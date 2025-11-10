Κίεβο: Διακοπές ρεύματος κατά τη συνέντευξη Ζελένσκι στο προεδρικό μέγαρο – Δείτε βίντεο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραχώρησε συνέντευξη στον Guardian μετά τις καταστροφικές ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας, που οδήγησαν σε διακοπές ρεύματος στις περισσότερες περιοχές της Ουκρανίας την Κυριακή, ενώ οι μηχανικοί προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν το δίκτυο.

Μάλιστα, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό μέγαρο στο Κίεβο, τα φώτα έσβησαν δύο φορές.

Ο δημοσιογράφος, Λουκ Χάρντινγκ, αντέδρασε λέγοντας: «Ω Θεέ μου, κόπηκε το ρεύμα;» και μετά τη φράση ο φωτισμός επανήλθε γρήγορα.

Αργότερα, η ηλεκτροδότηση διεκόπη για δεύτερη φορά. Ο Ζελένσκι, χαμογελώντας, σχολίασε: «Βλέπετε; Αυτή είναι η ζωή» και πρότεινε να συνεχίσουν χωρίς τα ακουστικά διερμηνείας, τα οποία δεν λειτουργούσαν χωρίς ρεύμα. Στη συνέχεια, πέρασε στα αγγλικά για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την παρουσία βρετανικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ρωσία μπορεί να είναι ικανή να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στην Ευρώπη ακόμη και πριν ολοκληρωθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει βρεθεί σε «αδιέξοδο».

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι το Κίεβο σκοπεύει να αγοράσει 27 συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot από αμερικανούς κατασκευαστές.

Τη νύχτα της 8ης Νοεμβρίου, η Ρωσία επιτέθηκε στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας με 503 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους διαφόρων τύπων, στοχεύοντας εγκαταστάσεις στο Κίεβο, το Κιροβοχράντ, την Πολτάβα, το Χάρκοβο και τις περιφέρειες του Ντνιπροπετρόβσκ.

Η ενεργειακή εταιρεία Centrenergo ανέφερε ότι ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, δύο θερμοηλεκτρικοί σταθμοί –ο σταθμός Ζμίιφσκα στο Χάρκοβο και ο σταθμός Τριπίλσκα στην περιφέρεια του Κιέβου– έχουν σταματήσει να λειτουργούν.