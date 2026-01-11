Συρία: Οι Κούρδοι εγκαταλείπουν το Χαλέπι

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων (SANA) μετέδωσε ότι «λεωφορεία που μετέφεραν την τελευταία ομάδα μελών των SDF αναχώρησαν από τη συνοικία Σέιχ Μακσούντ με κατεύθυνση προς τη βορειοανατολική Συρία».

Newsbomb

Συρία: Οι Κούρδοι εγκαταλείπουν το Χαλέπι
Αρχείου - AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι υπό κουρδική διοίκηση Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) ανακοίνωσαν σήμερα την αποχώρηση των μαχητών τους από δύο συνοικίες που ήλεγχαν στο Χαλέπι, ύστερα από πολυήμερες συγκρούσεις με τα κυβερνητικά στρατεύματα.

«Καταλήξαμε σε συμφωνία που οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός, επιτρέποντας την εκκένωση μαρτύρων, τραυματιών, εγκλωβισμένων αμάχων και μαχητών από τις συνοικίες Ασραφίγια και Σέιχ Μακσούντ», αναφέρει η ανακοίνωση των SDF.

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων (SANA) μετέδωσε ότι «λεωφορεία που μετέφεραν την τελευταία ομάδα μελών των SDF αναχώρησαν από τη συνοικία Σέιχ Μακσούντ με κατεύθυνση προς τη βορειοανατολική Συρία».

Οι συγκρούσεις μεταξύ των μαχητών των SDF και των κυβερνητικών δυνάμεων ξέσπασαν την Τρίτη στο Χαλέπι και ήταν οι σφοδρότερες που έχουν σημειωθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας μεταξύ των ισλαμιστικών αρχών που έχουν αναλάβει την εξουσία και των Κούρδων, μιας σημαντικής εθνοτικής μειονότητας που ελέγχει μεγάλες περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η κατάληψη της Σέιχ Μακσούντ από τον συριακό στρατό σηματοδοτεί το τέλος της κουρδικής κυριαρχίας σε τμήματα του Χαλεπιού τα οποία ήλεγχαν κουρδικές δυνάμεις από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη Συρία το 2011.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Ιανουαρίου

05:20ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Ρούμπιο - Νετανιάχου με το Ιράν στο επίκεντρο

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Πρόωρες εκλογές στον ορίζοντα

04:25ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Οι Κούρδοι εγκαταλείπουν το Χαλέπι

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στο Μισισίπι: Σκότωσε τον πατέρα, τον αδελφό, το θείο του, ένα πάστορα και ένα επτάχρονο

03:35ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νεκροί τρεις σκιέρ στις Άλπεις

03:10ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο συνιδρυτής των Grateful Dead Μπομπ Γουίρ

02:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Νύχτα τρόμου» - Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους - Συγκρούσεις και φόβοι για εκατόμβη νεκρών

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Μήνυμα του Μαδούρο μέσα από τη φυλακή μετέφερε στο Καράκας ο γιος του

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Την αφοσιωσή της στο Μαδούρο επανέλαβε η προσωρινή πρόεδρος Ροντρίγκεζ

01:30ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ζητά από τη Σεούλ να ερευνήσει την υπόθεση με την εισβολή drones

01:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Να εγκαταλείψουν την Βενεζουέλα καλεί τους Αμερικανούς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

00:45ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Τέσσερις τραυματίες από επιδρομές ουκρανικών drones

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έτοιμο να εντείνει την καταστολή κατά των διαδηλωτών - Πυροβολισμοί και συλλήψεις

23:58LIFESTYLE

Αντώνης Μυριαγκός για «Καποδίστρια»: «Να υπάρχει κριτική, αλλά με καλή προαίρεση»

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Η Αίγυπτος απέκλεισε την Ακτή Ελεφαντοστού – Επιστρέφει ο Λαφόν

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κρητικός καθηγητής που έμαθε το Πεκίνο να χορεύει πεντοζάλι

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή ηλικιωμένη έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της

23:39LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού για Γιώργο Παπαδάκη: «Χάσαμε την καλημέρα μας, ξεκόλλησε ένα κομμάτι της εφηβείας»

23:28WHAT THE FACT

Το «αγαπημένο παιδί» στην οικογένεια - Μύθος ή επιστημονικά τεκμηριωμένη πραγματικότητα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

22:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών ο πρώτος χιονιάς του 2026 - Ποιες περιοχές θα «ντυθούν» στα λευκά

02:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Νύχτα τρόμου» - Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους - Συγκρούσεις και φόβοι για εκατόμβη νεκρών

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πυκνές χιονοπτώσεις στην Ήπειρο - «Ντύθηκαν» στα λευκά Πάπιγκο, Τσεπέλοβο και Μέτσοβο - Εικόνες

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κλαίει η Βιάννος για τον 27χρονο Στέλιο – Η «προφητική» μαντινάδα πριν από έξι μήνες

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κρίσεις Ανώτατων Αξιωματικών σε Στρατό Ξηράς, Αεροπορία, Ναυτικό: Προαγωγές και αποστρατείες - Όλα τα ονόματα

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στο Μισισίπι: Σκότωσε τον πατέρα, τον αδελφό, το θείο του, ένα πάστορα και ένα επτάχρονο

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή ηλικιωμένη έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Οντάριο: 18χρονος χαρίζει ελπίδα σε άστεγους κατασκευάζοντας μικροσκοπικά σπίτια

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Νέα στοιχεία «καίνε» τον ανηψιό του θύματος - Οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο πριν τη δολοφονία

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Άγιος Παΐσιος «ζωντανεύει» στη μεγάλη οθόνη – Από τα Φάρασα στην αιωνιότητα

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Τυφώνας με ταχύτητα άνω των 150 χιλιομέτρων «σάρωσε» την Αλεξανδρούπολη – Δείτε βίντεο

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα στη Συρία κατά του Ισλαμικού Κράτους - Βίντεο

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Περισσότερα από 400 παπούτσια του 19ου αιώνα ξεβράστηκαν σε παραλία: «Σίγουρα κρύβονται πολλές ιστορίες πίσω από αυτά»

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Viral το αναμμένο τσιγάρο με τη φωτογραφία του Χαμενεΐ: το μήνυμα αλληλεγγύης των γυναικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ