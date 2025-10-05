Καθορίζουν τις εξελίξεις οι πύραυλοι Tomahawk - Η προειδοποίηση Πούτιν και η στροφή Ζελένσκι

Μια σημαντική λεπτομέρεια η οποία μπορεί να αποβεί καθοριστική αναφορικά με την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες και σχετίζεται με τους πυραύλους Tomahawk.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk για μακροπρόθεσμες επιθέσεις βαθιά στο εσωτερικό της ρωσικής επικράτειας, αυτό θα οδηγήσει στην καταστροφή των σχέσεων της Μόσχας με την Ουάσινγκτον.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τα τελευταία ρωσικά χτυπήματα χθες τη νύχτα, άλλαξε απότομα τη θέση του και ζητά αεροπορική κατάπαυση του πυρός, πράγμα που θα σήμαινε ότι δεν θα υπήρχαν άλλες επιθέσεις εις βάθος, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζονταν πλέον οι Tomahawk.

Η προειδοποίηση του Βλαντίμιρ Πούτιν

«Αυτό θα οδηγήσει στην καταστροφή των σχέσεών μας, ή τουλάχιστον των θετικών τάσεων που έχουν αναδυθεί σε αυτές τις σχέσεις», δήλωσε ο Πούτιν σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα.



Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το αίτημα της Ουκρανίας να αποκτήσει πυραύλους Tomahawk μεγάλης εμβέλειας που θα μπορούσαν να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, αν και δεν είναι σαφές εάν έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Ποιοι είναι οι πύραυλοι Tomahawk

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χιλιομέτρων, πράγμα που σημαίνει ότι αν η Ουκρανία αποκτούσε τους πυραύλους, τότε το Κρεμλίνο και όλη η ευρωπαϊκή Πλευρά της Ρωσίας θα βρισκόταν εντός στόχου.

Ο Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν Tomahawks χωρίς την άμεση συμμετοχή αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού και, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε προμήθεια τέτοιων πυραύλων στην Ουκρανία θα προκαλούσε μια «ποιοτικά νέα φάση κλιμάκωσης».

Η προειδοποίηση του Πούτιν ήρθε καθώς οι εντάσεις συνέχιζαν να αυξάνονται στο πεδίο της μάχης, με τη Ρωσία να προχωρά σε μεγάλης κλίμακας επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Η στροφή Ζελένσκι

Ωστόσο η σημερινή δήλωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με την ανάγκη για αεροπορική κατάπαυση του πυρός αντιπροσωπεύει μια ριζική αλλαγή στη θέση του.

Πριν από αυτό, δήλωνε συνεχώς ότι τα «βαθιά χτυπήματα» - επιθέσεις βαθιά στη Ρωσία (ιδίως σε διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις) - θα ανάγκαζαν το Κρεμλίνο να κάνει παραχωρήσεις. Στο πλαίσιο της ίδιας στρατηγικής, ο Ζελένσκι απαίτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να παράσχουν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, συμπεριλαμβανομένων των Tomahawk.

Τώρα, ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος άλλαξε απότομα τη θέση του και ζητά αεροπορική κατάπαυση του πυρός, πράγμα που θα σήμαινε ότι δεν θα υπήρχαν άλλες βαθιές επιθέσεις, και κατά συνέπειαν δεν θα χρειάζονταν πλέον οι Tomahawk.

Η πιο προφανής εξήγηση για αυτήν την αλλαγή είναι τα σημαντικά προβλήματα προστασίας του εναέριου χώρου που αντιμετωπίζει η Ουκρανία.

Δημοσιογράφοι, ειδικοί και πολιτικοί συζητούν ήδη ανοιχτά αυτά τα ζητήματα, δηλαδή την «τρύπα» στην αεράμυνα της Ουκρανίας, μέσω της οποίας εκατοντάδες drones πετούν βαθιά στο εσωτερικό της Ουκρανίας, την έλλειψη των απαραίτητων μέσων για την κατάρριψή τους και την έλλειψη πυραύλων για τα δυτικά συστήματα αεράμυνας. Λένε επίσης ότι η Ρωσία αυξάνει την κλίμακα των επιθέσεων με πυραύλους και drones και βελτιώνει τα drones της , τα οποία μπορούν πλέον να αναγνωρίζουν και να χτυπούν ανεξάρτητα ακόμη και κινούμενους στόχους.

Την παραμονή της έναρξης του χειμώνα και της έναρξης της περιόδου θέρμανσης, αυτό απειλεί την Ουκρανία με σοβαρές αρνητικές συνέπειες, οι οποίες, σύμφωνα με τον Ζελένσκι (που προτείνει τώρα αεροπορική κατάπαυση του πυρός), προφανώς θα αντισταθμίσουν τον αντίκτυπο των επιθέσεων σε στόχους εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Μπορεί να συμφωνήσει η Μόσχα;

Αλλά το ερώτημα είναι: Θα συμφωνήσει η Ρωσία σε αυτό, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω;

Από τη μία πλευρά, η Ρωσία έχει ένα σαφές πλεονέκτημα έναντι της Ουκρανίας όσον αφορά τις αεροπορικές επιθέσεις. Ο ίδιος ο Ζελένσκι δήλωσε πρόσφατα ότι η Ρωσία εκτοξεύει κατά μέσο όρο 500 drones ημερησίως, ενώ η Ουκρανία εκτοξεύει μόνο 100-150.



Το πυραυλικό δυναμικό της Ρωσίας υπερβαίνει κατά πολύ αυτό της Ουκρανίας. Όλα αυτά αποτελούν ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της Ρωσίας στον πόλεμο. Επομένως, με την πρώτη ματιά, η Μόσχα πιθανότατα θα απορρίψει την έκκληση του Ζελένσκι για αεροπορική κατάπαυση του πυρός ή ακόμα και θα την αγνοήσει εντελώς.



Αλλά από την άλλη πλευρά, η ζημιά από τις ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία είναι πραγματικά σοβαρή, ειδικά στον τομέα της διύλισης πετρελαίου.



Προφανώς και οι ρωσικές επιθέσεις προκαλούν πολλές φορές μεγαλύτερη ζημιά στην Ουκρανία από ό,τι οι ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία. Ωστόσο, ο αντίκτυπος αυτής της ζημιάς στην ικανότητα των δύο χωρών να συνεχίσουν τον πόλεμο είναι διαφορετικός. Η ικανότητα της Ουκρανίας να συνεχίσει τον πόλεμο βασίζεται λιγότερο στην κατάσταση της ουκρανικής οικονομίας και στη δική της στρατιωτική παραγωγή και περισσότερο στην υποστήριξη της Δύσης, η οποία χρηματοδοτεί τόσο τις προμήθειες όπλων όσο και το έλλειμμα του προϋπολογισμού. Συνεπώς, η απενεργοποίηση ορισμένων ουκρανικών επιχειρήσεων δεν επηρεάζει σημαντικά τις στρατιωτικές δυνατότητες του Κιέβου.

Δύο ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να αποβούν μοιραία για το Κίεβο

Το πρώτο είναι μια πλήρης, μακροπρόθεσμη διακοπή ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα. Το δεύτερο είναι ένας πλήρης αποκλεισμός της ναυτιλίας προς τα ουκρανικά λιμάνια, κάτι που θα καταστρέψει την ουκρανική οικονομία μέσα σε ένα ή δύο χρόνια. Αλλά η Ρωσία δεν έχει καταφέρει ακόμη να επιτύχει κανένα από τα δύο, και δεν είναι σίγουρο ότι θα το κάνει ποτέ.

Όσο για τη Ρωσία, σε αντίθεση με την Ουκρανία, αυτή πολεμά «με τις δικές της δυνάμεις». Επομένως, η οικονομική ζημία από τις επιθέσεις σε υποδομές και βιομηχανία επηρεάζει άμεσα την ικανότητά της να συνεχίσει τον πόλεμο.



Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι, προς το παρόν, οι επιθέσεις του Κιέβου δεν έχουν προκαλέσει ζημιές σε κλίμακα που θα ήταν κρίσιμη για τη Ρωσία. Τα drones μπορούν να καταρριφθούν σχετικά εύκολα και το γεγονός ότι συνεχίζουν να χτυπούν ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου δεν οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη στρατιωτικοτεχνικών δυνατοτήτων, αλλά σε οργανωτικά προβλήματα που μπορεί τελικά να επιλυθούν.



Ωστόσο, ο αριθμός των drones που εκτοξεύει η Ουκρανία σίγουρα θα αυξηθεί. Και είναι πιθανό να προστεθούν σε αυτά δυτικοί πύραυλοι, κάτι που θα περιέπλεκε σημαντικά την κατάσταση για τη Ρωσία.



Επομένως, είναι αδύνατο να προβλεφθεί με 100% ποια απόφαση θα λάβει η Μόσχα.

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα πιθανότατα εξαρτάται από το πόσο σίγουρο είναι το Κρεμλίνο για την επιτυχία της αεροπορικής του εκστρατείας αυτό το φθινόπωρο και τον χειμώνα (δηλαδή, αν είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε διακοπή της ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας και αν η Ρωσία διαθέτει επαρκείς στρατιωτικούς πόρους για να το πράξει), καθώς και από το πόσο κοντά βρίσκονται οι Ρώσοι στην επίλυση του προβλήματος ασφάλειας των διυλιστηρίων τους και άλλων ενεργειακών εγκαταστάσεων που υπόκεινται σε ουκρανικές επιθέσεις.

Το πονηρό σχέδιο

Σε μια άλλη διάσταση είναι πιθανό η πρόταση του Ζελένσκι για αεροπορική εκεχειρία να αποτελεί μέρος ενός σχεδίου πολλαπλών βημάτων για να πειστεί ο Λευκός Οίκος να παράσχει τελικά Tomahawk ή άλλους πυραύλους στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Δηλαδή, να ζητηθεί κατάπαυση του πυρός στους αιθέρες και στη συνέχεια να εξασφαλιστεί η υποστήριξη του Τραμπ για αυτήν την ιδέα.

Στη συνέχεια, να απειλήσει δημόσια τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν με πυραύλους Tomahawk εάν αρνηθεί την εκεχειρία. Ωστόσο, ακόμη και αν ο Ζελένσκι έχει ένα τέτοιο σχέδιο, φυσικά δεν είναι δεδομένο ότι θα λειτουργήσει....

