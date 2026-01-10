Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα στη Συρία κατά του Ισλαμικού Κράτους

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι προχώρησε σε πολλαπλά πλήγματα στη Συρία, με στόχο την εξτρεμιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

«Τα σημερινά πλήγματα στόχευσαν το ISIS σε ολόκληρη τη Συρία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), διευκρινίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν νωρίς το απόγευμα, ώρα Ανατολικών ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης