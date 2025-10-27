Το νέο υπερόπλο της Ρωσίας με τον οποίο ο Πούτιν μπορεί να διαλύσει τη Νέα Υόρκη

Ένα νέο υπερόπλο παρουσίασε τις τελευταίες ώρες η Ρωσία. Την Κυριακή (26/10) πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δοκιμή του νέου της πυρηνικού πυραύλου cruise, τον οποίο το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει «ανίκητο» και πλέον εργάζεται για την ανάπτυξη αυτού του όπλου.

