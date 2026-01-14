Συρία: Νέες συγκρούσεις μεταξύ Δαμασκού και Κούρδων στο Χαλέπι

Νέες μάχες σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης (14/01) στην ανατολική επαρχία του Χαλεπιού στη Συρίαμεταξύ του στρατού της κυβέρνησης της Δαμασκού και των κουρδικών δυνάμεων.

Η κυβέρνηση του Άχμεντ αλ Σάρα προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο της περιοχής, αφού εξασφάλισε πλέον αυτόν της ομώνυμης μεγάλης πόλης της βόρειας Συρίας.

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), στις οποίες δεσπόζουν οι Κούρδοι, «στοχοποίησαν θέσεις του στρατού και σπίτια πολιτών κοντά στο χωριό Χουμάιμα, στο ανατολικό Χαλέπι, με βαριά πολυβόλα και drones, και ο στρατός ανταποδίδει».

Οι ΣΔΔ από την πλευρά τους ανέφεραν ότι απώθησαν «προσπάθεια διείσδυσης» των αντιπάλων τους στο επίπεδο του χωριού Ζουμπάιντα, λίγο νοτιότερα, κι ακόμη για πλήγματα του στρατού με drones που είχαν «πολλούς τραυματίες».

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, οι ένοπλες δυνάμεις ενισχύουν τις θέσεις τους με περισσότερο στρατιωτικό εξοπλισμό που μεταφέρουν από τις παραλιακές επαρχίες της χώρας.

خاص | تعزيزات عسكرية للجيش السوري من الساحل إلى ريف حلب#نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/6vibWUf4by — تلفزيون سوريا (@syr_television) January 14, 2026

Ο στρατός απαίτησε χθες οι κουρδικές δυνάμεις στο ανατολικό Χαλέπι να «αποσυρθούν» προς τον «ανατολικό Ευφράτη», ποταμό που διασχίζει τη βόρεια Συρία.

Έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη που διευκρινίζει από ποιες περιοχές πρέπει να αποσυρθούν και προειδοποίησε πως τις θεωρεί «κλειστές στρατιωτικές ζώνες».

Ο στρατός της Δαμασκού κήρυξε τα χωριά στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας του Χαλεπίου, και κάλεσε τους μαχητές να αποσυρθούν ανατολικά του Ευφράτη.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε χθες αντιαεροπορικά όπλα και βαριά πυροβόλα του συριακού στρατού να μεταφέρονται προς το μέτωπο της Ντέιρ Χαφέρ, αντίκρυ σε θέσεις των ΣΔΔ.

Αυτές οι τελευταίες κατηγόρησαν αργότερα τις κυβερνητικές δυνάμεις πως βομβάρδισαν τη Ντέιρ Χαφέρ.

Οι κοινότητες Χουμάιμα και Ζουμπάιντα βρίσκονται και οι δυο στον τομέα της Ντέιρ Χαφέρ.

Χθες, αξιωματούχος αρμόδιος για τις εξωτερικές σχέσεις της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης, ο Ελχάμ Άχμεντ, κατηγόρησε τον συριακό στρατό πως προετοιμάζεται να εξαπολύσει «επίθεση μεγάλης κλίμακας» εναντίον των Κούρδων.

Κατηγόρησε ακόμη τις de facto αρχές στη Δαμασκό πως «κήρυξαν πόλεμο» και έκαναν κομμάτια «τη συμφωνία της 10ης Μαρτίου», που προέβλεπε την ένταξη κατόπιν διαπραγματεύσεων των κουρδικών πολιτικών και στρατιωτικών δομών στο συριακό κράτος.

تعزيزات عسكرية لقوات وزارة الدفاع تضم مدافع وراجمات صورايخ من ريف #اللاذقية تتجه نحو ريف #حلب الشرقي pic.twitter.com/aZudwB3vvQ — عبد الغني جاروخ (@Abdalgani1990) January 14, 2026

«Τζολάνι, χάσου από ’δώ»

Όμως οι διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο καθώς η κυβέρνηση των ισλαμιστών υπό τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα στη Δαμασκό επιδιώκει να ελέγξει όλη την επαρχία του Χαλεπιού.

Την Κυριακή, ο στρατός ανακοίνωσε πως πήρε τον έλεγχο του συνόλου της πόλης, αφού εξεδίωξε τους κούρδους μαχητές από δυο συνοικίες που έλεγχαν, τη Σέιχ Μαχσούντ και την Ασράφια.

Κάτοικοι επιθεωρούν τις ζημιές που δημιουργήθηκαν από τις συγκρούσεις μεταξύ του στρατού της Δαμασκού και τον Κούρδων στη γειτονιά Sheikh Maqsoud στο Χαλέπι, στις 13 Ιανουαρίου 2026. AP/Omar Albam

Οι Κούρδοι, εν μέσω του χάους του εμφυλίου πολέμου στη Συρία (2011-2024), έθεσαν υπό τον έλεγχό τους αχανείς περιοχές στο βόρειο και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, αφού κατανίκησαν τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) με την υποστήριξη διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ.

Χθες, στην κουρδική πόλη Καμισλί (βορειοανατολικά), χιλιάδες διαδηλωτές κατήγγειλαν τις νέες μάχες, φωνάζοντας ιδίως το σύνθημα «Τζολάνι, χάσου από ’δώ!», χρησιμοποιώντας το nom de guerre του πρώην τζιχαντιστή, και καίγοντας πορτρέτα του, διαπίστωσαν ανταποκριτές του AFP.

«Αυτή η κυβέρνηση δεν τίμησε τις δεσμεύσεις της έναντι κανενός Σύρου (...) Αφότου κατέλαβε την εξουσία, το αίμα κυλάει, όπως στις σφαγές των Αλαουιτών και των Δρούζων», τόνισε ο Τζούντι Αλί, ιδιοκτήτης καφενείου, 29 ετών.

Αν και η συριακή de facto κυβέρνηση επισήμως έχει δεσμευτεί να προστατεύσει τις εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες, καταγράφτηκαν σφαγές των Αλαουιτών στα παράλια της χώρας στη Μεσόγειο τον Μάρτιο και μάχες με τους Δρούζους στον νότο τον Ιούλιο, πριν από αυτές με τους Κούρδους τις τελευταίες εβδομάδες.

Κατεστραμμένα κτίρια στο Χαλέπι της Συρίας, στις 12 Ιανουαρίου 2026. AP/Omar Albam

Στις μάχες στο Χαλέπι, τις σοβαρότερες ανάμεσα στα στρατεύματα της νέας κυβέρνησης και σε αυτές των Κούρδων, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 105 άνθρωποι, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 45 άμαχοι και 60 μαχητές και των δυο πλευρών.

Ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας στο Χαλέπι, ο Φάισαλ Μοχάμαντ δήλωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μετά το τέλος των μαχών ανασύρθηκαν «50 πτώματα» αφού τερματίστηκαν οι μάχες, χωρίς να ξεκαθαρίσει αν επρόκειτο για πολίτες ή αντιμαχόμενους.

