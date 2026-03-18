Ουρές από φορτηγά στα σύνορα Σαουδικής Αραβίας - Κουβέιτ - Με δυσκολία οι προμήθειες

Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κλειστά, εκατοντάδες φορτηγά μεταφέρουν καθημερινά τρόφιμα και ιατρικά εφόδια στο Κουβέιτ, δημιουργώντας μια ζωτικής σημασίας χερσαία γραμμή ανεφοδιασμού από τη Σαουδική Αραβία

Αποκαλυπτικό είναι το ρεπορτάζ του Νικ Ρόμπερτσον του CNN από τα σύνορα Σαουδικής Αραβίας-Κουβέιτ, όπου φορτηγά που μεταφέρουν ζωτικής σημασίας προμήθειες περιμένουν στη σειρά για να εισέλθουν στο Κουβέιτ.

Νέα άνοδος στις τιμές του αργού πετρελαίου Brent

Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν την Τετάρτη, με το αργό πετρέλαιο Brent να σημειώνει άνοδο άνω του 5% μετά από ένα χτύπημα σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, αυξήθηκε κατά 4,38% στα 107,95 δολάρια το βαρέλι το μεσημέρι, λίγο μετά την άνοδο άνω του 5%. Το αμερικανικό ισοδύναμό του, West Texas Intermediate, κέρδισε 1,87% στα 98,01 δολάρια το βαρέλι.

Μια επιδρομή που πραγματοποίησαν την Τετάρτη το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξε σημαντικά το τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars/North Dome, το μεγαλύτερο γνωστό απόθεμα φυσικού αερίου στον κόσμο, το οποίο το Ιράν μοιράζεται με το Κατάρ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Το Ιράν ανακοίνωσε στη συνέχεια την πρόθεσή του να στοχεύσει ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο.

