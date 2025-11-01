Η Ουκρανία στέλνει μονάδες κομάντο πίσω από τις εχθρικές γραμμές από το Ποκρόφσκ

Μια σφοδρή μάχη μαίνεται για το Ποκρόφσκ εδώ και πολλούς μήνες.

Newsbomb

Η Ουκρανία στέλνει μονάδες κομάντο πίσω από τις εχθρικές γραμμές από το Ποκρόφσκ

Φωτ. Αρχείου - Πύραυλος Τόμαχοκ εκτοξεύεται από το αμερικανικό πλοίο USS Cape St. George, το 2003. 

REUTERS/U.S. Navy
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ουκρανία προσπαθεί να σταματήσει την πτώση της πολιορκημένης πόλης Ποκρόφσκ αναπτύσσοντας ειδικές δυνάμεις πίσω από τις ρωσικές γραμμές.

Μια μονάδα κομάντο φέρεται να αποβιβάστηκε από ελικόπτερο Black Hawk για να καθαρίσει τις γραμμές ανεφοδιασμού προς το Ποκρόφσκ και το Μίρνοχραντ, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές στην στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών HUR.

Ο αρχηγός των υπηρεσιών πληροφοριών Κίριλο Μπουντάνοφ βρίσκεται προσωπικά στην πρώτη γραμμή για να διοικήσει την επιχείρηση, αναφέρει ο ραδιοφωνικός σταθμός Suspilne.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επιβεβαίωσε την ουκρανική επίθεση σε πρόσφατη έκθεση για την κατάσταση. Η επιχείρηση ματαιώθηκε, ανέφερε.

Το ελικόπτερο καταρρίφθηκε καθ' οδόν προς το Ποκρόφσκ, ανέφερε η έκθεση.

«Και οι έντεκα επιβαίνοντες στο ελικόπτερο σκοτώθηκαν».

Αυτό, με τη σειρά του, διαψεύστηκε από πηγές εντός του HUR στο Κίεβο. Η επιχείρηση συνεχίζεται.

Αρκετά μέσα ενημέρωσης άφησαν να διαρρεύσουν ένα βίντεο της προσγείωσης, το οποίο φαίνεται να δείχνει ένα άθικτο ελικόπτερο λίγο μετά την προσγείωση, αλλά δεν επιτρέπει σαφή συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση.

Το Ποκρόφσκ αποτελεί θέατρο σφοδρών μαχών εδώ και μήνες.

Η πόλη αποτελεί στρατηγικά σημαντικό στόχο για το ρωσικό σχέδιο να καταλάβει πλήρως την περιοχή του Ντόνετσκ στην ανατολική Ουκρανία μετά από χρόνια μαχών.

Οι αναφορές δείχνουν ότι ο ουκρανικός στρατός υστερεί αριθμητικά σε σχέση με τον ρωσικό στρατό σε αναλογία ενός προς οκτώ ή ακόμη και ενός προς δέκα.

Η ηγεσία στη Μόσχα ισχυρίζεται ότι ρωσικά στρατεύματα έχουν περικυκλώσει τις ουκρανικές μονάδες.

Η Ρωσία προχωρά από τον νότο

Ο Ουκρανός αρχιστράτηγος Αλεξάντρ Σύρσκι αντικρούει αυτή την εκδοχή. «Η κατάσταση είναι περίπλοκη, αλλά οι ισχυρισμοί της ρωσικής προπαγάνδας ότι οι αμυντικές δυνάμεις της Ουκρανίας είναι «αποκλεισμένες» στο Ποκρόφσκ (...) δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», έγραψε ο Σύρσκι στο Facebook μετά την επίσκεψή του στο μέτωπο .

Οι ρωσικές δυνάμεις κατάφεραν τελικά να διεισδύσουν στην πόλη των ορυχείων από τα νότια μετά από περισσότερο από ένα χρόνο επιθέσεων. Ο Ρώσος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ, δήλωσε σε σύσκεψη υπό την προεδρία του ηγέτη του Κρεμλίνου, Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι τα ουκρανικά στρατεύματα στο Ποκρόφσκ ήταν αποκομμένα από τις ενισχύσεις.

Στρατιωτικοί παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τη ρωσική πλευρά, δεν έχουν ακόμη αναφέρει καμία περικύκλωση.

«Εργαζόμαστε για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων στην περιοχή του Ποκρόφσκ», έγραψε ο Σύρσκι. Εξέδωσε αρκετές διαταγές, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης οδών ανεφοδιασμού και εκκένωσης. «Ωστόσο, η διάσωση των ζωών των στρατιωτών μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας».

Έξωση μόνο την τελευταία στιγμή

«Δεν θα πρέπει να συμπεραίνει κανείς από το "Η Ρωσία στο Ποκρόφσκ" ότι η Ρωσία θα κερδίσει γρήγορα ή θα πετύχει οτιδήποτε άλλο», έγραψε πρόσφατα στο X ο στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Νίκο Λάνγκε. «Οι αρχικές αναφορές ότι το Ποκρόφσκ θα έπεφτε κυκλοφορούσαν ήδη τον Νοέμβριο/Δεκέμβριο του 2024. Πολλοί ακόμη μήνες πολύ δαπανηρών μαχών για τη Ρωσία πάνω από τα ερείπια είναι ακόμα πιθανοί».

Ξεκινώντας από το Bakhmut 2023, ο ουκρανικός στρατός, υπό τον Syrskyi, εφάρμοσε επανειλημμένα την τακτική της εκκένωσης απειλούμενων πόλεων μόνο την τελευταία στιγμή. Στόχος ήταν η εξάντληση των ρωσικών στρατευμάτων κατά τη διάρκεια των επιθέσεών τους. Ωστόσο, αυτή η τακτική ενέχει πάντα τον κίνδυνο βαριών απωλειών για τον ουκρανικό στρατό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:15ΚΟΣΜΟΣ

Φρανκφούρτη: Συναγερμός σε εμπορικό κέντρο έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς

20:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας, πρέπει να μάθουμε από αυτό που έγινε»

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε» - Η αδελφή του 39χρονου θρηνεί τον χαμό του

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Live - Τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0: Νέο κάζο για τους αδιόρθωτους «πράσινους»

19:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0: Πρώτη ήττα στην εποχή Μπενίτεθ

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία στέλνει μονάδες κομάντο πίσω από τις εχθρικές γραμμές από το Ποκρόφσκ

19:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός - Άρης για την 9η αγωνιστική της Super League

19:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα κινηθεί το σκηνικό έως τις 10 Νοεμβρίου

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: Κλείνουν τα σχολεία στον δήμο Φαιστού μετά το ένοπλο περιστατικό

19:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Άρης: Οι ενδεκάδες στον αγώνα του «Καραϊσκάκης»

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: Θρήνος και στα Χανιά για την 56χρονη που έχασε τη ζωή της

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το ντεμπούτο της στην Αθήνα - Παρούσα σε δεξίωση για τους πεζοναύτες

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: Ποιος είναι ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του – Θα βάπτιζε σήμερα το παιδί του

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπλανοφόρα, F-35 και κομάντος: Ανοικτά στη Βενεζουέλα η μεγαλύτερη αμερικανική αρμάδα μετά την κρίση των πυραύλων στην Κούβα

18:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Πρώτη ήττα για την ΑΕΚ, ο Κολοσσός στο τέλος τον Πανιώνιο

18:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: Λεσόρ και Χουάντσο στο Telekom Center Athens

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ανοιχτά της Κρήτης

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Live update: Βεντέτα στα Βορίζια με τουλάχιστον 2 νεκρούς και τραυματίες - «Αστακός» το χωριό-φάντασμα μετά το μακελειό

18:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βεντέτα στα Βορίζια: Η πρώτη ανακοίνωση από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:00ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε» - Η αδελφή του 39χρονου θρηνεί τον χαμό του

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Live update: Βεντέτα στα Βορίζια με τουλάχιστον 2 νεκρούς και τραυματίες - «Αστακός» το χωριό-φάντασμα μετά το μακελειό

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το ντεμπούτο της στην Αθήνα - Παρούσα σε δεξίωση για τους πεζοναύτες

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: Ποιος είναι ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του – Θα βάπτιζε σήμερα το παιδί του

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0: Νέο κάζο για τους αδιόρθωτους «πράσινους»

05:47ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναβιώνει ο εφιάλτης της βεντέτας στα Βορίζια – Τα εγκλήματα που είχαν συγκλονίσει την Ελλάδα του ’50

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Live - Τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Η σύζυγος Καμμένου, ένας βουλευτής και μικρή παρουσία στο Πάρκο Ελευθερίας

19:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα κινηθεί το σκηνικό έως τις 10 Νοεμβρίου

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Ατυχές περιστατικό και μεμονωμένη στιγμή», λέει ο γιος του 76χρονου για την επίθεση του ροτβάιλερ

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μία έκρηξη πυροδότησε το μακελειό – Το σπίτι που... «άναψε» το φυτίλι της βεντέτας

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πτώχευσε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες - Έβαλε λεφτά σε υπερπολυτελή project

15:18ΕΛΛΑΔΑ

«Έριχναν από παντού, νόμιζα ότι ήρθε το τέλος» – Συγκλονιστική μαρτυρία για το μακελειό στα Βορίζια

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Xωριό «φάντασμα» τα Βορίζια λίγες ώρες μετά το μακελειό - Γέμισε με πάνοπλους αστυνομικούς

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία στέλνει μονάδες κομάντο πίσω από τις εχθρικές γραμμές από το Ποκρόφσκ

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ