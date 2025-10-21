Λισαβόνα: Ελαττωματικό καλώδιο προκάλεσε το δυστύχημα με το τελεφερίκ

Το τελεφερίκ που συνετρίβη στη Λισαβόνα σκοτώνοντας 16 άτομα στις αρχές Σεπτεμβρίου είχε ένα ελαττωματικό καλώδιο, ανέφερε η επίσημη έρευνα τη Δευτέρα, καθώς συνέστησε στα υπόλοιπα βαγόνια της πόλης να παραμείνουν εκτός λειτουργίας μέχρι να επιβεβαιωθεί η ασφάλειά τους. Το ατύχημα, κατά το οποίο το τραμ του 19ου αιώνα έπεσε πάνω σε ένα κτήριο αφού βγήκε από τις ράγες του, σόκαρε την πορτογαλική πρωτεύουσα και αποκάλυψε φόβους για την ασφάλεια του δημοφιλούς αλλά παλαιού τουριστικού αξιοθέατου.

Το Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων της Πορτογαλίας (GPIAAF) έγραψε σε σημείωμα που δημοσιεύτηκε τρεις ημέρες μετά την τραγωδία ότι ένα καλώδιο που συνέδεε δύο καμπίνες αποσυνδέθηκε λίγο πριν από το περιστατικό της 3ης Σεπτεμβρίου. Η προκαταρκτική έκθεση του GPIAAF, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ανέφερε ότι το καλώδιο δεν ανταποκρινόταν στα πρότυπα που είχε θέσει ο φορέας μεταφορών της πόλης, CCFL.

«Το καλώδιο δεν συμμορφωνόταν με τις ισχύουσες προδιαγραφές της CCFL που θα χρησιμοποιηθεί για το τραμ Glória», ανέφερε η έκθεση 35 σελίδων. Τα άλλα τελεφερίκ της πόλης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας μετά το ατύχημα και η GPIAAF δήλωσε ότι θα πρέπει να παραμείνουν καθηλωμένα μέχρι οι επιθεωρητές να επιβεβαιώσουν ότι διαθέτουν συστήματα πέδησης «ικανά να ακινητοποιήσουν τις καμπίνες σε περίπτωση κοπής καλωδίου».

Έντεκα από τα 16 θύματα ήταν αλλοδαποί, ανάμεσά τους τρεις πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, δύο Νοτιοκορεάτες, δύο Καναδοί, μία Γαλλίδα, μία Ελβετή, μία Αμερικανίδα και μία Ουκρανή να αναγνωρίζονται μεταξύ των νεκρών. Το ατύχημα τραυμάτισε επίσης περίπου 20 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τριών Βρετανών. Μεταξύ των Πορτογάλων θυμάτων ήταν τέσσερα μέλη του προσωπικού από το ίδιο ίδρυμα κοινωνικής φροντίδας, τα γραφεία του οποίου βρίσκονται στην κορυφή του απότομου παράδρομου που εξυπηρετείται από το τελεφερίκ.

Το Glória άνοιξε για πρώτη φορά το 1885, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα για να κινεί τα δύο βαγόνια του κατά μήκος της γραμμής των 265 μέτρων πάνω και κάτω από έναν απότομο λόφο. Σύμφωνα με το σημείωμα της GPIAAF λίγες μέρες μετά το ατύχημα, μια τακτική επιθεώρηση το πρωί του ατυχήματος δεν διαπίστωσε τίποτα ασυνήθιστο στο καλώδιο που έσπασε.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο οδηγός του Glória είχε ενεργοποιήσει τα φρένα του τελεφερίκ, αλλά δεν μπόρεσαν να σταματήσουν το βαγόνι. Όλο το περιστατικό συνέβη σε μόλις 50 δευτερόλεπτα, πρόσθεσαν. Η τελική έκθεση του γραφείου, η οποία θα συνοδεύεται από συστάσεις ασφαλείας, αναμένεται εντός του επόμενου έτους, αν και μια ενδιάμεση έκθεση θα μπορούσε να ενημερώσει το κοινό για την πρόοδο της έρευνας.