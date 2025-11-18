ΗΠΑ: Γιατί αποσύρεται από τον δημόσιο βίο ο πρώην υπουργός Οικονομικών Λόρενς Σάμερς

Ο πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ Λάρι Σάμερς, ανακοίνωσε οτι αποσύρεται από τον δημόσιο βίο, μετά την δημοσιοποίηση των email του Τζέφρι Έπσταϊν

Newsbomb

ΗΠΑ: Γιατί αποσύρεται από τον δημόσιο βίο ο πρώην υπουργός Οικονομικών Λόρενς Σάμερς

Ο Λάρι Σάμερς

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ και πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Λάρι Σάμερς δήλωσε ότι θα αποσυρθεί από τις δημόσιες δεσμεύσεις του, μετά τη δημοσιοποίηση των email του με τον ατιμασμένο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν. «Ντρέπομαι βαθιά για τις πράξεις μου και αναγνωρίζω τον πόνο που προκάλεσαν», δήλωσε στο CBS News. «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την λανθασμένη απόφασή μου να συνεχίσω να επικοινωνώ με τον Έπσταϊν».

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που δημοσίευσε το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα δείχνουν ότι ο Σάμερς, επικοινώνησε με τον Έπσταϊν μέχρι την προηγούμενη ημέρα της σύλληψης του παιδόφιλου το 2019 για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων.

Σήμερα (18/11) τα μέλη της Βουλής αναμένεται να ψηφίσουν για την δημοσιοποίηση όλων των αρχείων που σχετίζονται με τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη.Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ότι θα διερευνήσει την «εμπλοκή και τη σχέση» του Έπσταϊν με τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, ο οποίος ήταν επίσης φίλος του Έπσταϊν, και αρκετούς άλλους εξέχοντες Δημοκρατικούς.

Η απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης έρχεται μετά από παρότρυνση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε επίσης να διερευνηθούν ο Σάμερς, ο ιδρυτής του LinkedIn, Ριντ Χόφμαν, και οι τράπεζες JP Morgan και Chase. Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στα email , τα οποία δεν δείχνουν καμία

«Ο Έπσταϊν ήταν Δημοκρατικός και είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι των Ρεπουμπλικανών!», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όλοι ξέρουν γι' αυτόν, μην σπαταλάτε τον χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να διοικήσω!»

Ο Κλίντον έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι είχε οποιαδήποτε γνώση των εγκλημάτων του Έπσταϊν. Ο Σάμερς διετέλεσε υπουργός Οικονομικών υπό την προεδρία Κλίντον και διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου υπό τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα. Διετέλεσε πρόεδρος του Χάρβαρντ από το 2001 έως το 2006 και σήμερα είναι καθηγητής εκεί.

Στη δήλωσή του τόνισε οτι ήθελε «να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη και να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά του». «Ενώ συνεχίζω να εκπληρώνω τις διδακτικές μου υποχρεώσεις, θα αποσυρθώ από τις δημόσιες δεσμεύσεις μου στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς μου», είπε.

Το Κέντρο για την Αμερικανική Πρόοδο, ένα φιλελεύθερο think tank στην Ουάσινγκτον στο οποίο ο Σάμερς ήταν ανώτερο μέλος, ανακοίνωσε επίσης τη Δευτέρα ότι δεν συνδέεται πλέον με τον οργανισμό. Εξακολουθεί ωστόσο να αναφέρεται ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI, εταιρείας που κατασκεύασε το ChatGPT, στο οποίο εντάχθηκε το 2023 μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια απομάκρυνσης του διευθύνοντος συμβούλου Σαμ Άλτμαν.

Τα email που δημοσίευσε η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής την περασμένη εβδομάδα δείχνουν ότι ο Σάμερς και ο Έπσταϊν συναντιόντουσαν συχνά για δείπνο, με τον Έπσταϊν να προσπαθεί συχνά να συνδέσει τον Σάμερς με εξέχουσες παγκόσμιες προσωπικότητες. Κάποια στιγμή, τον Ιούλιο του 2018, ο Έπσταϊν πρότεινε μια συνάντηση με τον «πρόεδρο των Ηνωμένων Εθνών, ενδιαφέρον άτομο για εσάς».

Σε ξεχωριστό email αμέσως μετά την πρώτη εκλογή του Τραμπ το 2016, ο Σάμερς είπε στον Έπσταϊν να «μην καταβάλει καμία προσπάθεια σε οτιδήποτε αφορά εμένα με τον Τραμπ». Λόγω της «προσέγγισης του Τραμπ στη σύγκρουση συμφερόντων», της «εγγύτητας» του Πούτιν και της «άσκοπης αντίδρασης» στον θάνατο του Κουβανού ηγέτη Φιντέλ Κάστρο, ο Σάμερς είπε ότι θα ήταν καλύτερα να «είναι ένα εκατομμύριο μίλια μακριά».

Ένας εκπρόσωπος του Σάμερς είχε δηλώσει προηγουμένως σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι «λυπάμαι βαθιά που ήρθε σε επαφή με τον Έπσταϊν μετά την καταδίκη του» το 2008 για προσέλκυση ανήλικης ιερόδουλης.

Τα email αναφέρουν πολλά υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Μια ανασκόπηση της Wall Street Journal διαπίστωσε ότι ο Τραμπ αναφέρθηκε σε περισσότερα από 1.600 από τα 2.324 νήματα email. Έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι διέκοψε την επαφή με τον χρηματοδότη πριν από την καταδίκη του το 2008 και δεν γνώριζε την εγκληματική του δραστηριότητα. Ο Τραμπ αρνείται επανειλημμένα οποιαδήποτε αδικοπραγία σε σχέση με τον Έπσταϊν. Ενώ αναφέρεται σε ορισμένα από τα μηνύματα που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, δεν τα έστειλε ούτε τα έλαβε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:51ΕΛΛΑΔΑ

Νεός Κόσμος: Μία σύλληψη και δύο προσαγωγές για τον θάνατο του 58χρονου – «Τον κατέβασαν από το αμάξι και τον ξυλοκόπησαν βάναυσα»

11:50LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Πήρε τη ρεβάνς στην τηλεθέαση - Οι αλλαγές που «μαγειρεύονται» στο «Πρωινό»

11:44WHAT THE FACT

Τι είναι το «phubbing» που καταστρέφει τις σχέσεις μας - Πώς μπορούμε να το σταματήσουμε

11:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αποσύρεται από τον δημόσιο βίο ο πρώην υπουργός Οικονομικών Λόρενς Σάμερς λόγω των e-mail Έπσταϊν

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Πήγε να ληστέψει καφετέρια με κατσαβίδι και… πετσέτα στο κεφάλι – Δείτε βίντεο

11:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Λευκορωσία - Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές «μάχες» στο μπάσκετ

11:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Δεν έχω δει ποτέ ξανά τόσο άγριο ξυλοδαρμό, ήθελαν να τον σκοτώσουν»: Αποκλειστική μαρτυρία στο Newsbomb για τον θάνατο 58χρονου στον Νέο Κόσμο - Δύο προσαγωγές - Εντοπίστηκε και ο οδηγός της μοτοσικλέτας

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Eminem: Γιατί κατέθεσε αγωγή εναντίον της αυστραλιανής εταιρείας μαγιό «Swim Shady»

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι κατσαρίδες είναι επικίνδυνες ακόμη κι όταν δεν τις βλέπουμε

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Τζάστιν Τριντό: Η πρώην σύζυγός του σπάει τη σιωπή της για το ειδύλλιο του με την Κέιτι Πέρι

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μέσω Instagram γνώρισε τον 16χρονο βιαστή της η 12χρονη - Την κακοποίησε μέσα σε σχολείο

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε το τροχαίο με την παράσυρση ζευγαριού από νταλίκα – Πολυτραυματίας ο 47χρονος

10:37LIFESTYLE

Κώστας Καραφώτης: Έγκυος στο πρώτο τους παιδί η σύζυγός του

10:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Πρεμιέρα κόντρα σε Ιαπωνία η Ελλάδα στο United Cup 2026

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για λαθρεμπορία προστατευόμενων άγριων ζώων - Έκρυβαν δεκάδες μαϊμούδες σε μπλε σακούλες

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Το κόλπο ενός ζευγαριού για να συνταξιοδοτηθεί στα 40: «Μετατρέψαμε την αποταμίευση σε παιχνίδι»

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Η Airbnb στηρίζει την ανάπλαση του Λόφου του Λυκαβηττού – Δούκας: «Βήμα για τη βελτίωση μίας περιοχής – σύμβολο της Αθήνας»

10:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα απάτης: Ελέγχεται και ο Σπύρος Μαρτίκας από την ΑΑΔΕ

10:05LIFESTYLE

Βρισηίδα Ανδριώτου: «Κάνω τρεις δουλειές για να τα βγάλω πέρα, είναι δύσκολο να ζήσεις στην Αθήνα»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι – Είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Δεν έχω δει ποτέ ξανά τόσο άγριο ξυλοδαρμό, ήθελαν να τον σκοτώσουν»: Αποκλειστική μαρτυρία στο Newsbomb για τον θάνατο 58χρονου στον Νέο Κόσμο - Δύο προσαγωγές - Εντοπίστηκε και ο οδηγός της μοτοσικλέτας

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μέσω Instagram γνώρισε τον 16χρονο βιαστή της η 12χρονη - Την κακοποίησε μέσα σε σχολείο

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Πήγε να ληστέψει καφετέρια με κατσαβίδι και… πετσέτα στο κεφάλι – Δείτε βίντεο

10:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα απάτης: Ελέγχεται και ο Σπύρος Μαρτίκας από την ΑΑΔΕ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Το μπλεγμένο «κουβάρι» της Φοινικούντας: Τι βρήκαν οι αρχές στα καταστήματα του εργοδότη των δύο κατηγορούμενων - Πού οδηγούνται οι έρευνες

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Δύο προσαγωγές για τον θάνατο του 58χρονου οδηγού – Έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού

06:33WHAT THE FACT

Το νέο κόλπο των απατεώνων στα ΑΤΜ με το «ξεχασμένο» χαρτονόμισμα

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Το «τελευταίο καλοκαίρι ειρήνης στην Ευρώπη»: Πώς ερμηνεύεται η δήλωση του Γερμανού υπ. Άμυνας - Τι απαντά η Μόσχα

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συνελήφθη ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε – Έκρυψε όπλα μετά τη φονική συμπλοκή

08:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σουβλάκι: «Ζαλίζει» η τιμή του τυλιχτού - Αγγίζει πλέον τα 5 ευρώ!

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο - «φωτιά» του Κώστα Λαλιώτη για το Πολυτεχνείο και το Κυπριακό

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι από τον Σάκη Αρναούτογλου - «Προσοχή σε 2 περιοχές τις επόμενες ημέρες»

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο «σκηνοθέτης» της απάτης με τις μαϊμού επενδύσεις: Απότακτος αστυνομικός με «αέρα» μεγαλοπαραγοντα - Έστηνε απο ληστείες μέχρι αστυνομικές επιχειρήσεις

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Η απόπειρα αυτοκτονίας, τα χαμένα €720.000 και οι απειλές για τη ζωή του

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Κρητικές βεντέτες: Οι πιο αιματηρές και μακροχρόνιες βεντέτες στην ιστορία του νησιού

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο όρος «parasocial» είναι η λέξη της χρονιάς για το διαδικτυακό λεξικό Cambridge Dictionary - Τι είναι το «ανθυγιεινό» σύγχρονο φαινόμενο

09:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 16χρονος βίασε 12χρονη που συνάντησε στο δρόμο

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του - Πότε θα μπουν τα χρήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ