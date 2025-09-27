Η Ουκρανία παρέλαβε αντιαεροπορικό σύστημα Patriot από το Ισραήλ
Τι ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος
Η Ουκρανία παρέλαβε το αντιαεροπορικό σύστημα Patriot από το Ισραήλ, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι τους δημοσιογράφους.
«Το ισραηλινό σύστημα Patriot λειτουργεί στην Ουκρανία εδώ και έναν μήνα. Θα παραλάβουμε ακόμα δύο τέτοια συστήματα το φθινόπωρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
