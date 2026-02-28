Ασλανίδης- Τέμπη: «Τίποτα και κανένας δεν έχει ξεχαστεί, όπως και η απαίτηση για φως και Δικαιοσύνη»

Είμαστε εδώ να συμπαρασταθούμε στους συγγενείς και να φωνάξουμε ενάντια στην αθλιότητα, δήλωσε από το Σύνταγμα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης.

Ο κύριος Ασλανίδης δήλωσε ότι «τίποτα και κανένας δεν έχει ξεχαστεί, όπως και η απαίτηση για φως και Δικαιοσύνη».

Ολόκληρη η δήλωση του πρόεδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών:

«Είμαστε εδώ να συμπαρασταθούμε στους συγγενείς να φωνάξουμε ενάντια στην αθλιότητα. Ας φωνάξουμε φτάνει πια και ας παλέψουμε όλοι μαζί για έναν άλλο κόσμο. Τίποτα δεν ξεχάστηκε, κανένας δεν ξεχάστηκε. Η απαίτηση για φως και δικαιοσύνη δεν πρόκειται να ξεχαστεί.

Αντί για συμπαράσταση από την πολιτεία, μια αγκαλιά αλήθεια και δικαιοσύνης, βρήκαμε ένα κράτος απάνθρωπο. Αδιαφορία και συγκάλυψη κάνει το πένθος μας οργή. Σήμερα ζητάμε ένα μόνο πράγμα: Δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει μέλλον και πατρίδα χωρίς Δικαιοσύνη. Ζητάμε να χυθεί άπλετο φως σε ένα έγκλημα που κόστισε τόσες ζωές. Βρισκόμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα να ζούμε και να ταξιδεύουμε με ασφάλεια».