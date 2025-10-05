Νύχτα «κόλαση» με ρωσικά και ουκρανικά χτυπήματα - Ζελένσκι: «Μονομερή εκεχειρία στους αιθέρες»

Τεράστια πυρκαγιά στο τεχνολογικό πάρκο Sparrow στο Λβιβ μετά από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί η πολυπόθητη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία, η χθεσινή νύχτα έμοιαζε πραγματικά με κόλαση.

Τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου, η Ρωσία εξαπέλυσε μια μαζική συνδυασμένη επίθεση στη Ζαπορίζια και στο Λβιβ. Καταγράφηκαν τουλάχιστον δέκα χτυπήματα.

Την πληροφορία μετέδωσε ο επικεφαλής του Zaporizhzhia OVA, Ivan Fedorov στο κανάλι του στο Telegram. Αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης ήταν σύμφωνα με το BBC σήμερα η Πολωνία να αποστείλει μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η Ουκρανία ανακοίνωσε 5 νεκρούς από ρωσικές επιθέσεις. Η Πολωνία, που γειτνιάζει με την Ουκρανία, έστειλε μαχητικά αεροσκάφη για να διασφαλίσει την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, όπως επιβεβαίωσε ο πολωνικός στρατός. Επίσης, αποστέλλονται αεροσκάφη των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Στην επίθεση ο ρωσικός στρατός φέρεται να χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed καμικάζι και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες (GAB).

Επίσης όπως αναφέρουν ρωσικά ΜΜΕ οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal εναντίον εγκαταστάσεων του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος. Επιπλέον, επλήγησαν εγκαταστάσεις υποδομών φυσικού αερίου και ενέργειας.

Στον αντίποδα ουκρανικά drones αυτοκτονίας χτύπησαν το διυλιστήριο πετρελαίου στο Κστόβο, στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ της Ρωσίας. Είναι ένα από τα 5 μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ρωσίας.

Ukrainian suicide drones hit the oil refinery in Kstovo, in the Nizhny Novgorod region of Russia, a few hours ago.



It’s one of Russia’s 5 largest oil refineries.



The refinery is now on fire. pic.twitter.com/RVnENIzcyL — Visegrád 24 (@visegrad24) October 5, 2025

Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία

Τα ρωσικά χτυπήματα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, με περισσότερους από 73.000 κατοίκους να μένουν χωρίς ρεύμα. Από αυτούς, περίπου 67.000 βρίσκονταν στην περιοχή της Ζαπορίζια. Αναφέρθηκαν επίσης διακοπές στην παροχή νερού.

Πυρκαγιές ξέσπασαν στην πόλη, συμπεριλαμβανομένης μιας βιομηχανικής εγκατάστασης. Ζημιές υπέστησαν επίσης και οικιστικά κτίρια. Εργαζόμενοι στην ηλεκτροδότηση εκτελούσαν όλο το πρωί εργασίες αποκατάστασης και η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι το τέλος της ημέρας.

Ο Ζελένσκι ζήτησε «μονομερή κατάπαυση του πυρός» μετά τις ρωσικές επιθέσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε «μονομερή κατάπαυση του πυρός» στον αέρα μετά τον σημερινό μαζικό βομβαρδισμό της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι έγραψε σχετικά στα social media:

«Μια μονομερής εκεχειρία στους αιθέρες είναι εφικτή και θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια γνήσια διπλωματία. Η Αμερική και η Ευρώπη πρέπει να δράσουν για να αναγκάσουν τον Πούτιν να σταματήσει», έγραψε ο Ζελένσκι.

Δεν διευκρίνισε τι εννοούσε με τον όρο «μονομερής εκεχειρία στους αιθέρες».

Last night, Ukraine once again came under a combined Russian attack – more than 50 missiles and about 500 attack drones. The Russians struck with cruise missiles, “shaheds” and Kinzhals among other things. The Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv,… pic.twitter.com/lcRrBTqXF1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2025

Εικόνες δείχνουν μια τεράστια πυρκαγιά στο τεχνολογικό πάρκο Sparrow στο Λβιβ μετά από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές.

У Львові горить індустріальний парк Sparrow.

Попередньо, інформації про постраждалих немає.

Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової. pic.twitter.com/P1l7mW74r3 — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) October 5, 2025

?BREAKING: The Sparrow industrial park is burning in Lviv, Ukraine. pic.twitter.com/M0AooYXJdF — World Source News (@Worldsource24) October 5, 2025

Διαβάστε επίσης