Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε ουκρανικό επιβατικό τρένο -Βίντεο με βαγόνι να φλέγεται
Μια νέα επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε έναν σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Σόστκα, συμπεριλαμβανομένης μιας επιβατικής αμαξοστοιχίας.
Στη βορειοανατολική ουκρανική περιοχή Σούμι, τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμό σε σιδηροδρομικό σταθμό, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Υπάλληλοι των σιδηροδρόμων και επιβάτες αμαξοστοιχίας τραυματίστηκαν στην πόλη Σόστκα, βόρεια της περιφερειακής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Όλεγκ Χριχόροφ, στο Telegram.
Συνόδευσε την ανακοίνωση με μια φωτογραφία που δείχνει ένα φλεγόμενο και ολοσχερώς κατεστραμμένο βαγόνι τρένου.
Σύμφωνα με τον Χριχόροφ, οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ήδη καταδικάσει την επίθεση, λέγοντας ότι ο σιδηροδρομικός σταθμός έγινε στόχος drones. «Οι Ρώσοι πρέπει να γνώριζαν ότι επιτίθενται σε πολίτες. Και αυτή είναι μια τρομοκρατία που ο κόσμος δεν μπορεί να αγνοήσει», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δημοσίευσε κι ένα βίντεο που δείχνει ένα βαγόνι τρένου να φλέγεται.
Το σημείο της επίθεσης βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα. Ένα ακόμη κύμα ρωσικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας διέκοψε την ηλεκτροδότηση περίπου 50.000 νοικοκυριών στην περιοχή Τσερνιχόφ της βόρειας Ουκρανίας.
Ο ρωσικός στρατός έχει επανειλημμένα επιτεθεί στις σιδηροδρομικές υποδομές της γειτονικής της χώρας κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο του 2022.
Η Ουκρανία, με τη σειρά της, έχει πρόσφατα εντείνει τις επιθέσεις της στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας. Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή του Λένινγκραντ.