Το νέο υπερόπλο της Ρωσίας με τον οποίο ο Πούτιν μπορεί να διαλύσει τη Νέα Υόρκη
Ο νέος «ανίκητος» πυρηνικός πύραυλος της Ρωσίας είναι έτοιμος να αναπτυχθεί σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
Ένα νέο υπερόπλο παρουσίασε τις τελευταίες ώρες η Ρωσία. Την Κυριακή (26/10) πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δοκιμή του νέου της πυρηνικού πυραύλου cruise, τον οποίο το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει «ανίκητο» και πλέον εργάζεται για την ανάπτυξη αυτού του όπλου.
