Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε ουκρανικό επιβατικό τρένο -Βίντεο με βαγόνι να φλέγεται

Στη βορειοανατολική ουκρανική περιοχή Σούμι, τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμό σε σιδηροδρομικό σταθμό, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Υπάλληλοι των σιδηροδρόμων και επιβάτες αμαξοστοιχίας τραυματίστηκαν στην πόλη Σόστκα, βόρεια της περιφερειακής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Όλεγκ Χριχόροφ, στο Telegram.

Συνόδευσε την ανακοίνωση με μια φωτογραφία που δείχνει ένα φλεγόμενο και ολοσχερώς κατεστραμμένο βαγόνι τρένου.

Σύμφωνα με τον Χριχόροφ, οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ήδη καταδικάσει την επίθεση, λέγοντας ότι ο σιδηροδρομικός σταθμός έγινε στόχος drones. «Οι Ρώσοι πρέπει να γνώριζαν ότι επιτίθενται σε πολίτες. Και αυτή είναι μια τρομοκρατία που ο κόσμος δεν μπορεί να αγνοήσει», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δημοσίευσε κι ένα βίντεο που δείχνει ένα βαγόνι τρένου να φλέγεται.

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

Το σημείο της επίθεσης βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα. Ένα ακόμη κύμα ρωσικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας διέκοψε την ηλεκτροδότηση περίπου 50.000 νοικοκυριών στην περιοχή Τσερνιχόφ της βόρειας Ουκρανίας.

Ο ρωσικός στρατός έχει επανειλημμένα επιτεθεί στις σιδηροδρομικές υποδομές της γειτονικής της χώρας κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ουκρανία, με τη σειρά της, έχει πρόσφατα εντείνει τις επιθέσεις της στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας. Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή του Λένινγκραντ.