Ρωσία: Το υπερόπλο που «δεν μπορεί να αναχαιτιστεί» - Ο Πούτιν παρουσίασε το Poseidon

Η Ρωσία πραγματοποίησε με επιτυχία νέα δοκιμή του υπερσύγχρονου υποβρύχιου μη επανδρωμένου οχήματος Poseidon, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησής του με προσωπικό ειδικών επιχειρήσεων στο Κεντρικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Μόσχας.

«Χθες πραγματοποιήσαμε άλλη μία δοκιμή ενός ιδιαίτερα υποσχόμενου συστήματος – του Poseidon, του μη επανδρωμένου υποβρύχιου οχήματος με πυρηνικό κινητήρα. Για πρώτη φορά καταφέραμε όχι μόνο να το εκτοξεύσουμε από υποβρύχιο χρησιμοποιώντας τον προωθητικό του μηχανισμό, αλλά και να θέσουμε σε λειτουργία τον πυρηνικό αντιδραστήρα του, ο οποίος λειτούργησε για ορισμένο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για τεράστια επιτυχία», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Ο Πούτιν τόνισε ότι το Poseidon δεν έχει αντίπαλο σε ταχύτητα και βάθος κατάδυσης, ενώ υπογράμμισε πως δεν υπάρχει –και δύσκολα θα υπάρξει– τρόπος αναχαίτισής του.

Το υπερόπλο που «δεν μπορεί να αναχαιτιστεί»

Το Poseidon παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2018, όταν ο Πούτιν είχε ανακοινώσει ενώπιον της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα υποβρύχιο drone ικανό να μεταφέρει τόσο συμβατικές όσο και πυρηνικές κεφαλές. Το όπλο αυτό έχει σχεδιαστεί για να πλήττει ομάδες αεροπλανοφόρων, παράκτια οχυρά και κρίσιμες υποδομές του αντιπάλου.

Σύμφωνα με ανοιχτές πηγές, το μήκος του Poseidon φτάνει τα 20 μέτρα, η διάμετρός του τα 1,8 μέτρα και το βάρος του τα 100 τόνους. Εξοπλισμένο με πυρηνική μονάδα πρόωσης, το όχημα μπορεί να διανύσει τεράστιες αποστάσεις κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε βάθη που θεωρούνται απρόσιτα για τα περισσότερα ανθυποβρυχιακά συστήματα του ΝΑΤΟ.

Ένα όπλο στρατηγικής αποτροπής

Η Μόσχα θεωρεί το Poseidon κομβικό στοιχείο του προγράμματος στρατηγικής αποτροπής της, καθώς προσφέρει στη Ρωσία τη δυνατότητα να απαντήσει σε οποιαδήποτε απειλή με τρόπο «ασύμμετρο». Όπως υποστηρίζουν Ρώσοι στρατιωτικοί αναλυτές, το όπλο αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως «τελικός εγγυητής» της πυρηνικής ισορροπίας, δεδομένου ότι καμία υπάρχουσα άμυνα δεν είναι ικανή να το εντοπίσει ή να το καταστρέψει εγκαίρως.

Αν και οι ακριβείς επιχειρησιακές του δυνατότητες παραμένουν απόρρητες, η τελευταία δοκιμή επιβεβαιώνει, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ότι η Ρωσία διαθέτει πλέον «το πιο προηγμένο υποβρύχιο οπλικό σύστημα στον κόσμο».