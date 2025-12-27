Φλόριντα: Σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβόλησε την κόρη τους και μετά αυτοκτόνησε για το τηλεκοντρόλ

Ένα φρικιαστικό οικογενειακό έγκλημα συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη δολοφονία μιας γυναίκας και τον σοβαρό τραυματισμό της 13χρονης κόρης της από τον σύζυγό της, έπειτα από καβγά που ξέσπασε για… έναν αγώνα του NFL.

Σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Polk στη Φλόριντα, ο 47χρονος Τζέισον Κένι, υπό την επήρεια αλκοόλ, δολοφόνησε τη σύζυγό του, Κρίσταλ Κένι, όταν εκείνη του ζήτησε να κλείσει τον αγώνα San Francisco 49ers – Indianapolis Colts στο πλαίσιο του Monday Night Football.

Ο σερίφης Γκρέιντι Τζαντ δήλωσε ότι ο καβγάς κλιμακώθηκε επικίνδυνα, με τη γυναίκα να ζητά από τον 12χρονο γιο της να καλέσει το 911.

«Σε παρακαλώ, μη με πυροβολήσεις»

Ο ανήλικος έτρεξε σε γειτονικό σπίτι για βοήθεια. Λίγα λεπτά αργότερα ακούστηκαν πυροβολισμοί. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, βρήκαν την Κρίσταλ Κένι νεκρή, ενώ η 13χρονη κόρη της είχε δεχθεί σφαίρα στο πρόσωπο και στον ώμο.

BREAKING?: Tragic murder-suicide in Florida: Jason Kenney, 47, fatally shot his wife Crystal after an argument over watching Monday Night Football, then shot his 13-year-old stepdaughter in the shoulder and face (bullet grazed the bridge of her nose and exited the top of her… pic.twitter.com/9WgUbS3rcG — Officer Lew (@officer_Lew) December 26, 2025

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, η έφηβη επέζησε και κατέθεσε στους ερευνητές: «Τον παρακαλούσα να μη με πυροβολήσει… το έκανε όμως». Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίστηκε κρίσιμη αλλά σταθερή.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και έβαλε τέλος στη ζωή του

Μετά το έγκλημα, ο Κένι διέφυγε από το σπίτι και τηλεφώνησε στην αδελφή του στη Νέα Υόρκη, λέγοντάς της πως είχε κάνει «κάτι πολύ κακό» και ότι δεν θα μιλούσαν ξανά.

Mum-of-three killed and teen girl injured in Christmas shooting over TV remote https://t.co/dro35yzEyX — The Sun (@TheSun) December 26, 2025

Οι αρχές τον εντόπισαν αργότερα στο σπίτι του πατέρα του. Καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να τον πείσουν να παραδοθεί, ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε μέσα σε αποθήκη, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Σημείωμα για αλκοόλ και ναρκωτικά

Κατά την έρευνα στο σπίτι της οικογένειας, οι αστυνομικοί εντόπισαν σημείωμα που είχε γράψει η Κρίσταλ Κένι προς τον σύζυγό της, στο οποίο τον καλούσε να ζητήσει βοήθεια για την κατάχρηση αλκοόλ και κοκαΐνης. «Πίνεις, χρησιμοποιείς ξανά κοκαΐνη. Αυτό δεν είναι οικογένεια. Χρειάζεσαι τον Θεό», ανέφερε το σημείωμα.

Τα τρία παιδιά της οικογένειας - ανάμεσά τους και ένα βρέφος ενός έτους που βρέθηκε να κοιμάται στο κρεβάτι του - δεν τραυματίστηκαν. Πλέον βρίσκονται υπό την επιμέλεια των παππούδων τους.

Florida man kills wife, shoots stepdaughter after fight over NFL game: 'Don't shoot me' https://t.co/2OAGUePxz1 — USA TODAY (@USATODAY) December 27, 2025

