σύμπτωμα για καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική νόσο ή θρόμβους αίματος

12:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από το 20% στο 2% - Χαμός στην απογευματινή ζώνη των καναλιών

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Πού είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα του

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Στο μέτωπο της Ζαπορίζια ο Ζελένσκι, μετά την ρωσική προέλαση στην περιοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ο 23χρονος συγγενής του Καργάκη έφτιαξε τη βόμβα που προκάλεσε το μακελειό

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτή είναι η 49χρονη που σκοτώθηκε σε φούρνο - Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Last penny... for your thoughts: Τέλος εποχής για το ιστορικό αμερικανικό νόμισμα έπειτα από 232 χρόνια

12:46ΥΓΕΙΑ

«Ξεκινά από τα πόδια»: Το «σιωπηλό» σύμπτωμα για καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική νόσο ή θρόμβους αίματος

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Πού είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα του

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Βαθύς πόνος για τον χαμό του 40χρονου κρεοπώλη - Ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συνέβη

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δολοφονία στην Ιταλία: Μητέρα έκοψε το λαιμό του εννιάχρονου γιου της

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

10:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ηταν το πεπρωμένο του»: Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για τον γιο του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος σε φθηνά προϊόντα από Temu και Shein; - Έρχονται φόροι σε πακέτα κάτω των 150 ευρώ

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε ζωτικά όργανα και στον εγκέφαλο ο 22χρονος που προσπάθησε να φάει αμάσητο μπέργκερ για challenge

07:43ΚΟΣΜΟΣ

«Τουρισμός θανάτου στο Σαράγεβο»: Έρευνα στην Ιταλία για τους πλούσιους που πλήρωναν για να πυροβολούν αμάχους

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

«Γαλάζιες μάχες» σε Βόρειο και Νότιο Τομέα, ο Σαμαράς και το σενάριο της απόλυτης ανατροπής, η Eurobank, o Κωτσόβολος πήγε Skroutz και η Zalando

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Καρχαρίας τριών μέτρων εντοπίστηκε στην Αργολίδα - Ψαράς «πάλεψε» για να τον απελευθερώσει

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκαν 4 σκάφη: Πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Μαρίνα Ζέας που έκαψε ιστιοφόρο και τρία γιοτ

12:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από το 20% στο 2% - Χαμός στην απογευματινή ζώνη των καναλιών

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς έγινε η τραγωδία με την 49χρονη - «Ήταν μόνη της στο κατάστημα, ήταν ακαριαίο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ