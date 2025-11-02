Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Έφτασαν οι Patriot από τη Γερμανία - Ενίσχυση ουκρανικής αεράμυνας

Η Ουκρανία ενισχύει περαιτέρω την αεράμυνά της με την προσθήκη συστοιχίας των Patriot, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του, ο Ουκρανός ηγέτης ευχαρίστησε τη Γερμανία και προσωπικά τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι η νέα αυτή ενίσχυση αποτελεί «ένα ακόμη βήμα για την προστασία ανθρώπινων ζωών από τη ρωσική τρομοκρατία».

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους είχε δηλώσει στις 29 Σεπτεμβρίου ότι το Βερολίνο είχε παράσχει στο Κίεβο τρία συστήματα Patriot και θα προμήθευε δύο ακόμη τέτοια συστήματα μέχρι το τέλος του έτους με την υποστήριξη των Νορβηγών εταίρων.

«Εδώ και καιρό προετοιμάζαμε αυτή την ενίσχυση της αεράμυνας και πλέον οι συμφωνίες που είχαμε επιτύχει υλοποιήθηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη «σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπογράμμισε ότι οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις αποτελούν το κύριο «όπλο» του Βλαντίμιρ Πούτιν στον πόλεμο, επιχειρώντας, όπως είπε, «μέσω του τρόμου να αντισταθμίσει την αδυναμία του να πετύχει τους παρανοϊκούς του στόχους στο έδαφος».

«Κάθε ενίσχυση της αεράμυνας μας φέρνει πιο κοντά στο τέλος του πολέμου που όλοι περιμένουμε. Όσο λιγότερα πετυχαίνει η Ρωσία, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πίεση για να τερματιστεί ο πόλεμος», επισήμανε.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με κυβερνήσεις αλλά και με τους ίδιους τους κατασκευαστές συστημάτων αεράμυνας για περαιτέρω κοινές ενέργειες. «Η ασφάλειά μας είναι αδιαίρετη – πράγμα που σημαίνει ότι η αεράμυνα μας πρέπει να προστατεύει όλους μας», τόνισε, προσθέτοντας πως θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για επόμενα βήματα συνεργασίας.

«Δόξα στην Ουκρανία!», κατέληξε ο Ζελένσκι στο μήνυμά του.

