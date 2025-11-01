Η Ουκρανία στέλνει μονάδες κομάντο πίσω από τις εχθρικές γραμμές από το Ποκρόφσκ

Η Ουκρανία προσπαθεί να σταματήσει την πτώση της πολιορκημένης πόλης Ποκρόφσκ αναπτύσσοντας ειδικές δυνάμεις πίσω από τις ρωσικές γραμμές.

Μια μονάδα κομάντο φέρεται να αποβιβάστηκε από ελικόπτερο Black Hawk για να καθαρίσει τις γραμμές ανεφοδιασμού προς το Ποκρόφσκ και το Μίρνοχραντ, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές στην στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών HUR.

Ο αρχηγός των υπηρεσιών πληροφοριών Κίριλο Μπουντάνοφ βρίσκεται προσωπικά στην πρώτη γραμμή για να διοικήσει την επιχείρηση, αναφέρει ο ραδιοφωνικός σταθμός Suspilne.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επιβεβαίωσε την ουκρανική επίθεση σε πρόσφατη έκθεση για την κατάσταση. Η επιχείρηση ματαιώθηκε, ανέφερε.

Το ελικόπτερο καταρρίφθηκε καθ' οδόν προς το Ποκρόφσκ, ανέφερε η έκθεση.

Ukrainian special forces have launched a counter-offensive in Pokrovsk, using US-made Black Hawk helicopters



Watch and read how it went down ⤵️https://t.co/zfoHK4tj5x pic.twitter.com/d3bXTwF7Kt — The Telegraph (@Telegraph) November 1, 2025

«Και οι έντεκα επιβαίνοντες στο ελικόπτερο σκοτώθηκαν».

Αυτό, με τη σειρά του, διαψεύστηκε από πηγές εντός του HUR στο Κίεβο. Η επιχείρηση συνεχίζεται.

A Ukrainian UH-60 Black Hawk helicopter dropped off a group of Ukrainian special forces behind Russian lines on the outskirts of Pokrovsk.



It is claimed that they are trying to regain control over the logistical routes into the city here. pic.twitter.com/oG51MU1EFG — AMK Mapping ?? (@AMK_Mapping_) October 31, 2025

Αρκετά μέσα ενημέρωσης άφησαν να διαρρεύσουν ένα βίντεο της προσγείωσης, το οποίο φαίνεται να δείχνει ένα άθικτο ελικόπτερο λίγο μετά την προσγείωση, αλλά δεν επιτρέπει σαφή συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση.

Το Ποκρόφσκ αποτελεί θέατρο σφοδρών μαχών εδώ και μήνες.

Η πόλη αποτελεί στρατηγικά σημαντικό στόχο για το ρωσικό σχέδιο να καταλάβει πλήρως την περιοχή του Ντόνετσκ στην ανατολική Ουκρανία μετά από χρόνια μαχών.

Οι αναφορές δείχνουν ότι ο ουκρανικός στρατός υστερεί αριθμητικά σε σχέση με τον ρωσικό στρατό σε αναλογία ενός προς οκτώ ή ακόμη και ενός προς δέκα.

Η ηγεσία στη Μόσχα ισχυρίζεται ότι ρωσικά στρατεύματα έχουν περικυκλώσει τις ουκρανικές μονάδες.

Η Ρωσία προχωρά από τον νότο

Ο Ουκρανός αρχιστράτηγος Αλεξάντρ Σύρσκι αντικρούει αυτή την εκδοχή. «Η κατάσταση είναι περίπλοκη, αλλά οι ισχυρισμοί της ρωσικής προπαγάνδας ότι οι αμυντικές δυνάμεις της Ουκρανίας είναι «αποκλεισμένες» στο Ποκρόφσκ (...) δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», έγραψε ο Σύρσκι στο Facebook μετά την επίσκεψή του στο μέτωπο .

Οι ρωσικές δυνάμεις κατάφεραν τελικά να διεισδύσουν στην πόλη των ορυχείων από τα νότια μετά από περισσότερο από ένα χρόνο επιθέσεων. Ο Ρώσος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ, δήλωσε σε σύσκεψη υπό την προεδρία του ηγέτη του Κρεμλίνου, Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι τα ουκρανικά στρατεύματα στο Ποκρόφσκ ήταν αποκομμένα από τις ενισχύσεις.

Στρατιωτικοί παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τη ρωσική πλευρά, δεν έχουν ακόμη αναφέρει καμία περικύκλωση.

«Εργαζόμαστε για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων στην περιοχή του Ποκρόφσκ», έγραψε ο Σύρσκι. Εξέδωσε αρκετές διαταγές, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης οδών ανεφοδιασμού και εκκένωσης. «Ωστόσο, η διάσωση των ζωών των στρατιωτών μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας».

Έξωση μόνο την τελευταία στιγμή

«Δεν θα πρέπει να συμπεραίνει κανείς από το "Η Ρωσία στο Ποκρόφσκ" ότι η Ρωσία θα κερδίσει γρήγορα ή θα πετύχει οτιδήποτε άλλο», έγραψε πρόσφατα στο X ο στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Νίκο Λάνγκε. «Οι αρχικές αναφορές ότι το Ποκρόφσκ θα έπεφτε κυκλοφορούσαν ήδη τον Νοέμβριο/Δεκέμβριο του 2024. Πολλοί ακόμη μήνες πολύ δαπανηρών μαχών για τη Ρωσία πάνω από τα ερείπια είναι ακόμα πιθανοί».

Ξεκινώντας από το Bakhmut 2023, ο ουκρανικός στρατός, υπό τον Syrskyi, εφάρμοσε επανειλημμένα την τακτική της εκκένωσης απειλούμενων πόλεων μόνο την τελευταία στιγμή. Στόχος ήταν η εξάντληση των ρωσικών στρατευμάτων κατά τη διάρκεια των επιθέσεών τους. Ωστόσο, αυτή η τακτική ενέχει πάντα τον κίνδυνο βαριών απωλειών για τον ουκρανικό στρατό.

