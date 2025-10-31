Ουκρανία: 11 τραυματίες, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, από ρωσικό πλήγμα στο Σούμι

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στη διάρκεια της νύχτας στην πόλη της βορειοανατολικής Ουκρανίας, Σούμι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 κάτοικοι, περιλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Η περιφέρεια του Σούμι συνορεύει με τη Ρωσία και δέχεται αδιάκοπα επιθέσεις τόσο από drones όσο και από πυραύλους.

Η υπηρεσία έγραψε στο Telegram ότι η Ρωσία έπληξε ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών, ιδιωτικές κατοικίες και εγκαταστάσεις υποδομών.

Overnight, russia carried out multiple strikes on Sumy, targeting railway infrastructure and residential areas. Eleven people were injured, including four children. pic.twitter.com/vITU0ktHle — Iryna Voichuk (@IrynaVoichuk) October 31, 2025

Ο τοπικός κυβερνήτης 'Ιχορ Καλτσένκο δήλωσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε ένα αμαξοστάσιο καταστρέφοντας πολλά βαγόνια και προκαλώντας ζημιές στις εγκαταστάσεις του.

Ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία

Ρωσικές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 130 ουκρανικά drones πάνω από ρωσικές περιοχές στη διάρκεια της νύχτας μετέδωσε την Παρασκευή (31/10) το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ουκρανία έθεσε στο στόχαστρο των όπλων της υποδομές ενέργειας και καυσίμων σε διάφορες επαρχίες της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ukraine’s long-range drones hit deep inside Russia overnight, striking energy and fuel infrastructure across several regions



Moscow’s air defenses lit up the sky, but many targets were hit regardless — and the panic among locals says it all.



Key locations:

• Orel — locals… pic.twitter.com/MuJzzqAnwW — NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2025

Διαβάστε επίσης