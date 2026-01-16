Συρία: Νέα επιχείρηση του συριακού στρατού κατά των Κούρδων στο Χαλέπι

Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει νέα επιχείρηση κατά των Κούρδων.

Σε ανακοίνωση της κυβέρνησης της Δαμασκού απευθύνεται προειδοποίηση εκκένωσης προς τους αμάχους για την ανατολική περιοχή του Χαλεπίου.

Ο συριακός στρατός έθεσε υπό πυρά ορισμένους στόχους που έχει προσδιορίσει στη γραμμή Ντέιρ Χαφίρ – Μεσκενέ, στην επαρχία Χαλεπίου, όπου αναμένεται να ξεκινήσει επιχείρηση κατά των Κούρδων.

Το συριακό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Al-Ikhbariya, επικαλούμενο πηγές του συριακού στρατού, ανέφερε ότι ο Φεχμάν Χουσεΐν, με την κωδική ονομασία «Μπαχόζ Ερντάλ», ένας από τους ηγέτες του PKK, έφτασε στην Τάμπκα, μια πόλη στην περιοχή δυτικά του ποταμού Ευφράτη που κατέχεται από τους Κούρδους του YPG/SDG.

