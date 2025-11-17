Tραμπ: Kαλεί τη Βουλή να εγκρίνει τη δημοσιοποίηση των φακέλων Επσταϊν

Ο Τραμπ καλεί τους Ρεπουμπλικάνους στη Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων του Έπσταϊν

Newsbomb

Tραμπ: Kαλεί τη Βουλή να εγκρίνει τη δημοσιοποίηση των φακέλων Επσταϊν

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο. 

AP/Evan Vucci
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια αντιστροφή από τις προηγούμενες θέσεις του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους στη Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων του Έπσταϊν. «Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων του Έπσταϊν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social το βράδυ της Κυριακής (16/11).

Η σημαντική αλλαγή στη στάση του Τραμπ σημειώθηκε καθώς δεκάδες Ρεπουμπλικάνοι έδειξαν ότι ήταν πρόθυμοι να απομακρυνθούν από τις τάξεις τους και να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των εγγράφων. Η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να ψηφίσει αυτή την εβδομάδα για νομοθεσία που θα υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα αρχεία. Οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου φαίνεται να διαθέτουν ικανές ψήφους για να περάσει από τη Βουλή, αν και δεν είναι σαφές εάν θα περάσει και από τη Γερουσία.

Ο Τραμπ θα πρέπει επίσης να υπογράψει την δημοσιοποίηση των εγγράφων εάν αυτά εγκριθούν και από τα δύο σώματα της Βουλής. Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν υποστηρίξει τη νομοθεσία. Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι, συν-εισηγητής του νομοσχεδίου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ABC News την Κυριακή ότι έως και 100 Ρεπουμπλικάνοι θα μπορούσαν να ψηφίσουν υπέρ .

Γνωστός ως Νόμος περί Διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν, ο στόχος του νομοσχεδίου είναι να υποχρεώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει όλα τα μη διαβαθμισμένα αρχεία, έγγραφα, επικοινωνίες και ερευνητικό υλικό που συνδέεται με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Τραμπ έκανε τη δήλωση για την υπόθεση, λίγο μετά την προσγείωση στη Βάση Άντριους, έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα.

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη παραδώσει δεκάδες χιλιάδες σελίδες στο κοινό σχετικά με τον «Έπσταϊν», εξετάζει διάφορους παράγοντες των Δημοκρατικών (Μπιλ Κλίντον, Ριντ Χόφμαν, Λάρι Σάμερς, κ.λπ.) και τη σχέση τους με τον Έπσταϊν, και η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων μπορεί να έχει ό,τι της ανήκει νόμιμα, δεν με νοιάζει!», έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα ήθελε οι Ρεπουμπλικάνοι να «επιστρέψουν στα ουσιώδη».

Η αναφορά του Τραμπ στον Κλίντον έρχεται μετά την επιβεβαίωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ότι θα διερευνήσει τις φερόμενες διασυνδέσεις του παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν με μεγάλες τράπεζες και αρκετούς εξέχοντες Δημοκρατικούς, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ζητήσει από την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι και το FBI να διερευνήσουν την «εμπλοκή και τη σχέση» του Έπσταϊν με την Κλίντον και άλλους. Ο Κλίντον έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι είχε οποιαδήποτε γνώση των εγκλημάτων του Έπσταϊν. Ένας εκπρόσωπος της JPMorgan Chase δήλωσε ότι η τράπεζα λυπάται για «οποιαδήποτε σχέση» είχε με τον Έπσταϊν και πρόσθεσε ότι «δεν τον βοήθησε να διαπράξει τις αποτρόπαιες πράξεις του».

Ο Τραμπ αλλάζει γραμμή πλεύσης μετά τη δημοσιοποίηση από τους Δημοκρατικούς την περασμένη εβδομάδα oρισμένων email, στα οποία περιλαμβάνεται η αλληλογραφία μεταξύ του Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019 στη φυλακή, και της επί χρόνια συνεργάτιδάς του Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για σωματεμπορία. Ορισμένες από αυτές τις επικοινωνίες αναφέρουν τον Τραμπ. Σε ένα email, που εστάλη το 2011, ο Έπσταϊν γράφει στον Μάξγουελ: «Θέλω να καταλάβεις ότι αυτός ο σκύλος που δεν έχει γαβγίσει είναι ο Τραμπ... (το θύμα) πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του».

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση αυτών των e-mail, οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν μια πολύ μεγαλύτερη δόση 20.000 αρχείων για να αντιμετωπίσουν αυτό που χαρακτήρισαν ως προσπάθεια των Δημοκρατικών να «επιλέξουν» έγγραφα. Είπαν επίσης ότι επρόκειτο για μια προσπάθεια «να δημιουργηθεί μια ψεύτικη αφήγηση για να συκοφαντηθεί ο πρόεδρος Τραμπ». Η Βουλή των Αντιπροσώπων ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι την επόμενη εβδομάδα θα διεξαχθεί ψηφοφορία για μια πολύ ευρύτερη δημοσιοποίηση υλικού του Έπσταϊν.

Στα σχόλιά του, ο Τραμπ επανέλαβε την απόρριψη των αρχείων του Έπσταϊν από τον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντάς τα ως «φάρσα» υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών. Η ανάρτησή του έγινε μετά την υπόδειξη του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον σε σχόλιά του στο Fox News ότι μια ψηφοφορία για την δημοσιοποίηση των εγγράφων θα έβαζε τέλος στους ισχυρισμούς ότι ο Τραμπ είχε οποιαδήποτε σχέση με την κακοποίηση και την εμπορία εφήβων παιδιών από τον Έπσταϊν.

Ο Τραμπ και η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, παραδοσιακά μια από τις πιο ένθερμες οπαδούς του, έχουν συγκρουστεί δημόσια για τα αρχεία . Την Παρασκευή, ο Τραμπ αποκάλεσε την Γκριν «τρελή» σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είπε ότι θα έπρεπε να εκδιωχθεί στις εκλογές του επόμενου έτους. Το Σάββατο, την αποκάλεσε «προδότρια».

Η Γκριν με τη σειρά της αμφισβήτησε το κατά πόσον ο Τραμπ εξακολουθούσε να θέτει την «Αμερική Πρώτα» και επέκρινε τον χειρισμό του σχετικά με τα αρχεία του Έπσταϊν. Σε επιστολή που απηύθυναν στο Κογκρέσο, τα θύματα του Έπσταϊν και η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε - μιας εξέχουσας κατήγορου του Έπσταϊν - κάλεσαν τους Αμερικανούς νομοθέτες να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων.

«Να θυμάστε ότι το πρωταρχικό σας καθήκον είναι απέναντι στους ψηφοφόρους σας. Να κοιτάτε στα μάτια τα παιδιά σας, τις αδερφές σας, τις μητέρες σας και τις θείες σας», αναφέρει η επιστολή. «Φανταστείτε να είχαν πέσει θύμα θύμα επίθεσης. Φανταστείτε να ήσασταν εσείς οι ίδιοι επιζώντες. Τι θα θέλατε για αυτούς; Τι θα θέλατε για τον εαυτό σας; Όταν ψηφίσετε, θα θυμόμαστε την απόφασή σας στην κάλπη.»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:05ΕΛΛΑΔΑ

Τορίνο: Ταξίδι ελπίδας για τον 17χρονο Μάριο ώστε να κάνει μεταμόσχευση ήπατος

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Πού βρίσκεται ο «Μορφωμένος», το τανκ που γκρέμισε την πύλη στις 17 Νοεμβρίου 1973

07:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Τιμώντας το Πολυτεχνείο, αναμετρώμαστε με το χρέος μας απέναντι στο ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας»

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Πέθανε στα 28 της η Χρυσή Παραολυμπιονίκης Πέιτζ Γκρέκο

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση της United Airlines – Αναγκαστική προσγείωση έπειτα από απειλή για βόμβα σε βαλίτσα

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Οι 5 σταθμοί του Μετρό που θα είναι κλειστοί το μεσημέρι

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Kαλεί τη Βουλή να εγκρίνει τη δημοσιοποίηση των φακέλων Επσταϊν - «Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε»

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο, ένας νεκρός έπειτα από σύγκρουση οχημάτων

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: 24ωρη απεργία προκήρυξαν οι εργαζόμενοι και οι μηχανοδηγοί για την Τρίτη

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, Κηφισίας – Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Οι ευκαιρίες για πρόωρη έξοδο έως το τέλος του έτους - Αναλυτικοί πίνακες

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μηνύσεις του Πιερρακάκη, οι γαλάζιοι υπουργοί και ο επιχειρηματίας με τα μασατζίδικα, ο λογαριασμός του Ελβετικού, ο πραγματικός λογαριασμός της (όχι ελεγκτικής) Deloitte, το άμεσο όφελος για τον AKTOR και Αμερικάνοι και η επόμενη ημέρα σε ΟΛΠ, ΑΔΜΗΕ

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμών για όλα τα ταμεία

06:57WHAT THE FACT

Χάκερ με 30 χρόνια εμπειρίας αποκαλύπτει τα πιο τρομακτικά που έχει δει στο dark web

06:54ΚΥΠΡΟΣ

Συνάντηση Κόμπου – Ρούμπιο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Κυπριακό και διμερείς σχέσεις στην ατζέντα

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Νοεμβρίου

06:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία καταβολής - Πότε θα δοθεί

06:36LIFESTYLE

Οδηγός μυθοπλασίας – 10 σειρές με καθηλωτικές εξελίξεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του ECMWF για τον Δεκέμβριο - Ο πολικός στρόβιλος κρίνει τα «λευκά» Χριστούγεννα

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Πού βρίσκεται ο «Μορφωμένος», το τανκ που γκρέμισε την πύλη στις 17 Νοεμβρίου 1973

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Η συνομιλία που «έκαψε» την πρώην αθλήτρια της ενόργανης - Ο διάλογος με τον αδελφό της

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:57WHAT THE FACT

Χάκερ με 30 χρόνια εμπειρίας αποκαλύπτει τα πιο τρομακτικά που έχει δει στο dark web

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μηνύσεις του Πιερρακάκη, οι γαλάζιοι υπουργοί και ο επιχειρηματίας με τα μασατζίδικα, ο λογαριασμός του Ελβετικού, ο πραγματικός λογαριασμός της (όχι ελεγκτικής) Deloitte, το άμεσο όφελος για τον AKTOR και Αμερικάνοι και η επόμενη ημέρα σε ΟΛΠ, ΑΔΜΗΕ

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο, ένας νεκρός έπειτα από σύγκρουση οχημάτων

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Ανέβασε φωτογραφία με τον Παντελή Παντελίδη και το «στημένο τραπέζι τζόγου»

06:32WHAT THE FACT

Οι σκοτεινές ιστορίες της αρχαίας Ελλάδας: Μοιχείες, ψηφοθηρία και μυστηριώδεις δολοφονίες

06:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία καταβολής - Πότε θα δοθεί

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Αεριογόνος γάγγραινα στην Ουκρανία: Πόσο επικίνδυνη είναι η λοίμωξη που θυμίζει Α' Παγκόσμιο Πόλεμο;

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: «Αστακός» το κέντρο της Αθήνας – 5.000 αστυνομικοί επί ποδός - Ποιοι δρόμοι και σταθμοί του Μετρό κλείνουν

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Temu και Shein: Πότε κλείνει το «παράθυρο» των αφορολόγητων δεμάτων - Τι αλλάζει για τον καταναλωτή

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στην περιπέτεια των Κινέζων αστροναυτών που είχαν εγκλωβιστεί στη Τιανγκόνγκ, επέστρεψαν στη Γη

01:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Σε συναγερμό οι αρχές μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Σακουρατζίμα – Εντυπωσιακές εικόνες

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, Κηφισίας – Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επίσκεψη Ζελένσκι και τα 7 κρίσιμα σημεία της συμφωνίας για το LNG και την ασφάλεια

14:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πέραμα: Χειροπέδες για παράνομη ανάθεση διοίκησης λάντζας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ