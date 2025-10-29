«Πιο αποφασισμένος από ποτέ» να συνεχίσει τον πόλεμο ο Πούτιν - Μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Τα ευρήματα των μυστικών υπηρεσιών, τα οποία κοινοποιήθηκαν στα μέλη του Κογκρέσου νωρίτερα αυτό το μήνα, υποδηλώνουν ότι η Ρωσία δεν έχει δείξει κανένα σημάδι ότι είναι έτοιμη να συμβιβαστεί

«Πιο αποφασισμένος από ποτέ» να συνεχίσει τον πόλεμο ο Πούτιν - Μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν. 

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να εξασφαλίσει περισσότερα εδάφη για να δικαιολογήσει τις βαριές ανθρώπινες και οικονομικές απώλειες που έχει υποστεί η Ρωσία, σύμφωνα με μια νέα εκτίμηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Τα ευρήματα, τα οποία κοινοποιήθηκαν στα μέλη του Κογκρέσου νωρίτερα αυτό το μήνα, υποδηλώνουν ότι η Ρωσία δεν έχει δείξει κανένα σημάδι ότι είναι έτοιμη να συμβιβαστεί, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να μεσολαβήσει για τοντερματισμό

Σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ που είναι εξοικειωμένοι με την έκθεση, οι αναλυτές πιστεύουν ότι ο Πούτιν είναι πλέον πλήρως αφοσιωμένος στην εκστρατεία του για την κατάκτηση ουκρανικών εδαφών, θεωρώντας τη νίκη απαραίτητη για να δικαιολογήσει τις βαριές στρατιωτικές και οικονομικές απώλειες της Ρωσίας.

Πολλές υπηρεσίες πληροφοριών σε ολόκληρη τη Δύση έχουν μοιραστεί παρόμοιες εκτιμήσεις από τότε που ο Πούτιν ξεκίνησε την παράνομη εισβολή του τον Φεβρουάριο του, τονίζει η Daily Mail.

Εκτιμάται ότι πάνω από ένα εκατομμύριο Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει την αυξανόμενη απογοήτευσή του για την αδυναμία του τερματισμού του πολέμου.

«Έχουμε καλές συνομιλίες, αλλά δεν καταλήγουν πουθενά»

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει μία συνάντηση με τον Πούτιν στην Ουγγαρία για συνομιλίες, αλλά την περασμένη εβδομάδα ακύρωσε το νέο τετ-α-τετ με τον Ρώσο πρόεδρο. Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήθελε να έχει μια «χαμένη συνάντηση».

Σημείωσε επίσης: «Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντιμίρ, έχουμε καλές συνομιλίες, αλλά δεν καταλήγουν πουθενά».

Φωτ. Αρχείου - Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου 2025.

REUTERS/Kevin Lamarque

Σκληρές κυρώσεις

Λίγο μετά την ακύρωση της συνάντησης, ο Τραμπ ανακοίνωσε αυστηρές κυρώσεις σε δύο από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας.

Χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις «τεράστιες», ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης ότι «περίμενε πολύ καιρό» για να τις επιβάλει, αλλά ελπίζει «να μην διαρκέσουν πολύ».

Σύμφωνα με το NBC News, αν και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, αρνήθηκε να σχολιάσει την αναφορά για τη διάρκεια των κυρώσεων, σε δήλωσή της ανέφερε: «Όπως δήλωσε ο πρόεδρος, πρόκειται για τεράστιες κυρώσεις κατά των δύο μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών τους, οι οποίες, όπως ελπίζει, θα συμβάλουν στο τέλος του πολέμου. Έχει καταστήσει σαφές ότι είναι καιρός να σταματήσει το αιματοκύλισμα και να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν μια ειρηνική λύση του πολέμου, και η μόνιμη ειρήνη εξαρτάται από την προθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί καλή τη πίστει».

Meeting of the Coalition of the Willing, at the Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) in London

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν και τον πρωθυπουργο΄της Ολλανδίας Ντικ Σουφ στο Λονδίνο, στις 24 Οκτωβρίου 2025.

Pool/Henry Nicholls μέσω Reuters

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει επιδιώξει να τοποθετηθεί ως διαμεσολαβητής για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022.

Αν και κατάφερε να εξασφαλίσει μια εύθραυστη συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, οι προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου να φέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει.

Διακομματική πίεση στην Ουάσινγκτον για σκληρότερη στάση κατά της Μόσχας

Τον Αύγουστο, η σύνοδος κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα θεωρήθηκε νίκη για τη Ρωσία, με τους επικριτές να δηλώνουν ότι ο Αμερικανός ηγέτης επέστρεψε με άδεια χέρια, χωρίς συμφωνία για κατάπαυση του πυρός ή προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.

Η αυξανόμενη ανυπομονησία του Τραμπ για τον τερματισμό της σύρραξης αντικατοπτρίστηκε επίσης στα σχόλιά του σχετικά με τη στρατιωτική βοήθεια.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, πρότεινε να εγκρίνει την παράδοση πυραύλων Tomahawk αμερικανικής κατασκευής στην Ουκρανία, αν και αργότερα έκανε πίσω μετά από μια πολύωρη τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν.

Η Ουκρανία πιέζει την Ουάσινγκτον να της παράσχει οπλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς για να χτυπήσει βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας, μια κίνηση που υποστηρίζεται από αρκετούς ευρωπαίους συμμάχους.

Φωτ. Αρχείου - Πύραυλος Τόμαχοκ εκτοξεύεται από το αμερικανικό πλοίο USS Cape St. George, το 2003.

REUTERS/U.S. Navy

Τόσο οι Ρεπουμπλικανοί όσο και οι Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν παροτρύνει τον Τραμπ να υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση απέναντι στη Μόσχα, χρησιμοποιώντας τόσο κυρώσεις όσο και αποστολές όπλων για να πιέσει το Κρεμλίνο να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Παρατηρητές λένε ότι η απογοήτευση του Τραμπ φαίνεται να πηγάζει από το γεγονός ότι ο Πούτιν αρνείται να εγκαταλείψει τις απαιτήσεις του για κατάληψη εδαφών στην Ουκρανία προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Αρκετοί Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν μιλήσει για το γεγονός ότι η θέση του Πόυτιν δεν έχει αλλάξει.

Αναφερόμενος στην αποχώρηση του Τραμπ από τη σύνοδο κορυφής στην Ουγγαρία, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε: «Πιστεύω ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η θέση της Ρωσίας έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη με την πάροδο του χρόνου. Η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τις θέσεις της σε σύγκριση με τις συμφωνίες και τις παρατεταμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα».

*Με πληροφορίες από Daily Mail

