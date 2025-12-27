Πένθος στη Βαλένθια: Έχασε τη ζωή του σε ναυάγιο ο προπονητής Φερνάντο Μαρτίν

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Βαλένθια. Ο λόγος είναι ο τραγικός «χαμός» του προπονητή της ομάδας Β’ γυναικών, Φερνάντο Μαρτίν. Η τραγωδία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, καθώς πέρα απ’ τον 44χρονο, έχασαν τη ζωή τους και τα τρία παιδιά του.

Η άτυχη οικογένεια ήταν ταξίδι για τουριστικούς λόγους στην Ινδονησία. Εκεί, το τουριστικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν ανετράπη λόγω της κακοκαιρίας, στα ανοιχτά του νησιού Πάνταρ.

Στο πλοιάριο επέβαιναν 11 άνθρωποι και παρουσίασε βλάβη. Αποτέλεσμα ήταν να βυθιστεί και οι περισσότεροι επιβαίνοντες σώθηκαν. Όχι όμως ο Μαρτίν και οι τρεις γιοι του, ηλικίας 9, 10 και 12 χρόνων. Από την τραγωδία διασώθηκαν μόνο η σύζυγος και η κορούλα του αδικοχαμένου προπονητή.

Η Βαλένθια στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η Βαλένθια είναι βαθύτατα συντετριμμένη από τον “χαμό” του Φερνάντο Μαρτίν, προπονητή της ομάδας Β’ γυναικών, αλλά και τριών παιδιών του στο τραγικό ναυάγιο της Ινδονησίας, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές.

Σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές, το κλαμπ θέλει να εκφράσει τα συλλυπητήριά του και την απόλυτη στήριξή του στην οικογένεια, τους φίλους, τους συναδέλφους του στη Βαλένθια.

Αναπαύσου εν ειρήνη».