Washington Post: Οι αμερικανικοί Patriot αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές επιθέσεις

Τα αμερικανικά συστήματα Patriot δεν είναι σε θέση να αποτρέψουν τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις σε ουκρανικό έδαφος.

Αυτό αναφέρει η Washington Post αναλύοντας τις τελευταίες εξελίξεις.

Οι ειδικοί λένε ότι αυτό συμβαίνει επειδή η Ρωσία έχει μάθει να χειρίζεται τους πυραύλους της για να αποφεύγει τα συστήματα αεράμυνας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεκάδες τέτοια συστήματα είναι απαραίτητα για να παρέχουν κάτι παρόμοιο με την ισραηλινή αεροπορική ασπίδα, ενώ η Ουκρανία λαμβάνει μόνο λίγα.

«Η Ουκρανία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το Ισραήλ έχει παράσχει ένα σύστημα Patriot. Αρκετά ακόμη συστήματα αναμένεται να παραδοθούν από Ευρωπαίους εταίρους αυτό το φθινόπωρο», γράφει η WSJ.

