Τσέλιε – ΑΕΚ: «Θέλουμε να κερδίσουμε κάθε ματς» | Οι δηλώσεις του Κοϊτά (βίντεο)

Οι δηλώσεις του Αμπουμπακαρί Κοϊτά, πριν από τον αγώνα ρεβάνς, ΑΕΚ – Τσέλιε, για τους «16» του Conference League.

Αμπουμπακαρί Κοϊτά ΑΕΚ
Ο εξτρέμ από τη Μαυριτανία εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση της Πέμπτης (19/03).

Ο Κοϊτά τόνισε ότι οι «κιτρινόμαυροι» θα πρέπει να αγωνιστούν σαν το ζευγάρι να είναι στο 0-0, ενώ υπογράμμισε ότι στόχος είναι η νίκη σε κάθε ματς.

Αναλυτικά όσα είπε...

Ποιες οι φιλοδοξίες μετά την μεγάλη νίκη στο Τσέλιε, ποια τα όνειρα σας;

«Είναι απλά, να κερδίζουμε κάθε αναμέτρηση ξεκινώντας από αύριο, δεν έχει κριθεί η πρόκριση, πρέπει να παίξουμε σαν να ξεκινάμε από το 0-0 και να κερδίσουμε το ματς. Βλέπουμε κάθε ματς ξεχωριστά, τελικός στόχος είναι η νίκη».

Αν θεωρεί ότι στα ευρωπαϊκά ματς έχει κάνει παραγωγική χρονιά για την ΑΕΚ που του έχει δώσει ψυχολογία για τα παιχνίδια στην Ελλάδα:

«Ναι, αυτό δεν αφορά μόνο τις ευρωπαϊκές αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα, προσπαθώ να δίνω σε κάθε αναμέτρηση το 100% και να βοηθώ την ομάδα. Αύριο θα είναι μια ιδιαίτερη βραδιά αρκεί να κάνουμε αυτό που ξέρουμε και να παίζουμε καλά».

