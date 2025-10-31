Ουκρανία: 11 τραυματίες, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, από ρωσικό πλήγμα στο Σούμι
Πολυώροφη πολυκατοικία βρέθηκε στο στόχαστρο των ρωσικών όπλων
Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στη διάρκεια της νύχτας στην πόλη της βορειοανατολικής Ουκρανίας, Σούμι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 κάτοικοι, περιλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
Η περιφέρεια του Σούμι συνορεύει με τη Ρωσία και δέχεται αδιάκοπα επιθέσεις τόσο από drones όσο και από πυραύλους.
Η υπηρεσία έγραψε στο Telegram ότι η Ρωσία έπληξε ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών, ιδιωτικές κατοικίες και εγκαταστάσεις υποδομών.
Ο τοπικός κυβερνήτης 'Ιχορ Καλτσένκο δήλωσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε ένα αμαξοστάσιο καταστρέφοντας πολλά βαγόνια και προκαλώντας ζημιές στις εγκαταστάσεις του.
Ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία
Ρωσικές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 130 ουκρανικά drones πάνω από ρωσικές περιοχές στη διάρκεια της νύχτας μετέδωσε την Παρασκευή (31/10) το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Η Ουκρανία έθεσε στο στόχαστρο των όπλων της υποδομές ενέργειας και καυσίμων σε διάφορες επαρχίες της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.