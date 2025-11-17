Τραμπ: Είμαι μέσα, να δημοσιευθούν τα αρχεία Επστάιν, να μην αποσπάται η προσοχή από τη δουλειά μας

«Είμαι μέσα» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ το πρωί της Δευτέρας ώρα Ουάσινγκτον, όταν δημοσιογράφοι τον ρώτησαν στον Λευκό Οίκο αν συμφωνεί με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Επστάιν.

Με τη Βουλή των Αντιπροσώπων να θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα εγκρίνει μέσα στην εβδομάδα ένα μέτρο που θα υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία του σχετικά με τον ατιμασμένο χρηματοδότη και καταδικασμένο δράστη σεξουαλικών αδικημάτων Τζέφρι Επστάιν, ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε την μέχρι πρότινος στάση του και έδωσε στο κόμμα του την άδεια να στηρίξει το νομοσχέδιο.

«Το μόνο που θέλω είναι οι άνθρωποι να αναγνωρίσουν τη σπουδαία δουλειά που έχω κάνει», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα. «Και δεν μου αρέσει να βλέπω αυτό να αποσπά την προσοχή από τη σπουδαία δουλειά που έχουμε κάνει. Άρα είμαι μέσα (σ.σ. I am all in)».

Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτόν, μόνο Δημοκρατικοί είναι μπλεγμένοι, υποστήριξε ακόμη ο Τραμπ.

Η μεταστροφή του Τραμπ ερμηνεύεται ως παραδοχή της πολιτικής πραγματικότητας: Δεκάδες Ρεπουμπλικανοί ετοιμάζονταν να ψηφίσουν υπέρ του νομοσχεδίου που θα απαιτούσε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει κάθε έγγραφο που διαθέτει για τον Επστάιν και την πρώην φίλη και συνεργάτιδά του, Γκιζλέιν Μάξγουελ.

