Συρία: Οι κουρδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι θα αποσυρθούν στα ανατολικά του Ευφράτη
Ο συριακός στρατός είχε καλέσει τους Κούρδους να εκκενώσουν αυτήν την περιοχή, απειλώντας με νέα πλήγματα.
Οι κουρδικές δυνάμεις θα αποσυρθούν αύριο το πρωί από το ανατολικό Χαλέπι και θα αναπτυχθούν σε περιοχές ανατολικά του Ευφράτη, ανακοίνωσε ο ηγέτης τους με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Ο συριακός στρατός είχε καλέσει τους Κούρδους να εκκενώσουν αυτήν την περιοχή, απειλώντας με νέα πλήγματα.
«Κατόπιν έκκλησης φιλικών χωρών και μεσολαβητών (…) αποφασίσαμε να αποσύρουμε τις δυνάμεις μας αύριο (Σάββατ) το πρωί στις 7» από τη ζώνη στα ανατολικά του Χαλεπιού και «να τις αναδιατάξουμε στα ανατολικά του Ευφράτη» ανέφερε ο Μαζλούμ Άμπντι, ο επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).
