Λισαβόνα: Ελαττωματικό καλώδιο προκάλεσε το δυστύχημα με το τελεφερίκ

Ένα καλώδιο που δεν συμμορφωνόταν με τις ισχύουσες προδιαγραφές είναι η αιτία του δυστυχήματος με το τραμ στη Λισαβόνα, όπου σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι στις αρχές Σεπτεμβρίου

Newsbomb

Λισαβόνα: Ελαττωματικό καλώδιο προκάλεσε το δυστύχημα με το τελεφερίκ

Σκηνές χάους στη Λισαβόνα, μετά το δυστύχημα με το μοιραίο τελεφερίκ 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το τελεφερίκ που συνετρίβη στη Λισαβόνα σκοτώνοντας 16 άτομα στις αρχές Σεπτεμβρίου είχε ένα ελαττωματικό καλώδιο, ανέφερε η επίσημη έρευνα τη Δευτέρα, καθώς συνέστησε στα υπόλοιπα βαγόνια της πόλης να παραμείνουν εκτός λειτουργίας μέχρι να επιβεβαιωθεί η ασφάλειά τους. Το ατύχημα, κατά το οποίο το τραμ του 19ου αιώνα έπεσε πάνω σε ένα κτήριο αφού βγήκε από τις ράγες του, σόκαρε την πορτογαλική πρωτεύουσα και αποκάλυψε φόβους για την ασφάλεια του δημοφιλούς αλλά παλαιού τουριστικού αξιοθέατου.

Το Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων της Πορτογαλίας (GPIAAF) έγραψε σε σημείωμα που δημοσιεύτηκε τρεις ημέρες μετά την τραγωδία ότι ένα καλώδιο που συνέδεε δύο καμπίνες αποσυνδέθηκε λίγο πριν από το περιστατικό της 3ης Σεπτεμβρίου. Η προκαταρκτική έκθεση του GPIAAF, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ανέφερε ότι το καλώδιο δεν ανταποκρινόταν στα πρότυπα που είχε θέσει ο φορέας μεταφορών της πόλης, CCFL.

«Το καλώδιο δεν συμμορφωνόταν με τις ισχύουσες προδιαγραφές της CCFL που θα χρησιμοποιηθεί για το τραμ Glória», ανέφερε η έκθεση 35 σελίδων. Τα άλλα τελεφερίκ της πόλης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας μετά το ατύχημα και η GPIAAF δήλωσε ότι θα πρέπει να παραμείνουν καθηλωμένα μέχρι οι επιθεωρητές να επιβεβαιώσουν ότι διαθέτουν συστήματα πέδησης «ικανά να ακινητοποιήσουν τις καμπίνες σε περίπτωση κοπής καλωδίου».

Έντεκα από τα 16 θύματα ήταν αλλοδαποί, ανάμεσά τους τρεις πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, δύο Νοτιοκορεάτες, δύο Καναδοί, μία Γαλλίδα, μία Ελβετή, μία Αμερικανίδα και μία Ουκρανή να αναγνωρίζονται μεταξύ των νεκρών. Το ατύχημα τραυμάτισε επίσης περίπου 20 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τριών Βρετανών. Μεταξύ των Πορτογάλων θυμάτων ήταν τέσσερα μέλη του προσωπικού από το ίδιο ίδρυμα κοινωνικής φροντίδας, τα γραφεία του οποίου βρίσκονται στην κορυφή του απότομου παράδρομου που εξυπηρετείται από το τελεφερίκ.

Το Glória άνοιξε για πρώτη φορά το 1885, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα για να κινεί τα δύο βαγόνια του κατά μήκος της γραμμής των 265 μέτρων πάνω και κάτω από έναν απότομο λόφο. Σύμφωνα με το σημείωμα της GPIAAF λίγες μέρες μετά το ατύχημα, μια τακτική επιθεώρηση το πρωί του ατυχήματος δεν διαπίστωσε τίποτα ασυνήθιστο στο καλώδιο που έσπασε.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο οδηγός του Glória είχε ενεργοποιήσει τα φρένα του τελεφερίκ, αλλά δεν μπόρεσαν να σταματήσουν το βαγόνι. Όλο το περιστατικό συνέβη σε μόλις 50 δευτερόλεπτα, πρόσθεσαν. Η τελική έκθεση του γραφείου, η οποία θα συνοδεύεται από συστάσεις ασφαλείας, αναμένεται εντός του επόμενου έτους, αν και μια ενδιάμεση έκθεση θα μπορούσε να ενημερώσει το κοινό για την πρόοδο της έρευνας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:12ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην ελληνική ροκ σκηνή: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Ψωμόπουλος

12:01ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί οι Τούρκοι απαγόρευσαν την είσοδο στον δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη: Η άρνηση της Γενοκτονίας και η «εκδίκηση» του DNA - Τι λέει ο ίδιος στο Newsbomb

11:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Μην με ρωτάτε για τον Τσίπρα, θα αποχωρήσω» - Η... μπηχτή για την Κωνσταντοπούλου

11:59LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Πέφτουν κορμιά» στη βραδινή ζώνη

11:58ΚΟΣΜΟΣ

«Σύμφωνοι» με τη θέση Τραμπ για Ουκρανία οι Ευρωπαίοι: Υποστηρίζουν το πάγωμα της σημερινής γραμμής του μετώπου

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο καγκελάριος Μερτς υπερασπίζεται την έκκλησή του για μαζικές απελάσεις: «Ρωτήστε τις κόρες σας»

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα είναι το κελί του Νικολά Σαρκοζί στις φυλακές La Santé του Παρισιού

11:50ΠΟΛΤΟΣ

Άγνωστος Στρατιώτης

11:48ΕΛΛΑΔΑ

«Απαγορεύονται οι πεθερές»: Η… κουζουλή αγγελία για σπίτι στα Χανιά

11:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για ευλογιά αιγοπροβάτων: «Αν το πρόβλημα εξελιχθεί άσχημα, η Πολιτεία θα δώσει ενισχύσεις»

11:46ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το τρομακτικό ατύχημα του Στράτου Σταματάκη στην ανάβαση Βραχασίου και το μήνυμά του – Βίντεο

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης στους «Financial Times»: Η πράσινη μετάβαση δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός, να γίνει με κανόνες και σεβασμό στην κοινωνική συνοχή

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια μαύρη αγορά έργων Τέχνης και κοσμημάτων - Από τους «Ροζ Πάνθηρες» στους τολμηρούς «ερασιτέχνες» του Λούβρου

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Γυναίκα έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά της ενώ προσπαθούσε να σκοτώσει μια κατσαρίδα - Γειτόνισσά της έπεσε από τον πέμπτο

11:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι διαιτητές που σφυρίζουν Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Σμαραγδής: Ο Ιωάννης Καποδίστριας θα ανακηρυχθεί Άγιος

11:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός για τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του - Του αφαίρεσαν το όπλο

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Ένοχος για τρομοκρατία κρίθηκε ο δράστης που πυροβόλησε τον πρωθυπουργό Φίτσο - Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια κάθειρξης

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Πώς υποδέχτηκαν στις φυλακές οι κρατούμενοι τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας

11:22ΥΓΕΙΑ

Νέα εποχή στο Ωνάσειο: Τα ελληνόπουλα δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν πια στο εξωτερικό - Τα πιο σύγχρονα χειρουργεία για μεταμοσχεύσεις και καρδιολογική αντιμετώπιση παιδιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός για τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του - Του αφαίρεσαν το όπλο

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή: Το αποχαιρετιστήριο φιλί στη Μπρούνι και η συμπαράσταση του κόσμου

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα είναι το κελί του Νικολά Σαρκοζί στις φυλακές La Santé του Παρισιού

10:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με βροχές την 28η Οκτωβρίου - Πού αναμένονται μπόρες στην παρέλαση

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ταχτσής: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία - Μια υπόθεση που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος του Τζον Λένον αποκαλύπτει μετά από 45 χρόνια γιατί τον σκότωσε

10:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου Βούλγαρου

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Μπαράζ ενστάσεων αντισυνταγματικότητας από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση, ΝΕΑΡ στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

12:01ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί οι Τούρκοι απαγόρευσαν την είσοδο στον δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη: Η άρνηση της Γενοκτονίας και η «εκδίκηση» του DNA - Τι λέει ο ίδιος στο Newsbomb

10:30ΚΟΣΜΟΣ

«Η μάνα σου»: Η απίστευτη απάντηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου σε ερώτηση δημοσιογράφου

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Γιατί η αστυνομία μπορεί να συλλάβει τους κλέφτες, αλλά δεν θα βρει ποτέ τα λάφυρα - Οι «Πουαρό» που δίνουν μάχη με τον χρόνο

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική παράσυρση 85χρονης - «Ούτε φρενάρισμα δεν ακούστηκε»

14:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ξεκινάει το τρίτο κύμα κακοκαιρίας - Έρχεται θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη Ρομά έκλεβε κινητά στην πλατεία Αγίας Ειρήνης – Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης

11:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Μην με ρωτάτε για τον Τσίπρα, θα αποχωρήσω» - Η... μπηχτή για την Κωνσταντοπούλου

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

10:44LIFESTYLE

Μάιλι Σάιρους: Αγνώριστη, με νέο look στο εξώφυλλο της γαλλικής Vogue

10:48LIFESTYLE

Πρίγκιπας Άντριου: 22 χρόνια δεν πλήρωνε ενοίκιο για την έπαυλή του - Δεν μπορεί να του κάνει έξωση ο Κάρολος

11:59LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Πέφτουν κορμιά» στη βραδινή ζώνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ