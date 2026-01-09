Συρία: Το καθεστώς αλ Σαράα συνεχίζει τις «εκκαθαρίσεις» Κούρδων στο Χαλέπι

Το καθεστώς της Δαμασκού, υπό τον Αχμέντ αλ Σαράα, με τη στήριξη της Τουρκίας πραγματοποιεί επιχείρηση «εκκαθάρισης» του κουρδικού πληθυσμού που έχει απορρίψει να αποσυρθεί από την περιοχή και να παραδώσουν τα όπλα.

Δύο αξιωματούχοι ασφαλείας στη Συρία δήλωσαν ότι ο στρατός θα εκκαθαρίσει διά της βίας το Σέιχ Μακσούντ, μια περιοχή του Χαλεπίου που τελεί υπό κουρδικό έλεγχο, καθώς η εκεχειρία στο Χαλέπι έχει αποτύχει.