Ουκρανία: Σκάνδαλο διαφθοράς - «Δραπέτευσε» με αεροπλάνο συνεργάτης του Ζελένσκι

Νέο σκάνδαλο διαφθοράς ταράζει την Ουκρανία, καθώς την ίδια στιγμή που οι αρχές πραγματοποιούσαν περίπου 70 εφόδους σε ακίνητα στο πλαίσιο έρευνας για υπεξαίρεση τουλάχιστον 100 εκατ. δολαρίων, στενός συνεργάτης του Ζελένσκι εγκατέλειπε τη χώρα με αεροπλάνο... προφανώς για να γλυτώσει τα χειρότερα.

Στο επίκεντρο αυτού του νέου σκανδάλου, βρίσκεται ο επιχειρηματίας Τιμούρ Μίντιτς, στενός συνεργάτης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), η υπόθεση αφορά μεγάλη «επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος». Έπειτα από έρευνα 15 μηνών και 1.000 ώρες παρακολουθήσεων, οι αρχές έκαναν επιδρομές σε 70 τοποθεσίες. Τα στελέχη της οργάνωσης φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και να δημιούργησαν μηχανισμό εκτεταμένων δωροδοκιών, επηρεάζοντας κρατικές επιχειρήσεις, ανάμεσά τους την ενεργειακή εταιρεία Energoatom.

Οι συναλλαγές, σύμφωνα με τους ερευνητές, περιλάμβαναν προμήθειες 10–15% για την εξασφάλιση πληρωμών σε συμβάσεις ή για τη διατήρηση της ιδιότητας προμηθευτή. Η επιχείρηση είχε τον κωδικό «Midas» και ξεκίνησε το 2024, με έμφαση στη χρήση κρυπτονομισμάτων.

Οι σχέσεις Μίντιτς – Ζελένσκι

Ο Μίντιτς, 46 ετών, από το Ντνίπρο της κεντρικής Ουκρανίας, έχει εργαστεί ως παραγωγός και υπήρξε συνεργάτης του ολιγάρχη Ιχόρ Κολομοΐσκι. Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα, διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ισραήλ, όπου φέρεται να έφτασε με το αεροπλάνο το οποίο χρησιμοποίησε για να ξεφύγει από την Ουκρανία.

Υπήρξε επί σειρά ετών φίλος του Ζελένσκι. Οι δύο τους συνίδρυσαν την εταιρεία παραγωγής Kvartal 95 πριν ο σημερινός πρόεδρος μεταβιβάσει το ποσοστό του σε συνεργάτες το 2019. Ευρωπαϊκά μέσα υπενθυμίζουν ότι ο Ζελένσκι είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην ΕΕ όταν επιχείρησε να περιορίσει την ανεξαρτησία της NABU, καταλήγοντας σε υποχώρηση μετά τις πρώτες μεγάλες διαδηλώσεις στο Κίεβο από την αρχή του πολέμου.

Συμμετέχοντες συγκεντρώνονται σε διαδήλωση κατά ενός νόμου που στοχεύει τους φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς, μπροστά από το ουκρανικό κοινοβούλιο στο Κίεβο, Ουκρανία, την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2025. AP

Αντιδράσεις και πολιτικές προεκτάσεις

Στο πλαίσιο της έρευνας, η NABU και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς δημοσιοποίησαν αποσπάσματα από ηχογραφήσεις προσώπων που συζητούσαν επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα, τη διανομή δωροδοκιών και πιθανές αλλαγές προσώπων στο υπουργείο Ενέργειας και στην Energoatom.

Στους υπόπτους περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την Ukrainska Pravda, ο Μίντιτς και ο υπουργός Δικαιοσύνης Χέρμαν Χαλουσένκο. Ο Ζελένσκι, με βραδινό μήνυμα, ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες, σημειώνοντας ότι «η καθαρότητα στην Energoatom είναι προτεραιότητα».

Παρά τις εξαγγελίες, περίπου τρεις στους τέσσερις Ουκρανούς θεωρούν τον Ζελένσκι υπεύθυνο για τη διαφθορά, σύμφωνα με έρευνα του Kyiv International Sociological Institute.

Η στάση της Μόσχας

Η Ρωσία σχολίασε με ικανοποίηση τις εξελίξεις. Ο Βλαντίμιρ Ρόγκοφ, επικεφαλής επιτροπής της Ρωσικής Ομοσπονδίας, υποστήριξε ότι ο Μίντιτς αποτελεί «έναν από τους βασικούς οικονομικούς διαύλους του Ζελένσκι» και έκανε λόγο για «πανικό» στο περιβάλλον του Ουκρανού προέδρου.

