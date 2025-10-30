Πώς οι Ρώσοι διοικητές τιμωρούν τους στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία

Αποκαλυπτική έρευνα ανεξάρτητου ρωσικού ειδησεογραφικού μέσου αναδεικνύει τις φρικαλεότητες που ζουν Ρώσοι στρατιώτες από τους ίδιους τους ανώτερους τους

Newsbomb

Πώς οι Ρώσοι διοικητές τιμωρούν τους στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία

Ένας Ρώσος στρατιώτης μεταφέρει πυρομαχικά κατά τη διάρκεια άσκησης σε πεδίο εκπαίδευσης σε άγνωστη τοποθεσία στην Ουκρανία, την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025.

Γραφείο Τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας μέσω AP)
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ρώσοι διοικητές εκτελούν ή στέλνουν εσκεμμένα στον θάνατο στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με μια νέα έρευνα του ανεξάρτητου μέσου ενημέρωσης Verstka, η οποία παρουσιάζει μια ζοφερή εικόνα της εσωτερικής βίας του ρωσικού στρατού.

Το Verstka βασίστηκε σε μαρτυρίες εν ενεργεία στρατιωτών, συγγενών των νεκρών, βίντεο και επίσημων καταγγελιών και εντόπισε 101 Ρώσους στρατιώτες που κατηγορούνται για δολοφονία, βασανιστήρια ή θανατηφόρες τιμωρίες των δικών τους συντρόφων. Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι έχει επαληθεύσει τουλάχιστον 150 θανάτους, αν και πιστεύει ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ υψηλότερος.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, έχουν κυκλοφορήσει ευρέως αναφορές για στρατιώτες που σκοτώνονται από δικούς τους συναδέλφους καθώς και για τις λεγόμενες «μονάδες αποκλεισμού» που έχουν αναπτυχθεί για να αποτρέψουν την υποχώρηση, όπως αναφέρει ο Guardian.

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες για απειθαρχία μεταξύ των ρωσικών στρατευμάτων, επιμένοντας ότι τέτοια προβλήματα είναι διαδεδομένα μόνο στον ουκρανικό στρατό.

Οι «εκτελεστές»

Ωστόσο, η έρευνα της Verstka φαίνεται να είναι η πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα, καθώς καταγράφει με λεπτομέρεια έναν «κατάλογο» μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επιβολή της πειθαρχίας και του εκφοβισμού των στρατιωτών.

Το Verstka ανέφερε μαρτυρίες στρατιωτών που είπαν ότι οι διοικητές είχαν ορίσει «εκτελεστές» για να πυροβολούν όσους στρατιώτες αρνούνταν να υπακούσουν και στη συνέχεια πετούσαν τα πτώματά τους σε ποτάμια ή ρηχούς τάφους, καταγράφοντας τους ως «νεκρούς στη μάχη».

Άλλες μαρτυρίες περιγράφουν διοικητές που χρησιμοποιούσαν drones και εκρηκτικά για να «αποτελειώσουν» τραυματίες ή στρατιώτες που υποχωρούσαν από τη γραμμή μάχης. Σε αρκετές περιπτώσεις, φέρεται να έδιναν εντολές σε χειριστές drones να ρίξουν χειροβομβίδες στους δικούς τους άνδρες, παρουσιάζοντας τις δολοφονίες ως «επιθέσεις του εχθρού στο πεδίο της μάχης».

Βασανιστήρια μέχρι θανάτου

Το Verstka, ένα βραβευμένο ανεξάρτητο ρωσικό ειδησεογραφικό μέσο που λειτουργεί τώρα στην εξορία και ιδρύθηκε από μερικούς από τους πιο σεβαστούς ερευνητικούς δημοσιογράφους της χώρας, κατέγραψε επίσης περιπτώσεις στρατιωτών που βασανίστηκαν μέχρι θανάτου.

Στρατιώτες που δεν υπάκουσαν σε διαταγές ρίχτηκαν σε λάκκους καλυμμένους με μεταλλικά πλέγματα, βρέχονταν με νερό και να δεχόντουσαν ξυλοδαρμούς για ώρες ή ακόμα και μέρες. Η έρευνα διαπίστωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι στρατιώτες αναγκάστηκαν να πολεμήσουν μεταξύ τους σε μάχες που μάρτυρες περιέγραψαν ως «μονομαχίες μέχρι θανάτου».

Ένα τέτοιο περιστατικό καταγράφηκε σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025 από ουκρανικές ομάδες που παρακολουθούν τις ρωσικές δυνάμεις. Το βίντεο δείχνει δύο άνδρες χωρίς πουκάμισα σε ένα λάκκο, ενώ μια φωνή εκτός κάμερας φωνάζει: «Ο διοικητής Κάμα είπε ότι όποιος σκοτώσει τον άλλο θα βγει από το λάκκο».

Οι άνδρες αρχίζουν να παλεύουν, ενώ η φωνή συνεχίζει να τους προτρέπει: «Τελείωσέ τον, τι περιμένεις;», μέχρι που ο ένας καταρρέει ακίνητος στο έδαφος.

Αποστολές αυτοκτονίας

Το Verstka συνέδεσε επίσης αρκετές δολοφονίες με κυκλώματα οικονομικού εκβιασμού, στα οποία οι διοικητές απαιτούσαν πληρωμές από τους στρατιώτες σε αντάλλαγμα για να απαλλαγούν από αποστολές αυτοκτονίας. Όσοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν ή αρνούνταν, «μηδενίζονταν» – η αργκό του στρατού για την εξόντωση.

Η έρευνα περιγράφει επίσης περιπτώσεις στρατιωτών που στάλθηκαν σε αποστολές αυτοκτονίας. Αποκαλύπτει περιπτώσεις όπου Ρώσοι στρατιώτες χρησιμοποιήθηκαν σκόπιμα ως «mayachki», (φάροι) – με εντολή να προχωρούν μπροστά από τις ομάδες επίθεσης, χωρίς εξοπλισμό, για να προσελκύσουν τα πυρά του εχθρού.

Αρχικά, οι περισσότερες αναφορές για εσωτερικές εκτελέσεις προέρχονταν από μονάδες, που αποτελούνταν από δεκάδες χιλιάδες πρώην κατάδικους που είχαν στρατολογηθεί από ρωσικές φυλακές, αλλά η βάση δεδομένων του Verstka δείχνει ότι η πρακτική αυτή έχει εξαπλωθεί και σε μονάδες του στρατού. Η κουλτούρα της ατιμωρησίας και η εισροή πρώην κρατουμένων, σύμφωνα με την έκθεση, έχουν «κανονικοποιήσει τη βία».

Οι ταυτοποιημένοι δράστες

Οι περισσότεροι από τους ταυτοποιημένους δράστες είναι αξιωματικοί μέσης βαθμίδας, ηλικίας 30-40 ετών, πολλοί από τους οποίους είναι βετεράνοι προηγούμενων ρωσικών εκστρατειών ή έχουν μετατεθεί από ποινικά τάγματα. Λίγοι, αν όχι κανένας, έχουν διωχθεί ποινικά.

Το μέσο ανέφερε ότι κατάφερε να αποκτήσει αναλυτικές βιογραφικές πληροφορίες: όνομα, βαθμό, ηλικία και μονάδα, για περισσότερους από 60 από τους 101 φερόμενους δράστες. Παρά τις εκτενείς αποδείξεις, σχεδόν κανένας δεν έχει λογοδοτήσει.

Το Verstka ανέφερε επίσης ότι απέκτησε επίσημα στοιχεία που δείχνουν ότι η Κεντρική Στρατιωτική Εισαγγελία της Ρωσίας έλαβε σχεδόν 29.000 καταγγελίες από στρατιώτες και οικογένειες μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, περισσότερες από 12.000 από τις οποίες αφορούσαν τιμωρίες από ανωτέρους τους.

Πηγή από την Εισαγγελία δήλωσε στο Verstka ότι υπήρχε άτυπη απαγόρευση διερεύνησης υποθέσεων κατά διοικητών που υπηρετούσαν σε ζώνες μάχης. «Λένε: "Αν το ανοίξουμε αυτό, θα βλάψει τις επιχειρήσεις". Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι αξιωματικοί έχουν απόλυτη ασυλία», είπε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:52ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα με θύμα 23χρονο οδηγό μηχανής - Είχε πάει στους φίλους του να δει αγώνα

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας προς τους νέους: «Μην αφήνετε τον αλγόριθμο να γράψει την ιστορία σας»

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων μοριοδότησης ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό

20:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Καβαρατζής: Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

20:29ΕΛΛΑΔΑ

«2 fast 2 furious» στο Περιστέρι: Θρασύτατη κλοπή αυτοκινήτου σε 90'' - Βίντεο

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Η Σαγράδα Φαμίλια έγινε η υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο - Δείτε φωτογραφίες

20:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουβέντους: Εποχή Λουτσιάνο Σπαλέτι στη «γηραιά κυρία»

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Οι «εκτελεστές», τα βασανιστήρια μέχρι θανάτου και οι αποστολές αυτοκτονίας: Πώς οι Ρώσοι διοικητές τιμωρούν τους στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Η πρώτη απάντηση του εκπαιδευτικού για την επίθεση που δέχθηκε από τον Μητροπολίτη Δωδώνης - «Απογοήτευση»

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη και εκπαιδευτικός για τη συμπλοκή μαθητών σε Λύκειο

19:49ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Νέα εποχή για τους Λέικερς στα «χέρια» του Μαρκ Γουόλτερ

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: 51χρονος έστησε καρτέρι έξω από το σπίτι της πρώην συζύγου του - «Θα σε ξεκοιλιάσω»

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Κίος: «Όταν πάνε με 180 χλμ σε 2 δευτερόλεπτα τι θα προλάβαινε;» - Ξεσπά ο σύζυγος της 37χρονης

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της έντασης ανάμεσα σε Ερντογάν και Μερτς για την Γάζα

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Το υπερηχητικό X-59 της NASA μεταμορφώνει το μέλλον της εμπορικής αεροπορίας

19:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πετράλωνα: Έλεγε ότι ανήκει στους Illuminati για να κακοποιεί ανήλικη – Συνελήφθη 63χρονος

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 23χρονος σε αμόκ πήρε λάθος χάπια, έβρισε τη μητέρα του και «διέλυσε» το σπίτι

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Αυγό γίγας για ρεκόρ Γκίνες στο Ναύπλιο- Ζυγίζει 114 γραμμάρια

19:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Σοκ στο ΝΒΑ: Διαγνώστηκε με καρκίνο στα γεννητικά όργανα ο Νίκολα Τόπιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Καβαρατζής: Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

16:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Δεν με έδειρε ο σύντροφός μου, δεν θυμάμαι πώς χτύπησα» - Τα πρώτα λόγια της Λιθουανής μέσα από το νοσοκομείο

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Η πρώτη απάντηση του εκπαιδευτικού για την επίθεση που δέχθηκε από τον Μητροπολίτη Δωδώνης - «Απογοήτευση»

18:18ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Λουκέτο σε 204 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

15:49ΕΛΛΑΔΑ

«Η Νάντια δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω»: Γιατί καταδικάστηκε και ο συνοδηγός σε 15 χρόνια κάθειρξης για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 38χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Οι «εκτελεστές», τα βασανιστήρια μέχρι θανάτου και οι αποστολές αυτοκτονίας: Πώς οι Ρώσοι διοικητές τιμωρούν τους στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα μηνύματα από «πακιστανικό» κινητό σε στενό συγγενή του 68χρονου πριν και μετά το έγκλημα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της έντασης ανάμεσα σε Ερντογάν και Μερτς για την Γάζα

19:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πετράλωνα: Έλεγε ότι ανήκει στους Illuminati για να κακοποιεί ανήλικη – Συνελήφθη 63χρονος

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Κίος: «Όταν πάνε με 180 χλμ σε 2 δευτερόλεπτα τι θα προλάβαινε;» - Ξεσπά ο σύζυγος της 37χρονης

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 42χρονος στον Βόλο για ενδοοικογενειακή βία - Γύρισε την 6χρονη κόρη του ανάποδα και την απειλούσε

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου: Η πρώτη ξενάγηση στις εντυπωσιακές αίθουσες του Τουταγχαμών και την ιστορία της χώρας των Φαράω

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Μέσα στο μαιευτήριο της φρίκης με τους 460 νεκρούς - Σκληρές εικόνες

13:54LIFESTYLE

Sydney Sweeney: Έκανε την πιο τολμηρή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί με διάφανη τουαλέτα γεμάτη κρύσταλλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ