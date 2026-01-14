Τουρκία: Συνάντηση Φιντάν με τον Αμερικανό πρέσβη Τομ Μπάρακ για τη Συρία

Με τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα και ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Συρία Τομ Μπάρακ, συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Ο Τομ Μπάρακ τόνισε πως οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στη συνεργασία με την Τουρκία για την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων προσπαθειών μας στη Συρία.

Επίσης, έκανε λόγο για ισχυρή διμερή συνεργασία.

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός πρέσβης, προσωπικός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, αποτελεί τον καλύτερο εκφραστή της πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην περιοχή.

Σημαντικός θεωρείται ο ρόλος του για την άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών μεταξύ του συριακού στρατού και των υπό κουρδική ηγεσία Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).

Επίσης, μεγάλο αντίκτυπο είχαν και οι δηλώσεις του για τις ελληνοτουρικές σχέσεις, εκφράζοντας την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου «να λειτουργήσουν ως γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

Διαβάστε επίσης