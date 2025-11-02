Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Έφτασαν οι Patriot από τη Γερμανία - Ενίσχυση ουκρανικής αεράμυνας

Η Ουκρανία προχώρησε σε νέα ενίσχυση της αεράμυνάς της με την προσθήκη συστημάτων Patriot από τη Γερμανία

Newsbomb

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Έφτασαν οι Patriot από τη Γερμανία - Ενίσχυση ουκρανικής αεράμυνας
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ουκρανία ενισχύει περαιτέρω την αεράμυνά της με την προσθήκη συστοιχίας των Patriot, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του, ο Ουκρανός ηγέτης ευχαρίστησε τη Γερμανία και προσωπικά τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι η νέα αυτή ενίσχυση αποτελεί «ένα ακόμη βήμα για την προστασία ανθρώπινων ζωών από τη ρωσική τρομοκρατία».

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους είχε δηλώσει στις 29 Σεπτεμβρίου ότι το Βερολίνο είχε παράσχει στο Κίεβο τρία συστήματα Patriot και θα προμήθευε δύο ακόμη τέτοια συστήματα μέχρι το τέλος του έτους με την υποστήριξη των Νορβηγών εταίρων.

«Εδώ και καιρό προετοιμάζαμε αυτή την ενίσχυση της αεράμυνας και πλέον οι συμφωνίες που είχαμε επιτύχει υλοποιήθηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη «σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπογράμμισε ότι οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις αποτελούν το κύριο «όπλο» του Βλαντίμιρ Πούτιν στον πόλεμο, επιχειρώντας, όπως είπε, «μέσω του τρόμου να αντισταθμίσει την αδυναμία του να πετύχει τους παρανοϊκούς του στόχους στο έδαφος».

«Κάθε ενίσχυση της αεράμυνας μας φέρνει πιο κοντά στο τέλος του πολέμου που όλοι περιμένουμε. Όσο λιγότερα πετυχαίνει η Ρωσία, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πίεση για να τερματιστεί ο πόλεμος», επισήμανε.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με κυβερνήσεις αλλά και με τους ίδιους τους κατασκευαστές συστημάτων αεράμυνας για περαιτέρω κοινές ενέργειες. «Η ασφάλειά μας είναι αδιαίρετη – πράγμα που σημαίνει ότι η αεράμυνα μας πρέπει να προστατεύει όλους μας», τόνισε, προσθέτοντας πως θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για επόμενα βήματα συνεργασίας.

«Δόξα στην Ουκρανία!», κατέληξε ο Ζελένσκι στο μήνυμά του.

Η ανάρτηση του Ζελένσκι

Έχουμε ενισχύσει με «Patriot» την ουκρανική αεράμυνά μας. Ευχαριστώ τη Γερμανία και προσωπικά τον Ομοσπονδιακό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για αυτό το κοινό βήμα για την προστασία των ανθρώπινων ζωών από τη ρωσική τρομοκρατία. Εδώ και αρκετό καιρό προετοιμάζουμε αυτήν την ενίσχυση της αεράμυνάς μας και τώρα οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν έχουν εφαρμοστεί.

Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια!

Οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές είναι το κύριο διακύβευμα του Πούτιν σε αυτόν τον πόλεμο - μέσω της τρομοκρατίας προσπαθεί να αντισταθμίσει την αδυναμία του να επιτύχει τους παράλογους στόχους του επί του εδάφους.

Επομένως, κάθε ενίσχυση της αεράμυνάς μας μάς φέρνει κυριολεκτικά πιο κοντά στο τέλος του πολέμου που όλοι περιμένουμε.

Όσο λιγότερα επιτυγχάνει η Ρωσία τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κίνητρό της να τερματίσει τον πόλεμο.

Μαζί με τους εταίρους μας, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την οικοδόμηση ενός αξιόπιστου συστήματος αεράμυνας.

Οι δυνατότητές μας θα είναι σε θέση να εγγυηθούν την ασφάλεια όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για τους εταίρους μας όταν χρειαστεί.

Η ασφάλειά μας είναι αδιαίρετη - πράγμα που σημαίνει ότι η αεράμυνά μας πρέπει να μας προστατεύει όλους.

Οι συνομιλίες για περαιτέρω κοινά βήματα για την ενίσχυση της αεράμυνας βρίσκονται σε εξέλιξη – τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και απευθείας με τους κατασκευαστές των απαραίτητων συστημάτων. Θα ακολουθήσουν περαιτέρω αποτελέσματα.

Δόξα στην Ουκρανία!

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:55ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ στα Βορίζια: Αγνοείται ο γιος της 56χρονης που πυροβολήθηκε - Τα γεγονότα που οδήγησαν στο μακελειό

17:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Women’s Football League: Νίκες «Δικεφάλων» πριν το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ | Σημαντικό «διπλό» ο Παναθηναϊκός

17:30ΥΓΕΙΑ

Η μουσική γίνεται «ασπίδα» κατά της Άνοιας: Μειώνει τον κίνδυνο έως και 39%

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Έφτασαν οι Patriot από τη Γερμανία - Ενίσχυση ουκρανικής αεράμυνας

17:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Χωρίς νικητή το Καρδίτσα – Ηρακλής, απολύθηκε ο Σπανός από τον «γηραιό»

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύς ο φόρος αίματος στους δρόμους της Αττικής τον Οκτώβριο: 14 νεκροί και 554 τραυματίες σε 486 τροχαία

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Λάλας: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών η δολοφονία του - Πώς έγιναν όλα και τι γνώριζαν οι δράστες

16:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Τι έδειξε η νεκροψία νεκροτομή στη σορό του 39χρονου

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για την Αγγελική Νικολούλη - Πέθανε η μητέρα της

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Ιωάννινα: 51χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έπεσε με το ασανσέρ από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας και τραυματίστηκε

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Νέα ζωή σε πολυτελή βίλα 10 εκατ. λιρών στο Άμπου Ντάμπι

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Απέτρεψε την ουκρανική προέλαση στο μέτωπο του Ποκρόφσκ και του Κουπιάνσκ

15:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ο Πανιώνιος πέρασε με ανατροπή από τη Σύρο

15:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: «Τρέλα» για τον Τζόκοβιτς - Μοίρασε χαμόγελα στο Telekom Center Athens

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Άμα σκοτωθεί άνθρωπος, το πράγμα δεν φτιάχνει» – Μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb

15:42LIFESTYLE

Τζέσικα Σίμπσον: Όταν η έμπνευση για μουσική έγινε εξάρτηση από το αλκοόλ - Το ηχηρό καμπανάκι και η «επάνοδος στη ζωή» - Τι μήνυμα στέλνει 8 χρόνια μετά

15:31WHAT THE FACT

Μην τα αγνοήσεις: Τα 6 σημάδια ότι η δουλειά σου είναι τοξική για την ψυχική σου υγεία

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλός υποστηρίζει ότι μετεωρίτης κατέστρεψε το παρμπρίζ της ολοκαίνουργιας Tesla του

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε μονοκατοικία στους Αγίους Αναργύρους – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

16:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Τι έδειξε η νεκροψία νεκροτομή στη σορό του 39χρονου

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Χωριό υπό πολιορκία τα Βορίζια, κλειστά τα στόματα: Η συγκλονιστική μαντινάδα συγγενή του θύματος στον φακό του Newsbomb

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για την Αγγελική Νικολούλη - Πέθανε η μητέρα της

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Λάλας: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών η δολοφονία του - Πώς έγιναν όλα και τι γνώριζαν οι δράστες

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Άμα σκοτωθεί άνθρωπος, το πράγμα δεν φτιάχνει» – Μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Έφτασαν οι Patriot από τη Γερμανία - Ενίσχυση ουκρανικής αεράμυνας

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκαν οι πέντε δράστες του μακελειού – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή, αναζητούνται οι τρεις – Ανατροπή με τον θάνατο της 57χρονης

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έπεσε με το ασανσέρ από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας και τραυματίστηκε

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Πάει για ένα τεχνικό θαύμα: Η Ισπανία κατασκευάζει την ψηλότερη γέφυρα της Ευρώπης

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερα χρόνια δουλεύει χωρίς μισθό: Η ιστορία του 27χρονου με αυτισμό που ζητά μόνο δικαιοσύνη

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βρήκαν παράνομο οπλισμό σε αποθήκη – Φωτογραφίες του Newsbomb

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Από το Εμπορικό Ναυτικό στην οικοδομή: Η 25χρονη Tik Toker που «σπάει» τα στερεότυπα - «Κάνω αυτό που αγαπώ - Πάνω από τη μυϊκή δύναμη είναι ο νους»

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Παρ'ολίγον τραγωδία: Pit bull επιτέθηκε σε 4χρονη - Της «έσκισε» το πρόσωπο - Σκληρές εικόνες

15:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: «Τρέλα» για τον Τζόκοβιτς - Μοίρασε χαμόγελα στο Telekom Center Athens

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Νέα ζωή σε πολυτελή βίλα 10 εκατ. λιρών στο Άμπου Ντάμπι

07:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Οι ρωσόφωνες διασυνδέσεις, ο ορκισμένος εχθρός στη φυλακή και το φλεγόμενο ΙΧ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ