Ζελένσκι: «Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά υπό έναν όρο»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι είναι έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, όμως, έθεσε έναν όρο: Οι διαπραγματεύσεις να διεξαχθούν οπουδήποτε αλλού, εκτός από τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι δεν θα αποσύρει πρώτα τις ουκρανικές δυνάμεις από επιπλέον εδάφη, όπως έχει απαιτήσει η Μόσχα.

«Φυσικά, είναι απόλυτα σαφές ότι προσεγγίζουμε τη διπλωματία μόνο από τη θέση στην οποία βρισκόμαστε αυτήν τη στιγμή. Δεν θα κάνουμε κανένα βήμα πίσω και δεν θα αφήσουμε κάποιο μέρος του κράτους μας ή άλλο. Το σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι η αμερικανική πλευρά εξέπεμψε ένα δημόσιο μήνυμα: Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε μία τέτοια δήλωση», επανέλαβε σήμερα (28/10).

Η τοποθέτηση του Ουκρανού προέδρου ακολουθεί την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι «έχουμε ένα πυρηνικό υποβρύχιο στα παράλιά σας», καταδικάζοντας τη δοκιμή του νέου της πυρηνικού πυραύλου cruise.

Ο Πούτιν ανέφερε ότι η Ρωσία είχε δοκιμάσει με επιτυχία τον πύραυλο Burevestnik, ένα όπλο που, σύμφωνα με τη Μόσχα, μπορεί να διαπεράσει κάθε αμυντικό τείχος, σε μία κίνηση που εξόργισε την Ουάσινγκτον. Το Κρεμλίνο μετέδωσε ότι ο Burevestnik πέταξε για 14.000 χιλιόμετρα.