Συρία: Το καθεστώς αλ Σαράα συνεχίζει τις «εκκαθαρίσεις» Κούρδων στο Χαλέπι
Ο στρατός του αλ Σαράα εκκαθαρίζει διά της βίας το Σέιχ Μακσούντ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το καθεστώς της Δαμασκού, υπό τον Αχμέντ αλ Σαράα, με τη στήριξη της Τουρκίας πραγματοποιεί επιχείρηση «εκκαθάρισης» του κουρδικού πληθυσμού που έχει απορρίψει να αποσυρθεί από την περιοχή και να παραδώσουν τα όπλα.
Δύο αξιωματούχοι ασφαλείας στη Συρία δήλωσαν ότι ο στρατός θα εκκαθαρίσει διά της βίας το Σέιχ Μακσούντ, μια περιοχή του Χαλεπίου που τελεί υπό κουρδικό έλεγχο, καθώς η εκεχειρία στο Χαλέπι έχει αποτύχει.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κοζάνη: Ηλικιωμένος έβαλε τέλος στη ζωή του
22:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μάριος Ηλιόπουλος: «Είμαι η επόμενη σελίδα του Ελληνικού ποδοσφαίρου»
22:35 ∙ LIFESTYLE
Τι απαντά το Netflix στις φήμες για κρυφό επεισόδιο του Stranger Things
17:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ