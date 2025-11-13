«Δεν αντέχω άλλο» είχε πει στον Τζέφρι Έπσταϊν ο πρίγκιπας Άντριου

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ φέρεται να είπε στον Τζέφρι Έπσταϊν και την Γκισλέιν Μάξγουελ «Δεν το αντέχω άλλο αυτό», όταν ειδοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν από 14 χρόνια ότι μια βρετανική εφημερίδα επρόκειτο να δημοσιεύσει ένα ρεπορτάζ για τους τρεις τους. Η συνομιλία του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το ζευγάρι που ζούσε στις ΗΠΑ περιλαμβάνεται στα έγγραφα από την περιουσία του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα Έπσταϊν που δημοσιοποιήθηκαν χθες (12/11) και περιέχουν μεταξύ άλλων αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ.

Το Epstein Estate (σ.σ. οι διαχειριστές της περιουσίας του Έπσταϊν) επιβεβαίωσε ότι παρέδωσε τα έγγραφα στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων: «Εκ μέρους του Epstein Estate, επιβεβαιώνουμε ότι προσκομίσαμε αυτά τα έγγραφα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συμμόρφωσης με την κλήτευση που εκδόθηκε στο τέλος Αυγούστου από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής».

«Δεν έχει σχέση με εμένα. Δεν το αντέχω άλλο αυτό».

Η απάντηση του πρώην πρίγκιπα ήρθε αφότου του διαβιβάστηκε ένα email με δικαίωμα απάντησης που είχε στείλει η Mail on Sunday στη Μάξγουελ τον Μάρτιο του 2011, το οποίο έκανε πολυάριθμες αναφορές στον Άντριου. Σύμφωνα με τα αρχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, η απάντηση του Άντριου αναφέρει: «Τι είναι όλα αυτά; Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό! Πρέπει να το πείτε, σας παρακαλώ. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με εμένα. Δεν το αντέχω άλλο αυτό».

Η τελευταία δημοσίευση έρχεται μετά την κλήτευση από τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο των ΗΠΑ στον Άντριου να απαντήσει σε ερωτήσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019 εν αναμονή της δίκης του για αδικήματα σεξουαλικής εμπορίας.

Το Δημοκρατικό μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, βουλευτής Σούχας Σουμπραμανιάμ, δήλωσε στο BBC ότι ο Άντριου δεν είχε ακόμη απαντήσει στην πρόσκληση της Επιτροπής να καταθέσει ενώπιον της. Είπε ότι ο πρώην πρίγκιπας «δεν χρειάζεται να μπει σε αεροπλάνο για να καταθέσει, μπορεί να το κάνει εξ αποστάσεως».

Η Βιρτζίνια Τζούφρε -μια εξέχουσα κατήγορος του Τζέφρι Έπσταϊν- ισχυρίστηκε ότι ο Άντριου είχε σεξουαλικές επαφές μαζί της τρεις φορές όταν ήταν έφηβη . Ο Άντριου, ο οποίος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Τζιούφρε το 2022, ο οποίος δεν περιείχε καμία παραδοχή ευθύνης ή απολογία. Στις αρχές του μήνα, του αφαιρέθηκαν όλοι οι τίτλοι, αφότου τα μεταθανάτια απομνημονεύματα της Τζιούφρε έδωσαν νέα έμφαση στους δεσμούς του Άντριου με τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ.

Ο Πρίγκιπας Άντριου AP

Τα τελευταία αρχεία ρίχνουν περισσότερο φως στη σχέση των τριών με ένα email να φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι μια φωτογραφία του Άντριου με το χέρι του γύρω από την 17χρονη Τζιούφρε ήταν αληθινή. Η διαβόητη φωτογραφία του Άντριου να ποζάρει στο πλευρό της Βιρτζίνια Τζιούφρε με τη Μάξγουελ στο βάθος, είναι πραγματική και δεν παραποιήθηκε, όπως επιμένει μέχρι σήμερα ο πρώην πρίγκιπας. Ο Άντριου είπε στη συνέντευξή του στο Newsnight το 2019 ότι δεν θυμόταν να τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να είναι ψεύτικη. Κυκλοφόρησε το 2011 και απεικονίζει τον Άντριου να αγκαλιάζει την Τζιούφρε, η οποία προφανώς τραβήχτηκε στο σπίτι της Γκισλέιν Μάξγουελ στο Λονδίνο.

Αν και το όνομα του «κοριτσιού» έχει αποκρυφθεί, ο Έπσταϊν εμφανίζεται στην ανταλλαγή email να αναφέρεται στην κα Τζιούφρε, η οποία εκείνη την εποχή είχε μιλήσει στην εφημερίδα The Mail on Sunday που είχε δημοσιεύσει τη φωτογραφία. Ένα email από τον Έπσταϊν προς τον δημοσιογράφο έγραφε: «Το κορίτσι έφυγε από τη χώρα με ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε. Ναι, ήταν στο αεροπλάνο μου και ναι, φωτογραφήθηκε με τον Άντριου, όπως έχουν κάνει πολλοί από τους υπαλλήλους μου»

Οι αναφορές στον Τραμπ

Δημοσίευσαν επίσης ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ του Έπσταϊν και του συγγραφέα Μάικλ Γουλφ, ο οποίος έχει γράψει πολλά βιβλία για τον Τραμπ. Ένα email από τον Έπσταϊν προς τη Μάξγουελ, που εστάλη τον Απρίλιο του 2011, ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ πέρασε ώρες στο σπίτι του Έπσταϊν με ένα άτομο του οποίου το όνομα είχε κρυφτεί.

Ο Έπσταϊν έγραψε: «Θέλω να συνειδητοποιήσετε ότι ο σκύλος που δεν έχει γαβγίσει είναι ο Τραμπ... [Το θύμα] πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του». Ο Λευκός Οίκος αργότερα δήλωσε ότι το ανώνυμο «θύμα» στο οποίο γίνεται αναφορά ήταν η Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε νωρίτερα φέτος. Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι η Τζιούφρε «επανειλημμένα δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν εμπλέκεται σε καμία παράβαση και ότι «δεν θα μπορούσε να ήταν πιο φιλικός» απέναντί ​​της στις περιορισμένες αλληλεπιδράσεις τους».

Η Τζιούφρε δήλωσε σε κατάθεσή της το 2016 ότι δεν είδε ποτέ τον Τραμπ να συμμετέχει σε κάποια κακοποίηση. Και σε ένα από τα απομνημονεύματά της που δημοσιεύθηκαν φέτος, δεν κατηγόρησε τον πρόεδρο για κανένα αδίκημα.

Μέσα σε λίγες ώρες, οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν χιλιάδες ακόμη έγγραφα για να αντιμετωπίσουν αυτό που χαρακτήρισαν ως προσπάθεια των Δημοκρατικών να «επιλέξουν» έγγραφα. Είπαν επίσης ότι επρόκειτο για μια προσπάθεια «να δημιουργηθεί μια ψεύτικη αφήγηση για να συκοφαντηθεί ο Πρόεδρος Τραμπ».

Διαβάστε επίσης