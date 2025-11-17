Tραμπ: Kαλεί τη Βουλή να εγκρίνει τη δημοσιοποίηση των φακέλων Επσταϊν

Σε μια αντιστροφή από τις προηγούμενες θέσεις του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους στη Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων του Έπσταϊν. «Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων του Έπσταϊν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social το βράδυ της Κυριακής (16/11).

Η σημαντική αλλαγή στη στάση του Τραμπ σημειώθηκε καθώς δεκάδες Ρεπουμπλικάνοι έδειξαν ότι ήταν πρόθυμοι να απομακρυνθούν από τις τάξεις τους και να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των εγγράφων. Η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να ψηφίσει αυτή την εβδομάδα για νομοθεσία που θα υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα αρχεία. Οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου φαίνεται να διαθέτουν ικανές ψήφους για να περάσει από τη Βουλή, αν και δεν είναι σαφές εάν θα περάσει και από τη Γερουσία.

Ο Τραμπ θα πρέπει επίσης να υπογράψει την δημοσιοποίηση των εγγράφων εάν αυτά εγκριθούν και από τα δύο σώματα της Βουλής. Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν υποστηρίξει τη νομοθεσία. Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι, συν-εισηγητής του νομοσχεδίου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ABC News την Κυριακή ότι έως και 100 Ρεπουμπλικάνοι θα μπορούσαν να ψηφίσουν υπέρ .

Γνωστός ως Νόμος περί Διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν, ο στόχος του νομοσχεδίου είναι να υποχρεώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει όλα τα μη διαβαθμισμένα αρχεία, έγγραφα, επικοινωνίες και ερευνητικό υλικό που συνδέεται με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Τραμπ έκανε τη δήλωση για την υπόθεση, λίγο μετά την προσγείωση στη Βάση Άντριους, έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα.

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη παραδώσει δεκάδες χιλιάδες σελίδες στο κοινό σχετικά με τον «Έπσταϊν», εξετάζει διάφορους παράγοντες των Δημοκρατικών (Μπιλ Κλίντον, Ριντ Χόφμαν, Λάρι Σάμερς, κ.λπ.) και τη σχέση τους με τον Έπσταϊν, και η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων μπορεί να έχει ό,τι της ανήκει νόμιμα, δεν με νοιάζει!», έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα ήθελε οι Ρεπουμπλικάνοι να «επιστρέψουν στα ουσιώδη».

Η αναφορά του Τραμπ στον Κλίντον έρχεται μετά την επιβεβαίωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ότι θα διερευνήσει τις φερόμενες διασυνδέσεις του παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν με μεγάλες τράπεζες και αρκετούς εξέχοντες Δημοκρατικούς, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ζητήσει από την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι και το FBI να διερευνήσουν την «εμπλοκή και τη σχέση» του Έπσταϊν με την Κλίντον και άλλους. Ο Κλίντον έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι είχε οποιαδήποτε γνώση των εγκλημάτων του Έπσταϊν. Ένας εκπρόσωπος της JPMorgan Chase δήλωσε ότι η τράπεζα λυπάται για «οποιαδήποτε σχέση» είχε με τον Έπσταϊν και πρόσθεσε ότι «δεν τον βοήθησε να διαπράξει τις αποτρόπαιες πράξεις του».

Ο Τραμπ αλλάζει γραμμή πλεύσης μετά τη δημοσιοποίηση από τους Δημοκρατικούς την περασμένη εβδομάδα oρισμένων email, στα οποία περιλαμβάνεται η αλληλογραφία μεταξύ του Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019 στη φυλακή, και της επί χρόνια συνεργάτιδάς του Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για σωματεμπορία. Ορισμένες από αυτές τις επικοινωνίες αναφέρουν τον Τραμπ. Σε ένα email, που εστάλη το 2011, ο Έπσταϊν γράφει στον Μάξγουελ: «Θέλω να καταλάβεις ότι αυτός ο σκύλος που δεν έχει γαβγίσει είναι ο Τραμπ... (το θύμα) πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του».

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση αυτών των e-mail, οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν μια πολύ μεγαλύτερη δόση 20.000 αρχείων για να αντιμετωπίσουν αυτό που χαρακτήρισαν ως προσπάθεια των Δημοκρατικών να «επιλέξουν» έγγραφα. Είπαν επίσης ότι επρόκειτο για μια προσπάθεια «να δημιουργηθεί μια ψεύτικη αφήγηση για να συκοφαντηθεί ο πρόεδρος Τραμπ». Η Βουλή των Αντιπροσώπων ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι την επόμενη εβδομάδα θα διεξαχθεί ψηφοφορία για μια πολύ ευρύτερη δημοσιοποίηση υλικού του Έπσταϊν.

Στα σχόλιά του, ο Τραμπ επανέλαβε την απόρριψη των αρχείων του Έπσταϊν από τον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντάς τα ως «φάρσα» υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών. Η ανάρτησή του έγινε μετά την υπόδειξη του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον σε σχόλιά του στο Fox News ότι μια ψηφοφορία για την δημοσιοποίηση των εγγράφων θα έβαζε τέλος στους ισχυρισμούς ότι ο Τραμπ είχε οποιαδήποτε σχέση με την κακοποίηση και την εμπορία εφήβων παιδιών από τον Έπσταϊν.

Ο Τραμπ και η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, παραδοσιακά μια από τις πιο ένθερμες οπαδούς του, έχουν συγκρουστεί δημόσια για τα αρχεία . Την Παρασκευή, ο Τραμπ αποκάλεσε την Γκριν «τρελή» σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είπε ότι θα έπρεπε να εκδιωχθεί στις εκλογές του επόμενου έτους. Το Σάββατο, την αποκάλεσε «προδότρια».

Η Γκριν με τη σειρά της αμφισβήτησε το κατά πόσον ο Τραμπ εξακολουθούσε να θέτει την «Αμερική Πρώτα» και επέκρινε τον χειρισμό του σχετικά με τα αρχεία του Έπσταϊν. Σε επιστολή που απηύθυναν στο Κογκρέσο, τα θύματα του Έπσταϊν και η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε - μιας εξέχουσας κατήγορου του Έπσταϊν - κάλεσαν τους Αμερικανούς νομοθέτες να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων.

«Να θυμάστε ότι το πρωταρχικό σας καθήκον είναι απέναντι στους ψηφοφόρους σας. Να κοιτάτε στα μάτια τα παιδιά σας, τις αδερφές σας, τις μητέρες σας και τις θείες σας», αναφέρει η επιστολή. «Φανταστείτε να είχαν πέσει θύμα θύμα επίθεσης. Φανταστείτε να ήσασταν εσείς οι ίδιοι επιζώντες. Τι θα θέλατε για αυτούς; Τι θα θέλατε για τον εαυτό σας; Όταν ψηφίσετε, θα θυμόμαστε την απόφασή σας στην κάλπη.»

