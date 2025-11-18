ΗΠΑ: Γιατί αποσύρεται από τον δημόσιο βίο ο πρώην υπουργός Οικονομικών Λόρενς Σάμερς

Ο πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ και πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Λάρι Σάμερς δήλωσε ότι θα αποσυρθεί από τις δημόσιες δεσμεύσεις του, μετά τη δημοσιοποίηση των email του με τον ατιμασμένο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν. «Ντρέπομαι βαθιά για τις πράξεις μου και αναγνωρίζω τον πόνο που προκάλεσαν», δήλωσε στο CBS News. «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την λανθασμένη απόφασή μου να συνεχίσω να επικοινωνώ με τον Έπσταϊν».

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που δημοσίευσε το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα δείχνουν ότι ο Σάμερς, επικοινώνησε με τον Έπσταϊν μέχρι την προηγούμενη ημέρα της σύλληψης του παιδόφιλου το 2019 για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων.

Σήμερα (18/11) τα μέλη της Βουλής αναμένεται να ψηφίσουν για την δημοσιοποίηση όλων των αρχείων που σχετίζονται με τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη.Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ότι θα διερευνήσει την «εμπλοκή και τη σχέση» του Έπσταϊν με τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, ο οποίος ήταν επίσης φίλος του Έπσταϊν, και αρκετούς άλλους εξέχοντες Δημοκρατικούς.

Η απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης έρχεται μετά από παρότρυνση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε επίσης να διερευνηθούν ο Σάμερς, ο ιδρυτής του LinkedIn, Ριντ Χόφμαν, και οι τράπεζες JP Morgan και Chase. Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στα email , τα οποία δεν δείχνουν καμία

«Ο Έπσταϊν ήταν Δημοκρατικός και είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι των Ρεπουμπλικανών!», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όλοι ξέρουν γι' αυτόν, μην σπαταλάτε τον χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να διοικήσω!»

Ο Κλίντον έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι είχε οποιαδήποτε γνώση των εγκλημάτων του Έπσταϊν. Ο Σάμερς διετέλεσε υπουργός Οικονομικών υπό την προεδρία Κλίντον και διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου υπό τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα. Διετέλεσε πρόεδρος του Χάρβαρντ από το 2001 έως το 2006 και σήμερα είναι καθηγητής εκεί.

Στη δήλωσή του τόνισε οτι ήθελε «να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη και να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά του». «Ενώ συνεχίζω να εκπληρώνω τις διδακτικές μου υποχρεώσεις, θα αποσυρθώ από τις δημόσιες δεσμεύσεις μου στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς μου», είπε.

Το Κέντρο για την Αμερικανική Πρόοδο, ένα φιλελεύθερο think tank στην Ουάσινγκτον στο οποίο ο Σάμερς ήταν ανώτερο μέλος, ανακοίνωσε επίσης τη Δευτέρα ότι δεν συνδέεται πλέον με τον οργανισμό. Εξακολουθεί ωστόσο να αναφέρεται ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI, εταιρείας που κατασκεύασε το ChatGPT, στο οποίο εντάχθηκε το 2023 μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια απομάκρυνσης του διευθύνοντος συμβούλου Σαμ Άλτμαν.

Τα email που δημοσίευσε η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής την περασμένη εβδομάδα δείχνουν ότι ο Σάμερς και ο Έπσταϊν συναντιόντουσαν συχνά για δείπνο, με τον Έπσταϊν να προσπαθεί συχνά να συνδέσει τον Σάμερς με εξέχουσες παγκόσμιες προσωπικότητες. Κάποια στιγμή, τον Ιούλιο του 2018, ο Έπσταϊν πρότεινε μια συνάντηση με τον «πρόεδρο των Ηνωμένων Εθνών, ενδιαφέρον άτομο για εσάς».

Σε ξεχωριστό email αμέσως μετά την πρώτη εκλογή του Τραμπ το 2016, ο Σάμερς είπε στον Έπσταϊν να «μην καταβάλει καμία προσπάθεια σε οτιδήποτε αφορά εμένα με τον Τραμπ». Λόγω της «προσέγγισης του Τραμπ στη σύγκρουση συμφερόντων», της «εγγύτητας» του Πούτιν και της «άσκοπης αντίδρασης» στον θάνατο του Κουβανού ηγέτη Φιντέλ Κάστρο, ο Σάμερς είπε ότι θα ήταν καλύτερα να «είναι ένα εκατομμύριο μίλια μακριά».

Ένας εκπρόσωπος του Σάμερς είχε δηλώσει προηγουμένως σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι «λυπάμαι βαθιά που ήρθε σε επαφή με τον Έπσταϊν μετά την καταδίκη του» το 2008 για προσέλκυση ανήλικης ιερόδουλης.

Τα email αναφέρουν πολλά υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Μια ανασκόπηση της Wall Street Journal διαπίστωσε ότι ο Τραμπ αναφέρθηκε σε περισσότερα από 1.600 από τα 2.324 νήματα email. Έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι διέκοψε την επαφή με τον χρηματοδότη πριν από την καταδίκη του το 2008 και δεν γνώριζε την εγκληματική του δραστηριότητα. Ο Τραμπ αρνείται επανειλημμένα οποιαδήποτε αδικοπραγία σε σχέση με τον Έπσταϊν. Ενώ αναφέρεται σε ορισμένα από τα μηνύματα που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, δεν τα έστειλε ούτε τα έλαβε.

