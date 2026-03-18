Ελβετία: Ένας νεκρός από πτώση τελεφερίκ - Βίντεο δείχνει την καμπίνα να κατρακυλά στην πλαγιά

Στο χιονοδρομικό κέντρο Titlis, μια καμπίνα τελεφερίκ αποσπάστηκε από το καλώδιο και κατρακύλησε στην πλαγιά του βουνού

Ελβετία: Ένας νεκρός από πτώση τελεφερίκ - Βίντεο δείχνει την καμπίνα να κατρακυλά στην πλαγιά
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με καμπίνα τελεφερίκ στην Ελβετία. Η καμπίνα αποσπάστηκε από το συρματόσχοινο στην περιοχή Engelberg και κατρακύλησε στην πλαγιά του βουνού. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα βρισκόταν μόνο ένα άτομο.

Ελβετικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν βίντεο που δείχνει την καμπίνα να ανατρέπεται κατά την πτώση της.

Εκπρόσωπος της εταιρείας Titlisbahnen επιβεβαίωσε το συμβάν στο πρακτορείο ειδήσεων Keystone-SDA. Η τοποθεσία βρίσκεται κοντά στα σύνορα των καντονιών Obwalden και Nidwalden.

Αμέσως μετά το δυστύχημα, αρκετοί άνθρωποι έσπευσαν στο σημείο. Σε βίντεο φαίνεται ένα άτομο να δέχεται ΚΑΡΠΑ. Μάρτυρας δήλωσε ότι οι διασώστες προσπάθησαν να επαναφέρουν τον επιβάτη για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο μοναδικός επιβάτης της καμπίνας υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης. Η ταυτότητα και η εθνικότητα του θύματος δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Την ώρα του δυστυχήματος επικρατούσαν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, με ριπές που έφταναν τα 105 χιλιόμετρα την ώρα. Για τον λόγο αυτό οι περισσότερες αναβατήρες του χιονοδρομικού κέντρου είχαν ήδη κλείσει, ενώ ακυρώθηκε και ένας προγραμματισμένος αγώνας γιγαντιαίου σλάλομ. Παραμένει ωστόσο άγνωστο αν οι καιρικές συνθήκες προκάλεσαν την πτώση της καμπίνας. Οι αρχές θα διερευνήσουν επίσης γιατί ο συγκεκριμένος αναβατήρας παρέμενε σε λειτουργία.

Σύμφωνα με μαρτυρία, τη στιγμή του δυστυχήματος σημειώθηκε έντονη ριπή ανέμου και το καλώδιο άρχισε να ταλαντώνεται.

Λίγο πριν τις 14:00 ξεκίνησε η επιχείρηση εκκένωσης των υπόλοιπων επιβατών που βρίσκονταν στις καμπίνες του τελεφερίκ. Δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός τους.

Η συγκεκριμένη γραμμή τελεφερίκ έχει δυνατότητα μεταφοράς έως 2.400 ατόμων την ώρα και καλύπτει υψομετρική διαφορά 781 μέτρων σε περίπου 8 λεπτά. Το χιονοδρομικό κέντρο διαθέτει συνολικά 82 χιλιόμετρα πιστών και θεωρείται το μεγαλύτερο της κεντρικής Ελβετίας.

Μετά το δυστύχημα, η μετοχή της εταιρείας τελεφερίκ Engelberg-Trübsee-Titlis υποχώρησε σημαντικά. Από τα 52 ελβετικά φράγκα πριν το συμβάν, έπεσε στα 47,30 (πτώση περίπου 9%), για να ανακάμψει αργότερα κοντά στα 50 φράγκα.

Η εγκατάσταση, σύμφωνα με την εφημερίδα Obwaldner Zeitung, κατασκευάστηκε από την εταιρεία Garaventa και τέθηκε σε λειτουργία το 2015. Η Garaventa δραστηριοποιείται στην κατασκευή τελεφερίκ σε όλο τον κόσμο για περισσότερο από έναν αιώνα.

