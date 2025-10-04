Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε ουκρανικό επιβατικό τρένο -Βίντεο με βαγόνι να φλέγεται

Μια νέα επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε έναν σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Σόστκα, συμπεριλαμβανομένης μιας επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Newsbomb

Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε ουκρανικό επιβατικό τρένο -Βίντεο με βαγόνι να φλέγεται
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη βορειοανατολική ουκρανική περιοχή Σούμι, τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμό σε σιδηροδρομικό σταθμό, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Υπάλληλοι των σιδηροδρόμων και επιβάτες αμαξοστοιχίας τραυματίστηκαν στην πόλη Σόστκα, βόρεια της περιφερειακής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Όλεγκ Χριχόροφ, στο Telegram.

Συνόδευσε την ανακοίνωση με μια φωτογραφία που δείχνει ένα φλεγόμενο και ολοσχερώς κατεστραμμένο βαγόνι τρένου.

Σύμφωνα με τον Χριχόροφ, οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ήδη καταδικάσει την επίθεση, λέγοντας ότι ο σιδηροδρομικός σταθμός έγινε στόχος drones. «Οι Ρώσοι πρέπει να γνώριζαν ότι επιτίθενται σε πολίτες. Και αυτή είναι μια τρομοκρατία που ο κόσμος δεν μπορεί να αγνοήσει», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δημοσίευσε κι ένα βίντεο που δείχνει ένα βαγόνι τρένου να φλέγεται.

Το σημείο της επίθεσης βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα. Ένα ακόμη κύμα ρωσικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας διέκοψε την ηλεκτροδότηση περίπου 50.000 νοικοκυριών στην περιοχή Τσερνιχόφ της βόρειας Ουκρανίας.

Ο ρωσικός στρατός έχει επανειλημμένα επιτεθεί στις σιδηροδρομικές υποδομές της γειτονικής της χώρας κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ουκρανία, με τη σειρά της, έχει πρόσφατα εντείνει τις επιθέσεις της στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας. Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή του Λένινγκραντ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:17ΚΑΙΡΟΣ

Αγριεύει πάλι ο καιρός: Τι φέρνει το χαμηλό βαρομετρικό από Αδριατική - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Περιπέτεια για κυνηγό στο Κακό Όρος - Κατρακύλησε από βράχια και τραυματίστηκε σοβαρά

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίδειξη με drones μετατρέπεται σε «βροχή» φωτιάς και προκαλεί αναστάτωση - Βίντεο

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο: Στο «φως» ιστορικό ξύλινο βαρέλι της Μονής Αγίου Νικολάου – Χρονολογείται από τον 17ο αιώνα

17:53ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός – Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

17:51ΚΟΣΜΟΣ

O θρύλος του σερβικού μπάσκετ Βλάντε Ντίβατς στο Άγιο Όρος

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Κανάρια Νησιά: Νεαρός άνδρας διασώθηκε έπειτα από 3 ημέρες στη θάλασσα – Παρασύρθηκε με τζετ σκι

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μέλη του Ρουβίκωνα έγραψαν συνθήματα στο γραφείο βουλευτή

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση για το «πράσινο» στέλεχος από την Κρήτη που δήλωνε εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

17:27ΚΟΣΜΟΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Δούκας για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται στο σκάνδαλο: «Ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή»

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 28χρονης Σπυριδούλας – Τα αναπάντητα ερωτήματα για το θάνατό της

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε ουκρανικό επιβατικό τρένο -Βίντεο με βαγόνι να φλέγεται

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας που αγνοείτο για 2 χρόνια, εντοπίστηκε μέσα από το… TikTok – Δείτε βίντεο

17:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Ματίας Λεσόρ συντάχθηκε με τον Τζέριαν Γκραντ για το θέμα της διαιτησίας

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Ξάνθη: Οικοδομούμε τις πιο αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις που είχαμε ποτέ - Τι θα δούμε στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

16:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαριές εκφράσεις Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Άδωνι Γεωργιάδη: «Είναι γελοίο πρόσωπο»

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάρυστο: Νεκρός 27χρονος σε φρικτό τροχαίο

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Σαρώνει τα πάντα η καταιγίδα Amy - Έριξε δέντρα, αναποδογύρισε αυτοκίνητα, διέλυσε στέγες

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 15χρονος επιτέθηκε σε συμμαθήτριά του –  Την ακινητοποίησε με κεφαλοκλείδωμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 28χρονης Σπυριδούλας – Τα αναπάντητα ερωτήματα για το θάνατό της

17:53ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός – Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Διαχείριση πολυκατοικιών: Τι πρέπει να προσέχουν διαχειριστές, ιδιοκτήτες και ένοικοι

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

15:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τι απάντησε σε Έλληνα φοιτητή όταν τον ρώτησε πότε θα κάνει κόμμα

16:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαριές εκφράσεις Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Άδωνι Γεωργιάδη: «Είναι γελοίο πρόσωπο»

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Σαρώνει τα πάντα η καταιγίδα Amy - Έριξε δέντρα, αναποδογύρισε αυτοκίνητα, διέλυσε στέγες

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

13:42LIFESTYLE

Χάιντι Κλουμ: Δεν άφησε τίποτα στην φαντασία με το αποκαλυπτικό see-through φόρεμά της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι - Εικόνες

18:17ΚΑΙΡΟΣ

Αγριεύει πάλι ο καιρός: Τι φέρνει το χαμηλό βαρομετρικό από Αδριατική - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάρυστο: Νεκρός 27χρονος σε φρικτό τροχαίο

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στο εδώλιο ιερέας για σεξουαλική παρενόχληση σε 30χρονο τουρίστα

17:51ΚΟΣΜΟΣ

O θρύλος του σερβικού μπάσκετ Βλάντε Ντίβατς στο Άγιο Όρος

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η σοκαριστική στιγμή που ασανσέρ πολυκατοικίας κατρακυλά επτά ορόφους - Νεκρή νεαρή μητέρα - Βίντεο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ